Il Malaga è vivo, a Dortmund il verdetto: rivivi la diretta

Malaga 0-0 Borussia Dortmund Highlights

Finisce qua la partita, uno 0-0 pieno di emozioni, per un'ora di gioco il livello è stata pazzesco. Poi la stanchezza ha fatto da padrona e la restante mezz'ora è stata di scialbi possessi e attacchi. Tutto sommato una partita giocata bene da entrambe le squadra e la qualificazione si deciderá a Dortmund. Degni di nota Gungodan e Demichelis.

92' - Cambio Dortmund, esce Gotze, entra Kirch.

91' - 3 minuti di recupero.

90' - Schema su punizione del Malaga! Botte tremenda di Antunes, palla che sfiora il 7.

87' - Cambio Malaga. Esce Isco, entra Duda.

86' - Ci prova Gundogan con un lancio lungo, palla docile per Caballero.

84' - Tiro di Schieber di sinistro, dopo aver dribblato Demichelis, ma la palla è fuori di molto.

82' - Ci prova il Malaga con Antunes, palla in tribuna.

80' - Cambio Borussia. Esce Kehl, entra Bender.

79' - Ritmi blandi adesso, erano pronosticabili questi ritmi dopo 65 minuti a quei livelli.

77' - Ammonito Iturra, era diffidato, salterà il ritorno.

77' - Spingono entrambe le squadre, anche se il Borussia fa molta più fatica a giocare alla loro maniera.

76' - Cambio per il Malaga, esce Julio Baptista, entra Santa Cruz.

74' - Ci prova il Borussia, ma le squadre faticano.

71' - Partita in stallo ora, le squadre iniziano ad essere stanche, i ritmi si abbassano e le occasioni diminuiscono.

69' - Cambio Borussia Dortmund, esce Reus, entra Schieber.

67' - Cambio Malaga, esce Saviola, entra Portillo

66' - Si sveglia la partita, si sveglia il Malaga! Isco arriva su una palla vacante in area di rigore, botta tremenda ma para Weidenfeller, gran parata.

65' - Che occasione per il Borussia!! Gundogan mette un filtrante meraviglioso, Gotze arriva in porta e tira, palla a lato di pochissimo.

63' - Attacca ora il Malaga con Toulalan, guadagnato un calcio d'angolo.

62' - Fallo netto di Welligton su Gotze in area di rigore, l'arbitro non vede nulla. Era rigore.

61' - La palla continua a circolare, ora più Borussia che Malaga, ma gli attacchi rimangono sterili.

59' - Momento d'equilibrio adesso, entrambe le squadre spingono, ma i risultati sono scarsi.

57' - Spinge il Borussia, ma fatica a trovare gli spazi giusti.

55' - Occasione per il Borussia! Palla in mezzo, Grosskreutz la rimette per Lewandowski, ma Caballero è il più attento ed esce in tempo.

54' - Partita in stallo ora, nessuna delle due squadre riesce a penetrare nell'area avversaria.

52' - Inizia a spingere Jesus Gamez sulla destra, Malaga che ci crede.

51' - Ci prova anche Joaquin, ma da solo non riesce a sfondare la difesa tedesca.

50' - Continua ad attaccare il Borussia, ma la difesa del Malaga tiene botta.

49' - Partita ricominciata ai livelli del primo tempo. Occasioni per entrambe le parti.

47' - Pazzesca occasione per il Borussia!! Gotze al limite del campo mette in mezzo un rasoterra, Lewandowski ha un rigore in movimento ma il polaccio cicca completamente il pallone, che errore.

47' - Risponde subito il Malaga, prima Isco con un cross, poi Iturra tira ma viene murato.

46' - Subito Borussia, tiro di Gotze, para Caballero.

45' - Possesso del Malaga, inizia il secondo tempo.

21.46 - Squadre che tornano in campo, poco all'inizio del secondo tempo.

Finisce qua il primo tempo. Ritmi pazzeschi e giocate da fuoriclasse puri. 0-0 per puro miracolo perchè le occasioni ci sono state e anche nette. Avrebbe meritato il Borussia Dortmund, ma il Malaga ha saputo sfruttare i momenti opportuni e sul finale di primo tempo si è reso pericoloso. Partita che potrebbe in qualsiasi modo.

