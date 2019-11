Real "Moudrid", 3 schiaffi a Terim: rivivi la diretta e guarda i gol

22.38: Un risultato forse troppo pesante per Terim e i suoi, che non hanno demeritato, ma hanno dimostrato limiti in fase difensiva e realizzativa. I turchi recriminano per un rigore netto nella ripresa su Yilmaz, clamorosamente convertito dall'arbitro in un'ammonizione per simulazione. Mourinho semplicemente impeccabile nella gestioe della partita: azzecca la mossa iniziale Essien, azzecca il cambio Benzema-Higuain e ci mette lo zampino sul finale, con quelle due ammonizioni-squalifica per Xabi Alonso e Sergio Ramos che sanno tanto di farina del suo sacco. Tra una settimana ad Istanbul servirà molto piùà di un impresa ai giallorossi: Il Real ha già un piede in semifinale. Da Francesco Guarino, per VAVEL Italia, è tutto: grazie e alla prossima!

93': FINISCE QUI: REAL MADRID BATTE GALATASARAY 3-0.

92': I minuti di recupero precedentemente segnalati saranno 3.

91': Modric ammonito per non aver rispettato i due metri minimi di distanza su punizione.

89': Altro giallo per Sergio Ramos (diffidato) per aver allontanato il pallone. Altro giocatore del Real che si risparmierà volontariamente (o su indicazione) la trasferta turca...

86': Ultimo cambio anche per lo SpecialOne, Pepe prende il posto di Di Maria. Giallo per proteste anche a Drogba.

84': Giallo per Essien che ferma con le cattive il nuovo entrato Amrabat. Poi ammonito Xabi Alonso per aver allontanato il pallone. Alonso era diffidato e salterà il ritorno in Turchia: c'è stato "l'ordine" di Mourinho di farsi ammonire?

83': Ultimo cambio per Terim, entra Amrabat al posto di Riera.

81': Selçuk impegna Diego Lopez dalla distanza.

80': Ozil lascia il posto a Modric. Applausi per lui, ma non ha giocato una partita indimenticabile. Cambio anche tra i turchi, Umut Bulut per Altintop.

77': Yilmaz messo giù da Sergio Ramos in area di rigore: c'è il pestone, ma l'arbitro non vede e addirittura ammonisce il turco per simulazione. Brutto errore del direttore di gara.

75': Higuain pesca Ronaldo, stop e conclusione in semirovesciata del portoghese, che Ebouè mette in calcio d'angolo. Rimediando un doloroso colpo basso...

73': Punizione dalla trequarti di Xabi Alonso, Felipe Melo lascia troppo spazio a Higuain che di testa infila imparabilmente Muslera. I turchi giocano bene dalla metà campo in su, ma in difesa pagano il gap tecnico e di esperienza con gli avversari: real Madrid-Galatasaray 3-0.

73': HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGUAIN!!! Game, set, match: il Real mette dentro il 3-0!

70': Cartellino giallo a Felipe Melo per proteste.

64': Higuain prende il posto di Benzema.

63': Buona progressione di Felipe Melo che salta due avversari. Il tiro è da dimenticare.

62': Di Maria divora il colpo del ko! Verticalizzazione perfetta di Xabi Alonso, l'argentino lascia scorrere il pallone fino ad arrivare a pochi metri da Muslera e poi gli appoggia praticamente il pallone tra le braccia!

59': Ronaldo, tiro fotocopia di quello di Melo. Muslera in due tempi.

54': Conclusione di Felipe Melo da fuori area. Tiro forte, ma centrale. Diego Lopez non ha problemi.

51': Ritmi più blandi in avvio di ripresa.

46': Ronaldo ci prova subito su punizione da quasi 30 metri, respinge la barriera.

21.47: Fischio d'inizio del secondo tempo.

21.46: Le squadre rientrano in campo. Sneijder resta negli spogliatoi ed entra Gokhan Zan





21.34: Il risultato dice più di quello che si è visto in campo. Real Madrid cinico, 2 occasioni e 2 gol. Il Galatasaray è tutt'altro che morto: gli uomini di Terim hanno avuto più occasioni ed anche più possesso palla (53%) degli avversari, ma è mancato il guizzo vincente. Drogba è in grande spolvero, Sneijder diesel, assolutamente impalpabile il capocannoniere Yilmaz. Anzi, ex capocannoniere: ora a quota 9 gol in Champions c'è Ronaldo. Finora eccellente l'inserimento a sorpresa di Essien: il ghanese sulla fascia sta letteralmente spadroneggiando.

