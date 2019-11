Troppo Bayern per la Juve, rivivi la diretta e guarda i gol

90'+3' Finita! Un grande Bayern batte la Juventus 2-0.

90'+2' Ultimo cambio per i tedeschi con Ribery che lascia il posto a Shaqiri.

90'+1' Cambio nel Bayern: entra Gomez per Mandzukic.

90' Concessi 3 minuti di recupero.

90' Opportunità Bayern per chiudere partita e discorso qualificazione: Muller calcia con Buffon a terra, la palla si alza beffardamente sopra la traversa.

88' Il Bayern sembra accontentarsi in questo finale di gara e rallenta il ritmo.

84' Brutto intervento di Ribery sul polpaccio di Vidal. Clattenburg non vede.

82' Giallo per simulazione a Luiz Gustavo.

81' Punizione centrale di Schweinsteiger, Buffon respinge con i pugni centralmente.

76' Cartellino giallo per Lichtsteiner. Punita una simulazione dell'esterno juventino, che era diffidato e come Vidal salterà il ritorno.

75' Ultimo cambio per Conte: fuori Peluso, dentro Pogba. La Juve passa al 4-4-2.

73' Sembra essere finalmente entrata nel match (con colpevole e gravissimo ritardo) la Juventus.

70' Destro dalla distanza di Ribery, Buffon devia.





69' Prima vera azione offensiva della Juventus: Vucinic taglia il campo dalla sinistra e apre bene per Lichtsteiner, appoggio a Vidal che calcia trovando i pugni di Neur.

67' Ammonito Vidal per fallo di mano. Era diffidato, salterà la gara di ritorno.

65' Cambia l'attacco Conte: fuori gli inconsistenti Matri e Quagliarella, dentro Vucinic e Giovinco.

63' GOOOOL BAYERN!!!! MULLER!!!! Meritato raddoppio dei padroni di casa. Tiro dalla distanza deviato male da Buffon, Mandzukic rimette al centro dove - da meno di un metro - Muller deve limitarsi ad appoggiare in rete.





60' Dopo un'ora di gioco il dato sul possesso palla vede il Bayern al 54% e la Juventus al 46%.

55' Alaba prova la doppietta: tiro dalla distanza su calcio di punizione, Buffon respinge a lato.

54' Giallo per Chiellini dopo un contrasto aereo con Mandzukic. Entrambi i cartellini estratti da Clattenburg sembrano però eccessivi.





52' Bayern in controllo totale della partita e padrone assoluto del campo.

48' Più vivace la Juve in questo avvio, ma il Bayern sfrutta il contropiede: Mandzukic da posizione defilata calcia col destro sul primo palo, ma trova la respinta di Buffon.

46' Nessun cambio durante l'intervallo.

21:49 Si riparte!

21:33 Juventus irriconoscibile in questa prima frazione di gioco all'Allianz. Squadra lenta e troppo imprecisa, oppressa dal pressing dei padroni di casa. L'unica buona notizia è il punteggio. Strettissimo per il Bayern.





45'+2' Finisce il primo tempo. Al riposo si va sull'1-0 per il Bayern.

45'+1' Calcio d'angolo Juve: palla tagliata di Pirlo, Bonucci interviene sul primo palo, ma non trova la porta.

45' Concessi 2 minuti di recupero.

44' Primo giallo della partita per Mandzukic. Punita una sua entrata su Vidal.

42' Manca l'intesa anche fra Barzagli e Buffon. Da una loro incomprensione si sviluppa una nuova azione del Bayern, con Schweinsteiger che può calciare da buona posizioene. Conclusione di poco alta con Buffon battuto.

37' Torna ad assediare l'area bianconera il Bayern. Ribery sulla sinistra è incontenibile, assist perfetto per Mandzukic che è ostacolato da Chiellini nel cuore dell'area di rigore. Intervento rischioso ma Clattenburg fa proseguire.

35' Rifiata la Juventus. Terzo calcio d'angolo dell'incontro a proprio favore.

32' Robben manca ancora clamorosamente il raddoppio: Muller va via a Peluso sulla destra, palla perfetta a centro area per l'olandese che non trova lo specchio della porta. Dominio Bayern!

31' Juventus in palese difficoltà, errori continui in fase di impostazione.

30' Traiettoria insidiosa di Schweinsteiger dal calcio di punizione, palla comunque alta.

29' Vidal atterra Ribery, calcio di punizione da posizione defilata per il Bayern.





27' Quinto calcio d'angolo in favore dei padroni di casa (contro i 2 battuti dalla Juve). Questa volta palla lunga sul secondo palo e nessun pericolo per la porta bianconera.

24' Ancora un rischio in area bianconera sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La pressione del Bayern è paurosa!

22' Sofferenza Juve in questa fase centrale di primo tempo. Doppio angolo consecutivo per i bavaresi, con brivido sul secondo per il tocco di testa di Dante.

20' Mandzukic ruba palla a Barzagli, subentra Ribery che si invola verso la porta bianconera e sfiora il palo alla destra di Buffon.

18' Occasione per il raddoppio del Bayern: tiro dal limite dell'area di piccola, questa volta è attento a respingere con i piedi Buffon.