45' - Che occasione per il Borussia! Tiro da fuori di Kehl, vola Caballero che mette in angolo.

45' - Si va a concludere il primo tempo, ritmi pazzeschi. 0-0 per miracolo.

42' - Che occasione per il Malaga!! Calcio d'angolo, colpisce Julio Baptista, Weidenfeller respinge, la palla rimane lì, ma Toulalan sbaglia.

42' - Ritmi altissimi, ci prova Reus, ma alla fine la palla gli rimbalza addosso ed è facile la presa di Caballero.

40' - Brivido per il Borussia Dormund! Cross in mezzo e Weindenfeller si fa scappare la palla, però nessuno è in zona e la palla è sua.

39' - Occasione per il Borussia, Lewandowski li salta tutti, ma alla fine il suo passaggio è sbagliato e para Caballero.

38' - Prova Isco il tiro sul lancio lungo, mura la difesa giallo-nera.

37' - Ci prova Lewandowski, tiro orribile però, para senza problemi Caballero.

36' - Borussia Dortmund costretto a difendersi con tutti gli uomini.

35' - Mancano 10 minuti alla fine e il Malaga ci prova in attacco. Troppo disordinati però

34' - Ora attacca il Malaga, palla in mezzo di Joaquin ma chiude la difesa tedesca.

33' - Si vede la superiorità della banda dell'oro, risultato che rimane inviariato. Sempre 0-0.

32' - Va Reus! Palla sul palo di Caballero, palla che esce non di molto.

30' - Lewandowski messo giù da Wellington al limite dell'area dopo essere stato saltato. Ammonito e punizione al limite.

29' - Tanto spettacolo alla Rosaleda, partita che sta promettendo fuochi d'artificio.

29' - Altra occasionissima per il Borussia! Lewandowski va via a tutti, ma Demichelis con un colpo di reni lo chiude all'ultimo.

28' - Occasione Malaga! Filtrante di Isco per Saviola, Weindenfeller anticipa l'argentino.

28' - Altra possibile per il Borussia Dortmund, palla in mezzo per Grosskreutz, ma è fuorigioco.

27' - Possesso palla del Malaga, ma la palla non supera la trequarti campo del Borussia.

25' - Altra occasione per il Borussia, tiro da fuori di Reus, para Caballero. Stanno crescendo i tedeschi.

24' - Gol del Borussia, ma è fuorigioco. Cross in mezzo di Gotze per Lewandowski, Caballero para male e Grosskreutz la mette dentro, ma è fuorigioco di partenza di Lewandowski.

23' - Gran penetrazione di Lewandowski, però alla fine la palla viene recuperata dai difensori del Malaga. Sempre 0-0

23' - Ci prova il Borussia, ma in area libera Demichelis.

21' - Cerca di reagire il Malaga, ma fa veramente fatica. Il pressing del Borussia è asfisiante.

20' - Borussia che sa far male in contropiede, Malaga che non deve perdere la palla a metàcampo.

18' - Secondo giallo di partita, ammonito Antunes.

18' - Altra grande occasione per il Borussia!! Contropiede di Gungodan che filtra per Gotze, ma Caballero para ancora.

17' - Primo giallo della partita, ammonito Grosskreutz.

17' - Spinge il Malaga, anche se il fenomeno Isco è ancora in ombra.

15' - Partita tutto sommato equilibrata, un occasione da gol per entrambe le parti.

14' - Che occasione per il Borussia Dortmund!!! Lancio lungo, Lewandowski spizza per Gotze che ha una prateria per arrivare a Caballero, il tedesco però davanti all'argentino tira male e il tiro viene parato.

13' - Inizia ad uscire il Malaga, però il pressing del Dortmund porta il Malaga a lanciare lungo.

12' - Malaga che prova a ripartire, bravi a non dare punti di riferimento al Borussia.

11' - Sempre Borussia in attacco.

9' - Parapiglia nella zona dell'area del Malaga, alla fine dopo una serie di rimpalli, la difesa del Malaga spazza. Il Borussia cerca di sfondare sugli esterni, soprattutto quello sinistro.

8' - Spinge il Borussia Dortmund, ma la difesa del Malaga non fa passare nulla.

