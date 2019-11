Manita Real, secondo posto al sicuro

Il Real non sbaglia un colpo. Dopo aver ipotecato l’accesso alle semifinali di Champions con il 3 a 0 in casa del Galatasaray, gli uomini d José Mourinho mettono al sicuro il secondo posto nella Liga, con una manita ai danni del Levante. Gli ospiti si erano portati in vantaggio con Michel, ma le merengues hanno ribaltato il match in due minuti.

La prima fiammata è del Levante, che ci prova subito con Acquafresca, ma Diego Lopez risponde bene. Il Real prende in mano le redini della partita e guadagna metri. Il primo tentativo da parte dei padroni di casa è opera di Higuain: l’argentino ci prova da fuori ma spedisce alto. Il Levante subisce il possesso dei blancos, ed è costretto a rinchiudersi nella propria metà campo. Proprio nel loro momento peggiore, gli uomini di Martinez passano in vantaggio: al 32’ gli ospiti sfruttano un contropiede con Michel, che conclude dal limite dell’area; Diego Lopez, ingannato da una deviazione di Pepe, non riesce a intercettare. Il Levante però, non ha neanche il tempo per festeggiare: dopo 4’ Higuain riporta la situazione in equilibrio con un gran gol al volo in semirovesciata, sul cross di Xabi Alonso. Il Real si sblocca, e dopo due minuti ribalta il risultato dal dischetto: Lell tocca con la mano in area di rigore, e a Kaká non resta che realizzare il 2 a 1 dagli undici metri. Si chiude così il primo tempo, dopo la rimonta dei padroni di casa.

Nella ripresa Mourinho manda in campo Cristiano Ronaldo al posto di Callejon; il lusitano, fin da subito, si fa vedere più volte in avanti. Il Real controlla, e spinge alla ricerca del terzo gol evitato al 67' da un grande intervento di Munua sul colpo di testa di Pepe. La seconda frazione sembra non regalare emozioni, ma a dieci minuti dal fischio finale, gli uomini di Mourinho si scatenano. All’84’ Higuain avanza sulla sinistra e serve Ronaldo che controlla e con il destro infila alle spalle di Munua: è 3 a 1. Ma i padroni di casa non si accontentano, e all’87’ tocca a Ozil mettere la palla in rete: dopo uno scambio tra Di Maria e Ronaldo, il tedesco devia in rete senza grandi difficoltà. Al 91’ Ozil si ripete, confermando la superiorità dei blancos e firmando il gol che chiude il match. Ronaldo e compagni, con questa manita, confermano il secondo posto, il Levante rimane in decima posizione senza troppe speranze per l’Europa.



Real Madrid 5-1 Levante UD Footyroom.com