Troppo Real per il Galatasaray

Mezz'ora. Tanto è bastato al Real Madrid per regolare lo spocchioso Terim e il balbettante Galatasaray. Non manca la qualità ai turchi, ma il modulo offensivo scelto dall'ex tecnico di Milan e Fiorentina concede spazi in cui vanno a nozze Ronaldo e Di Maria. La gemma con cui Cr7 apre la contesa è superba. Pennellata artistica. Il raddoppio di Benzema è da grande attaccante. Poi una partita in controllo, chiusa da Higuain nella ripresa. Drogba ci prova, gli ospiti chiedono anche un penalty nella ripresa, ma la differenza è evidente. Un 3-0 che non lascia aperti molti spiragli per il ritorno a Istanbul, viste le difficoltà difensive mostrate questa sera. In ombra Sneijder, ancora lontano parente del genio visto in maglia Inter. Troppo forte il collettivo Real. Un insieme di sontuosi solisti, con in testa un obbiettivo comune. La Decima.

Sorprende Mourinho. Niente Arbeloa, niente Pepe. Dentro il fedelissimo Essien. Ramos-Varane in mezzo, solita diga con Khedira e Xabi Alonso e davanti il trio delle meraviglie C.Ronaldo-Ozil-Di Maria alle spalle della pantera Benzema. Panchina per Higuain. Terim, spavaldo nelle dichiarazioni della vigilia, sceglie di giocarsela e schiera contemporaneamente Sneijder, Drogba e Yilmaz. Tra i pali l'ex Lazio Muslera, in mediana altro volto noto, Felipe Melo.

Subito Madrid al terzo. Benzema alza di poco, dopo una combinazione splendida Xabi Alonso-Di Maria. Pochi minuti e le merengues passano. La firma è prestigiosa. Ozil nel corridoio per C.Ronaldo che beffa Muslera con un pallonetto delicatissimo. La calma dei grandi. 1-0 Real. Drogba prova a scuotere i suoi e al dodicesimo prova la botta da fuori, ma non inquadra la porta. Al quattrodicesimo sempre la premiata ditta Ozil-Ronaldo, ma stavolta Felipe Melo è bravo a recuperare. Quando accelerano i blancos fanno paura. I turchi non sembrano trovare appropriate contromosse. Tasso tecnico non comparabile quello delle due compagini. Ci prova anche Sneijder da lontano, ma non impensierisce Diego Lopez. Ozil prova da fuori, ignorando Benzema e Ronaldo. Bravo nell'occasione Muslera a non lasciarsi sfuggire il pallone. Nel Gala uno dei più vivaci è Altintop, ex non molto rimpianto in terra spagnola. Ancora Drogba al ventiseiesimo. Stavolta il destro è nello specchio, ma l'estremo difensore del Real sventa il possibile pericolo con i pugni. Al ventinovesimo colpo pesantissimo per gli uomini di Terim. Cross non perfetto di Essien, difesa turca a vuoto e sul secondo palo stop e tiro di Benzema. 2-0. Tutto troppo facile. Il Galatasaray prova a reagire, ma Yilmaz non incide e Varane è un gigante. Che giocatore il giovane francese! Al quarantesimo primo cartellino del match. Ammonito Nounkeu. Durissimo il suo tackle su Benzema. Diffidato salterà il ritorno. Chance ospite al quarantatreesimo. Ebouè, ispirato da Drogba, calcia verso la porta di Diego Lopez, bravo a salvarsi nell'occasione. Doppio vantaggio per Mourinho e i suoi all'intervallo.

Gokhan Zan per Sneijder a inizio ripresa. Non in condizione l'olandese. Terim si accorge che tre uomini offensivi sono troppi e si cautela per non concedere praterie alle devastanti individualità del Madrid. Il Real sornione attende l'errore degli avversari per colpire in velocità. Non granchè il primo quarto d'ora della seconda frazione. Il Gala più chiuso e disposto a cinque dietro, privato della tecnica, seppur a mezzo servizio, di Sneijder, non crea nulla e i padroni di casa si accontentano, senza affondare il colpo. La prima conclusione arriva al cinquantanovesimo. Il solito C.Ronaldo calcia però troppo centrale. Sale poi in scena Xabi Alonso. Bellissimo il tocco sotto a liberare Di Maria. L'argentino, non convinto, colpisce debolmente e accompagna il pallone tra le braccia di Muslera. Grande occasione Real! Fiammata turca al sessantatreesimo. F.Melo, bravo a prendere la corsia centrale, prova il destro. A lato. Mourinho toglie Benzema e mette Higuain. In sostanza non cambia nulla. Ancora Varane poco dopo! Chiusura fondamentale su Yilmaz. Eleganza e concretezza. Al settantunesimo abbaglio di Moen. Giallo per F.Melo, ma il fallo su Ozil era di Selcuk (punite forse le proteste?). Due minuti e le merengues chiudono il discorso qualificazione. Punizione perfetta di Xabi Alonso e incornata di Higuain. 3-0. Game, set and match Real Madrid. Dubbi sul piazzato da cui è nato il gol. Ammonito per simulazione Yilmaz al settantottesimo, ma il contatto in area con Sergio Ramos sembra sospetto. Rischiano qualcosa i padroni di casa. Nel Galatasaray Umut Bulut rileva Altintop, dall'altra parte Modric per Ozil. Ci prova con coraggio la squadra di Drogba. Amrabat per Riera, l'ultimo cambio ospite. Altro cartellino. Stavolta per Essien. Con lui anche Xabi Alonso. Ammonizione voluta per saltare il ritorno e affrontare con più tranquillità la semifinale? Mourinho toglie Di Maria e offre qualche minuto a Pepe. Cartellino anche per Ramos. Anche lui diffidato, non ci sarà al ritorno. Non un grosso problema. Punizione interessante per i turchi, ma la barriera stoppa Drogba. Fioccano adesso le sanzioni dell'arbitro. Scocca l'ora di Modric, che impedisce la ripresa del gioco. Finisce dopo tre minuti di recupero ed è festa Real.