Manita per Barça, Real e Betis: i gol della Liga spagnola

Il Barcellona prosegue nella sua cavalcata verso il titolo, e conferma il primo posto nella Liga a +13 sul Real Madrid, secondo. Dopo aver ritrovato Tito Vilanova, i blaugrana festeggiano nel migliore dei modi anche il rientro in campo di Abidal che nel finale ha sostituito Piqué. Il Maiorca, ospite al Camp Nou, nulla ha potuto contro la superiorità dei padroni di casa che hanno ottenuto la vittoria grazie alla tripletta di Fabregas e la doppietta di Sanchez. Gli ospiti, quindi, restano stabili in fondo alla classifica, mentre il Barcellona, anche senza l’infortunato Messi si prepara per il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Paris Saint Germain. Manita anche per il Real Madrid, che passa in svantaggio contro il Levante al Santiago Bernabeu, ma riesce poi a ottenere il successo in rimonta. Agli uomini di Mourinho, che in Champions hanno già ipotecato il passaggio del turno grazie al 3 a 0 sul Galatasaray, sono bastati pochi minuti per ribaltare il risultato con Higuain e Kakà; il gol di Ronaldo e la doppietta di Ozil, in seguito, hanno chiuso la partita.









Solo un pareggio a reti inviolate per l’Atlético Madrid, che rischia di allontanarsi dal secondo posto. La squadra di Simeone non riesce a strappare i tre punti in casa del Getafe, e dopo diverse occasioni, nel secondo tempo i Colchoneros restano in nove: espulsi Suarez e Godin. Pareggio inutile anche per il Getafe, ottavo. Successo pesante del Betis in casa del Granada, finisce 1 a 5 per i biancoverdi che portano a casa i tre punti anche grazie alla doppietta di Ruben. Padroni di casa in difficoltà, la classifica li vede a soli due punti dalla zona retrocessione. A proposito di zona retrocessione, il Deportivo la Coruña, terz’ultimo, prova a risollevarsi e ottiene un’importante vittoria casalinga contro il Real Saragozza, che ha un solo punto in più. Decisiva l’autorete di Fernandez al 55’. Il Celta resta al penultimo posto, e incassa un’altra sconfitta, questa volta da parte del Rayo Vallecano che grazie al 2 a 0 si mantiene stabile a metà classifica.













Nella sfida per il quarto posto tra Real Sociedad e Malaga hanno la meglio i padroni di casa, che calano il poker facendo scivolare la squadra di Pellegrini al sesto posto, e incrementano il vantaggio in classifica. Non il risultato migliore per il Malaga, in vista della sfida decisiva in Champions League, in casa del Borussia Dortmund. Il Valencia guadagna la quinta posizione, dopo essersi imposto per 2 a 1 sul Real Valladolid, quattordicesimo. Jonas, in pieno recupero decide la partita regalando i tre punti ai padroni di casa. Successo anche per l’Espanyol, che sale all’undicesimo posto grazie al 2 a 0 in casa dell’Osasuna, quindicesimo con 31 punti.