17' Robben si prende la fascia destra, Muller passa invece al centro al posto lasciato libero da Kroos.

16' Non ce la fa Kroos, primo cambio dunque nel Bayern: entra in campo Robben.

14' Problemi fisici per Kroos che esce dal campo zoppicando.

13' Grande sinistro di Vidal dai 20 metri dopo un dribbling a rientrare. Tiro forte che esce leggermente alla destra di Neur.





12' Calcio di punizione di Pirlo dalla distanza: palla leggermente alta sulla traversa, ma Neur era sulla traiettoria.

10' Rischia troppo la Juve con il palleggio nella propria metà campo. Ottima la condizione fisica evidenziata in questo avvio dai tedeschi.

8' Secondo calcio d'angolo del match in favore della Juventus. Libera la retroguardia del Bayern.

7' Stranamente impreciso Pirlo in questo avvio. Sulle sue tracce c'è sempre Kroos.

4' Prova a reagire all'incredibile doccia fredda iniziale la Juventus. Molto attivo Peluso sulla sinistra.

1' GOOOOL BAYERN CON ALABA! CLAMOROSO ERRORE DI BUFFON. Tedeschi in vantaggio dopo meno di 30 secondi: sinistro dalla distanza del terzino Alaba, pallone leggermente deviato da Vidal, ma Buffon è lentissimo nel riflesso.





20:46 Si parte!

20:42 Squadre in campo. E' il momento dell'inno della Champions.

20:40 Squadre nel tunnel degli spogliatoi, pronte ad entrare in campo agli ordini dell'arbitro inglese Clattenburg.

20:35 Nell'ultima giornata di campionato la Juventus ha vinto in casa dell'Inter, conservando saldamente dunque la testa della classifica (sono 9 i punti di vantaggio sul Napoli secondo). I bavaresi, null'ultimo turno di Bundesliga, hanno annientato l'Amburgo 9-2, con un poker di Claudio Pizarro, che questa sera siede in panchina accanto ad un altro grande centravanti come Mario Gomez.

20:30 L'ultimo confronto del Bayern contro una squadra italiana risale allo scorso anno: nel girone di qualificazione affrontò il Napoli (1-1 in Italia, vittoria per 3-2 in favore dei tedeschi all'Allianz).

20:25 La Juventus ha vinto tutti e cinque i quarti di finale disputati in Europa contro avversarie tedesche e non perde in trasferta dal marzo 2010, quando fu sconfitta 4-1 dal Fulham FC nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

20:20 Il Bayern Monaco - che ha praticamente già chiuso il discorso in patria per il titolo - ha superato agli ottavi di Champions l'Arsenal, perdendo nella gara di ritorno, qui all'Allianz, per due reti a zero. Il largo successo dell'andata a Londra (3-1) ha permesso ai tedeschi di raggiungere i quarti di finale.

La Juventus, invece, ha avuto la meglio (senza troppi problemi) contro il Celtic: secco successo all'andata in Scozia e gara vinta e amministrata bene in casa.

20:10 La Juventus è in campo per il riscaldamento. Confermata la formazione preannunciata.

20:00 Quella di questa sera è la settima sfida tra Bayern e Juventus. I precedenti - tutti nei gironi di Champions League - vedono la squadra italiana avanti per 3 successi a 2, mentre solo una volta si è registrato il pareggio, 0-0 a Monaco nella fase a gironi 2009/2010. E' quella anche la stagione dell'ultimo precedente: nella gara di ritorno a Torino (ultimo match del girone), la Juventus crollò 4-1 e fu eliminata dalla competizione.

19:50 Per i padroni di casa solito modulo 4-2-3-1 con Neur tra i pali; difesa composta da Van Buyten e Dante al centro e Lahm ed Alaba esterni; i mediani Luiz Gustavo e Schweinsteiger a dirigere il centrocampo ed infine i favolosi quattro davanti: Muller, Kroos e Ribery a sostegno della punta unica Mandzukic. Brividi a sentire i nomi di Robben e Gomez in panchina.

19:45 Conte sembra aver sciolto le riserve sulla formazione da impiegare dal primo minuto. Non giocherà dall'inizio Mirko Vucinic (febbricitante), in attacco dunque conferme per la coppia che ha espugnato San Siro: in questa serata storica tocca a Matri e Quagliarella! Sulla sinistra Peluso è preferito ad Asamoah, per il resto giocano i soliti, cioè Barzagli, Bonucci e Chiellini davanti a Buffon; Lichtsteiner a destra e Vidal, Pirlo e Marchisio in mediana.

19:40 In questo momento ricognizione sul terreno di gioco da parte dei giocatori bianconeri, arrivati nello splendido impianto tedesco da pochi minuti.

19:35 All'Allianz Arena va in scena l'andata dei quarti di finale di Champions League, un match attesissimo che vede di fronte la capolista del campionato italiano e la ormai futura vincitrice della Bundesliga (il Bayern ha 20 punti di vantaggio a 7 gare dalla fine).

19:30 Amici di VAVEL Italia ed appassionati di calcio internazionale, benvenuti alla diretta di Bayern Monaco - Juventus!