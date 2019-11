Viktor Fischer, un predestinato

Negli ultimi mesi, l’Ajax - fucina di talenti - sta mettendo in bella mostra una delle sue gemme più preziose. Viktor Fischer: enfant prodige danese. Un predestinato, a detta di quei pochi che hanno seguito le sue tracce senza perderle di vista. Un fuoriclasse già pronto per il grande salto, stando alla tesi più ricorrente tra coloro che hanno ammirato le sue gesta in Ajax - Nec.



DAL LYSENG IF ALL'AJAX, PASSANDO DALLA NEXGEN SERIES - La carriera del baby-fenomeno danese ha inizio nel Lyseng IF. Tra il 2004 e il 2009 gioca per l’AGF Aarhus. Nel 2009 si trasferisce al Midtjylland. Riesce a far parlare di sé con addosso la casacca dell’Under 17 danese: 20 gol in 30 presenze. I Lancieri si fiondano subito su di lui, assicurandosene le prestazioni e sbarazzandosi della concorrenza di Manchester United e Chelsea. Trascorre il suo primo anno con la formazione Under 19 dell’Ajax, disputando nel 2012 la Next Generation Series, competizione europea per squadre giovanili con valenza di torneo internazionale. Sarà per lui il trampolino di lancio della sua carriera: gli scout di tutto il mondo, infatti, annoteranno il suo nome sui taccuini e archivieranno la sua scheda tecnica alla voce ‘prospetto di fuoriclasse’.



IN PRIMA SQUADRA - Nel 2012 Frank De Boer lo fa esordire in prima squadra in Ajax - PSV, partita di Supercoppa Olandese. Il suo esordio in Eredivisie avviene il 20 ottobre contro l’Heracles. Mentre il 6 novembre fa il suo debutto in Champions League, di fronte ai 60.000 dell'Etihad Stadium, contro il City di Mancini. Debutta nella Nazionale maggiore danese il 14 novembre.



SCHEDA TECNICA - Nome: Viktor Gorridsen Fischer

Data di nascita: 9/6/1994

Età: 18

Altezza: 1,80

Nazionalità: Danimarca

Ruolo: attaccante – ala sinistra (10 atipico)

Piede: destro

Segni particolari: estroso, dotato di grande tecnica individuale, con uno spiccato fiuto del gol e un ottimo dribbling in progressione, oltre a una discreta visione di gioco.