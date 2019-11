VAVEL Scout: Tonny Trindade de Vilhena

Qualcuno ha avuto la fortuna di vederlo all'Europeo Under 17, dove è stato vittorioso con la sua nazionale. Classe 1995, mancino di nascita, con con un ottimo destro. Sa smarcare i propri compagni per il tiro e andare in percussione per sfondare le difese. È il classico trequartista centrale, perfetto nel 4-2-3-1. Inserito nella lista dei miglior talenti Under 21 stilata da Don Balon. Il giocatore di oggi è Tonny Trindade de Vilhena, nato in Olanda 18 anni fa.

A soli 17 anni si è conquistato un ruolo da titolare nel Feyenoord, giocando però in un ruolo completamente inedito per lui. De Vilhena, come detto in precendeza, è il classico trequartista centrale, ma Advocaat ha deciso di spostarlo a regista basso al fianco di Jordie Clasie (altro fenomeno Made in Feyenoord) e con ottimi risultati, vista la grinta del giocatore. Spostamento molto simile a quello di Pirlo ai tempi del Brescia. Come giocatore assomiglia un po' a Seedorf, però un po' meno centrocampista. Gradisce anche partire da destra per sfruttare i rientri (un po' alla Robben) e all'assist nello stretto.

In questa stagione ha giocato ben 29 partite e segnato 6 gol, mentre qualche mese fa ha esordito in nazionale Under 21, andando subito in gol. Di De Vilhena ricordiamo soprattutto la sua fantastica avventura con l'Under 17 olandese, 20 presenze 8 gol, campione europeo e incantatore di folle con la sue giocate.

Naturalmente il giocatore è molto conosciuto dai vari talent scout europei e parecchie squadre sono su di lui: Arsenal, United, Inter e molte altre ancora. De Vilhena ha un valore di mercato che oscilla dai 1,5 – 3 milioni di euro e sarebbe un ottimo affare per moltissime squadre, dato il potenziale di questo ragazzo appena maggiorenne.