46': Finisce il primo tempo: Real Madrid-Galatasaray 2-0, reti di Ronaldo e Benzema.

45': Un minuto di recupero.

43': Ebouè murato da Diego Lopez! Altra grande occasione per i turchi, applausi a scena aperta per l'attuale primo portiere del Real. E brutte notizie per Casillas...

41': La punizione di Ronaldo accarezza la traversa, ma Muslera era sulla palla.

40': Benzema svernicia Nounkeu che lo stende, cartellino giallo e punizione dal limite.

38': Ronaldo prova la semirovesciata su cross di Essien, ma si schianta su Kaya.

37': Continua la pessima abitudine, a quanto pare non solo italiana, di puntare gli odiosi laser in faccia ai giocatori. Stasera il premio dell'imbecillità va ai tifosi del Real.

34': Yilmaz spreca una buona occasione! Drogba salta Coentrao e serve un bel pallone al centro per il compagno, che prova la conclusione al volo ma colpisce male.

33': Adesso i turchi sembrano scossi dal colpo del 2-0. Il Real ha preso fiducia e costringe gli avversari sugli esterni.

28': Cross di Essien dalla destra, vanno a vuoto Ronaldo ed i due centrali del Gala. La palla arriva sui piedi di Benzema, che stoppa in maniera perfetta e fulmina Muslera dal limite dell'area piccola. Real Madrid-Galatasaray è già 2-0!

28': BENZEMA! UN LAMPO ED IL REAL RADDOPPIA!

26': Ancora Drogba di potenza! Diego Lopez con i pugni mette in angolo.

22': Meglio il Real in ripartenza, meglio il Galatasaray nell'impostare palla a terra e liberare i propri uomini al tiro.

19': Ramos-Ronaldo-Ozil: il Real è velocissimo a ripartire. Il tiro del centrocampista tedesco è bloccato a terra da Muslera.

17': È il turno di Altintop. Va al tiro anche lui, Diego Lopez controlla.

15': Ci prova Sneijder: dribbling su Xabi Alonso e sinistro a lato. Il Galatasaray sta reagendo bene al gol subito.

11': Replica del Galatasaray! Drogba ridicolizza Varane e si libera per il sinistro che finisce alto: occasionissima immediata per il pareggio!

9': Così è troppo facile per il Real: scambio indisturbato tra Di Maria e Ozil, il tedesco verticalizza per Ronaldo, che si presenta solo davanti a Muslera e lo scavalca con un tocco morbido di sinistro. Non si era praticamente visto per 10 minuti, si è fatto sentire alla sua maniera: Real Madrid in vantaggio.

9': RONALDOOOOOOOOOOOOOOO!!! AL PRIMO PALLONE DEL PORTOGHESE REAL IN VANTAGGIO!

4': Risposta turca con un destro dal limite di Felipe Melo. Fuori misura.

3': Lancio lungo di Xabi Alonso, aggancio perfetto di Di Maria e cross morbido per Benzema che alza di testa oltre la traversa. C'era Ozil solissimo sul secondo palo.

1': Di Maria si libera di due avversari e prova il sinistro, palla respinta dalla difesa.

20.45: Calcio d'inizio, si parte!

20.43: Inno della Champions dalle casse. I giocatori del Galatasaray hanno la mano sul cuore come se fosse l'inno nazionale. La cura Terim è anche questo.

20.41: Oddvar Moen guida le squadre sul terreno di gioco. I Tifosi turchi, impressionanti come sempre, sembrano quasi sovrastare nei cori quelli spagnoli!

20.40: Squadre nel tunnel degli spogliatoi, ci siamo!

20.25: Dicevamo prima dell'unico precedente in Champions League, favorevole al Real. Nella stessa stagione, ma ad agosto 2000, c'era stato un altro Real Madrid-Galatasaray, valido per la Supercoppa Uefa. In quell'occasione a trionfare furono i turchi, che si imposero per 2-1 grazie ad un golden goal nei supplementari firmato da Jardel.

