Notte di derby all'Olimpico e all'Old Trafford

Di solito le partite del lunedì sera sono sempre di una noia mortale ma questa volta sono almeno due i match da non perdere. All’Olimpico di Roma va in scena il derby, per la prima volta giocato di lunedì: poco importa che Lazio e Roma siano lontani dallo scudetto, c’è sempre un posto in Europa in palio ma soprattutto la supremazia cittadina. Chi vince stasera potrá sfottere i cugini per tutta la settimana e anche oltre. Il derby dell’andata (11 novembre) finí 3-2 per i laziali, una partita spettacolare segnata dalla pioggia, dall’espulsione di De Rossi e dai gol di Klose e Mauri. Petkovic divenne inevitabilmente un idolo della curva laziale vincendo il derby al primo tentativo.

Sará il derby n.148 della storia (57 vittorie a 42 per i giallorossi): niente pienone e niente politici in tribuna, ma lo spettacolo non mancherá, almeno in curva. La Lazio ha vinto le ultime tre sfide e se facesse poker sarebbe la prima volta dal 1953. I biancocelesti giocano anche per la classifica, visto che sono ancora in corsa per il terzo posto. Klose tornerá titolare dopo tre mesi. La Roma non puó permettersi di rimanere fuori dall’Europa per la terza stagione consecutiva, dunque le motivazioni non mancano. Pronostico incertissimo e primo derby per il mister romano Andreazzoli, che ha dichiarato “I punti in palio sono tre, ma è indubbio che la partita valga molto di piú”.

Petkovic-Andreazzoli è una sfida tra due allenatori “normali”, con poca storia alle spalle: uno piú distante, l’altro piú coinvolto. E poi Totti: in questa stagione che lo ha visto superare il record di Nordahl e diventare il secondo marcatore in Serie A di tutti i tempi, il derby diventa un’ occasione per aggiungere un altro capitolo alla sua leggendaria carriera. Totti è il giocatore con piú presenze nel derby romano, 36, con 8 reti: per lui 12 vittorie (record) e 14 sconfitte (record). Il miglior marcatore nella storia di Roma-Lazio è il brasiliano Dino Da Costa, giallorosso negli anni ’50, con 9. Totti insegue con 8 reti davanti a Piola (7).

Man United - Man City

Anche a Manchester si giocherà il derby, in un’atmosfera diversa ma con il tutto esaurito e l’attesa dei grandi match. Lo United viaggia primo in classifica con 15 punti di vantaggio sul City, e anche se la squadra di Mancini dovesse vincere stasera, la Premier è ormai decisa da tempo. Rooney peró non è tranquillo: “Basta una sola brutta partita e potremmo rovinare tutto” ha detto alla vigilia. “Perdere il titolo lo scorso anno all’ultimo secondo è stato orribile”. Rooney non ha giocato contro il Chelsea in FA Cup dopo essersi infortunato in nazionale contro il Montenegro, ma stasera sará in campo dal primo minuto. Per lui e i suoi compagni c’è anche da vendicare l’1-6 subito la scorsa stagione. Rispetto al derby di Roma ci sará meno tensione, ma piú qualitá in campo.

Il posticipo del lunedì è ormai una consuetudine di tutti i campionati europei: stasera si giocherá anche in Spagna (Siviglia-Athletic Bilbao), Portogallo (Porto-Braga), Germania (Hertha-Braunschweig), Francia (Le Havre-Caen) e negli altri campionati minori.