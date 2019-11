I vecchi amici Sneijder e Drogba sulla strada di Mourinho

Al centro sempre lui, Josè Mourinho, il vate, l'accentratore, il genio. Intorno mille storie, ricordi, esaltazione, trionfi. Il palcoscenico del Bernabeu, un proscenio prestigioso, la Champions League, un avversario da prendere con le pinze il Galatasaray. Un Sogno, non un ossessione, direbbe Mou. La decima. Già il Bernabeu, che lo ha fischiato e criticato, ora pronto a scendere in piazza, ad organizzare un corteo, pur di non perdere il condottiero. Difficile convincerlo. Un sentimentale, ma ancor più un pragmatico il portoghese. Vuole vincere qui e poi da altre parti. Per diventare ancora più Speciale. Se ne è andata piangendo nella notte di Madrid per vestirsi di bianco e probabilmente se ne andrà da qui per indossare chissà quali colori. Quelli del passato forse, il blu di Stamford Bridge si dice. Ma prima due vecchi amici sul suo cammino, due che non lo hanno dimenticato. Wesley Sneijder e Didier Drogba.

“Per me è stato come un secondo padre. Lui non è come tutti gli altri; ti aiuta, ti sprona, ed è attento a tutto.” Questo il riconoscimento dell'olandese all'uomo di Setubal. Si perché perso nella Spagna che ne aveva spento il talento, Wes è arrivato a Milano, lanciato nella bolgia del derby della Madonnina e si è preso l'Inter, proprio grazie a Mourinho. Al centro di un progetto è tornato folletto, creatore, inventore. Ha illuminato Italia e Europa. Ha annichilito il Chelsea, che fu di Mou e Drogba (guarda il destino..) con un assist volante meraviglioso a Londra, prima di occuparsi dei marziani di Guardiola e del Bayern in finale. Partito Mou, si è pian piano spento Wes. Infortuni, incomprensioni, contratto pesante. Via, direzione Istanbul. Giusto il tempo per ritrovare la condizione e opporsi al maestro più speciale. Nel 4-4-2 turco fatica, normale dopo sei mesi di inattività. Parte largo a sinistra, costretto anche a dare una mano in fase difensiva. Stenta anche nelle prime apparizioni, poi si accende come nel ritorno in Germania e si vede Wes, quello vero. Torna a far paura, al momento giusto.

E che dire di Drogba? “Ho allenato tanti giocatori speciali, ma se dovessi fare un nome direi Drogba.” Stima, rispetto, “amore” calcistico. Poche parole, ma sincere quelle del tecnico per l'ivoriano. Vede l'uomo prima del campione e considera quell'uomo addirittura più importante dell'inarrivabile calciatore. Uno come lui, in campo e fuori. Mourinho adora l'attitudine, la fame di Drogba. Fuoriclasse assoluto. Uomo da grandi competizioni. Insieme non sono arrivati alla Coppa più prestigiosa, per sfortuna e errori arbitrali, ma di certo hanno costituito un binomio che ha portato il Chelsea di Abramovich tra le più grandi dell'ultimo decennio. Ce l'ha fatta lo scorso anno l'ex Marsiglia, trascinando i blues operai di Di Matteo, sempre e comunque. Decisivo in finale, decisivo prima, decisivo sempre. Poi se ne è andato, da signore, stanco di inspiegabili panchine, abbracciando il progetto Galatasaray. E ora Mou, ancora una volta di fronte, insieme, ma da avversari. Dura per entrambi.