20.15: Un mix di umiltà e orgoglio le dichiarazioni di Terim, sempre ai microfoni ufficiali dell'Uefa: «Già al sorteggio sapevamo di affrontare una squadra costruita per vincere il trofeo. Il Real ha alcuni dei migliori giocatori al mondo e forse il miglior tecnico in assoluto. Il nostro obiettivo è continuare a guadagnarci rispetto. Sappiamo chi ci troveremo davanti, ma in Champions League abbiamo già dato prova della nostra forza»

20.10: Mourinho è consapevole del pericolo turco: «Il Galatasaray ha molta esperienza e viene gestito da un tecnico davvero capace, che ha già affrontato queste partite. Alcuni dei suoi ragazzi hanno vestito le maglie delle società più importanti, e sanno come gestire un quarto di finale di Champions League» la sua dichiarazione ai microfoni dell'Uefa.

20.03: Nessuna sorpresa invece nell'undici di Terim. Il Galatasaray presenterà l'annunciato 4-3-3: Muslera, Nounkeu, Semih Kaya, Eboué, Hamit Altintop, Inan, Felipe Melo, Riera, Sneijder, Drogba, Burak Yilmaz. A disposizione: Eray Iscan, Gokhan Zan, Hakan Balta, Sabri Sanoglu, Yekta Kurtulus, Amrabat, Umut Bulut.

20.02: Le formazioni ufficiali. Sorpresa nel Real Madrid, Pepe resta in panchina ed al suo posto c'è Michael Essien lasco a destra. Quello del Real sarà quasi un 3-4-3. In campo per i blancos: Diego Lopez, Varane, Ramos, Coentrao, Khedira, Ozil, Xabi Alonso, Essien, Di Maria, Ronaldo, Benzema. A disposizione: Adan, Pepe, Marcelo, Arbeloa, Kakà, Modric, Higuain.

20.00: Un solo precedente in Champions League tra le due squadre, sempre nei quarti di finale. Stagione 2000/2001, all'andata il Real annichilì i turchi con un secco 3-0 siglato Raul (doppietta) ed Helguera; al ritorno non bastò una grande rimonta ai padroni di casa (da 0-2 a 3-2) per ribaltare una situazione impossibile. A segno Helguera e Makelele per gli spagnoli, Davala, Hasas Sas e Jardel per il Galatasaray.

19.55: Il Galatasaray si è plasmato nel corso della stagione ad immagine e somiglianza del suo Imperatore Terim. Cuore, grinta e lo straordinario surplus tecnico fornito dagli arrivi a fine gennaio di Sneijder e Drogba. La sorpresa è il 27enne turco Burak Yilmaz, esploso la scorsa stagione con 33 gol in 30 presenze con il Trabzonspor e confermatosi in questa stagione sia in campionato che in Champions League: ha segnato finora gli stessi gol di Leo Messi e dell'avversario diretto di stasera Cristiano Ronaldo. Il Gala è in testa al campionato turco con 4 lunghezze sul Fenerbahce ed arriva al Bernabeu forte di una certezza. Il ritorno in casa sarà un vero e proprio inferno, anche se la nuova Türk Telekom Arena non è il leggendario Ali Sami Yen.

19.50: Il Real, beh, è il Real. Un'annata tra alti e bassi quella dei blancos, relegati a 13 punti di distacco nella Liga dal Barcellona di Messi. Ma quelle due vittorie in quattro giorni tra fine febbraio ed inizio marzo (al Camp Nou in Coppa del Re e al Bernabeu nella Liga) hanno riacceso qualcosa negli occhi dei galacticos. Quattro vittorie e due pareggi nell'ultimo mese e, soprattutto, il fortunato ma fondamentale passaggio del turno di Champions contro il Manchester United. Ulteriore iniezione di fiducia in un gruppo che per mesi è stato tormentato da spaccature nello spogliatoio e continua tuttora a vivere il caso Casillas, relegato ormai da tempo al ruolo di seconda scelta tra i pali. Il Real è diventato meno Madrid e più Moudrid.

19.45: Fino a pochi anni fa avremmo detto che questa del Bernabeu sarebbe stata una sfida a senso unico. Ma oggi ad indossare la maglia degli Aslanlar, i leoni turchi, ci sono Muslera, il capocannoniere della Champions League Yilmaz e, soprattutto, due fenomeni come Wesley Sneijder e Didier Drogba. Da Madrid si alza il sipario su un quarto di finale ad alta tensione: Real Madrid contro Galatasaray. Per VAVEL Italia ci sarà Francesco Guarino a raccontarvi tutte le emozioni di questa sfida: buon divertimento!