7' - Prima palla gol per il Malaga! Taglio in mezzo di Saviola, che dribbla Gundogan e prova il tiro defilato, palla a lato.

6' - Ci prova il Borussia, tiro da fuori di Gotze, mura la difesa del Malaga.

5' - Cerca di ripartire il Malaga, ma il Borussia è compatto e raddoppia su ogni pallone.

4' - Continua la pressione del Borussia, ora inizia ad uscire il Malaga.

3' - In avanti il Borussia, attaccano i tedeschi. Regge la difesa spagnola.

2' - Cross di Isco, facile per Weidenfeller.

1' - Primo possesso del Borussia Dortmund, al via l'andata del quarto di finale.

20.42 - Inno Champions che fa da padrone, Rosaleda colorata di azzurro-blu.

20.41 - Squadre che stanno per entrare in campo, giocatori concentratissimi.

20.40 - Atmosfera alle stelle, chi vincerà stasera? La fantasia dei piccoli di Klopp o la passione e l'energia degli uomini di Pellegrini?

20.35 - Meno di 10 minuti all'inizio del match, squadre che stanno ultimando i riscaldamenti.

20.25 - Squadre in campo che si scaldano, atmosfera a mille alla Rosaleda.

20.20 - Queste le parole di Manuel Pellegrini in vista della partita: "Nessuno ci dava una possibilità a inizio stagione, ma i giocatori hanno risposto bene. Abbiamo eliminato il Porto ed è stato un ottimo risultato per la squadra, che ha dimostrato tutto in campo. Borussia Dortmund e Malaga sono due squadre molto potenti e alle quali piace tenere palla. Sono contento di affrontare il Borussia, perché è molto creativo. I tifosi vedranno una bellissima partita. Il Borussia è una grande squadra, è campione in carica in Bundesliga e ha cinque titolari della nazionale. Ha qualità e creatività a centrocampo, ma credo che il suo punto di forza sia l’attacco. Cercheremo di ridurre al minimo i suoi punti di forza e di sfruttare i nostri. Sarà importantissimo fare un buon risultato da portare al ritorno. La gara si gioca sui 180 minuti e i primi 90 sono in casa nostra, ma più probabilmente verrà decisa a Dortmund."

20.15 - Queste le parole di Jurgen Klopp prima del match: "E' una qualificazione aperta, anche perché è il primo scontro tra queste due squadre. Pellegrini ha fatto un lavoro eccellente, dimostrando le sue qualità come allenatore, e vanta in organico giovani di immenso talento come Isco. E' stupefacente pensare a quanto lui e Mario Goetze sanno fare, in rapporto alla loro età. Molte squadre sono state eliminate, ma il Malaga è ancora qui, e qualcosa vorrà dire. Noi, però, vogliamo le semifinali".

20.10 - Pellegrini sceglie il duo d'attacco formato da Baptista e Saviola con il paraguayano Santa Cruz in panchina.

20.08 - Dall'altra parte c'è il Borussia Dortmund: l'anno scorso usciti ai gironi, quest'anno c'è stato il riscatto e dopo 2 Bundesliga vinte, è iniziata a girare bene anche in Champions. Squadra completa, fatta di un gioco in verticale rapido ed efficace. Pesano però le assenze di Hummels, Kuba Blaszczykowski, Bender.

20.05 - In campo le due cenerentola del torneo: il Malaga è l'esordiente della competizione ed è già ai quarti, squadra plasmata sul suo tecnico Pellegrini, una difesa solida e i due geni Joaquin e Isco.

20.02 - Sono state appena diramate le formazioni ufficiali di Malaga-Borussia Dortmund, andata dei quarti di finale di Champions 2012/2013. Un'assenza pesante per parte, Eliseu negli spagnoli, Hummels per i tedeschi.

Eccole nel dettaglio.

MALAGA (4-2-3-1) Caballero; Jesús Gámez, Demichelis, Weligton, Antunes; Toulalan, Iturra; Joaquín, Isco, Baptista; Saviola. Allenatore: Pellegrini

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Santana, Schmelzer; Gundogan, Kehl; Reus, Gotze, Grosskreutz; Lewandowski. Allenatore: Klopp

20.00 - Buonasera a tutti da VAVEL per la diretta di Malaga - Borussia Dortmund, andata dei quarti di finale di Champions League.