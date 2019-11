B.Dortmund – Malaga, chi osa di piú?

Niente da perdere. Con questa sensazione di leggerezza si presenta stasera il Malaga a Dortmund nel ritorno dei quarti di Champions. Il Malaga è entrato in questo torneo da esordiente e ha la possibilitá di entrare tra le prime quattro squadre. La Spagna potrebbe piazzare tre squadre in semifinale, ripetendo il record del 2000 (allora furono Valencia, Barcellona e Real Madrid). Per passare il turno gli andalusi dovranno vincere in Germania o pareggiare segnando almeno un gol.

Un appuntamento storico per il club, e una partita tutta da giocare: la qualificazione è aperta, il pronostico incerto, amche se il Dortmund in casa puó contare su un ambiente caldissimo e maggiore esperienza in campo internazionale. Il Borussia è capace di giocare ad un ritmo molto alto per 90 minuti e De Michelis, difensore argentino del Malaga, ha giá sottolineato l’importanza di uscire vivi dai primi minuti della sfida di stasera. "Ma non giocheremo per il pareggio, saremo fedeli alla nostra filosofia”.

Entrambi gli allenatori hanno risparmiato giocatori-chiave nei rispettivi turni di campionato. Il Borussia ha rimontato l’Amburgo imponendosi per 4-2 e i giallo neri hanno giá messo una seria ipoteca sul secondo posto, nel giorno in cui il Bayern si è proclamato campione della Bundesliga.

Il Malaga invece ha perso, con lo stesso risultato (2-4) in casa della Real Sociedad, ma rimane comunque in lotta per un posto tra le prime quattro. Gli unici tre titolari malagueñi che hano giocato contro la Real sono stati Lugano, Antunes e Camacho, gli altri tutti a riposo.

Agli spagnoli mancheranno per squalifica Welington e Iturra, ammoniti nell’andata. Al loro posto giocheranno Lugano e Camacho. È stato invece convocato Eliseu dopo l’infortunio al ginocchio, ma è improbabile che scenda in campo. In ogni caso tutta la rosa ha viaggiato a Dortmund per questa storica occasione; Pellegrini è arrivato nella serata di lunedì dopo aver partecipato al funerale del padre, mancato pochi giorni fa.

Il Dortmund invece recupererà due giocatori assenti a Malaga, il centrale Hummels, molto importante per i tedeschi, e Blazczkowski. Sono stati convocati ma ancora non si sa con certezza se e quanto giocheranno. “Non sará facile” ha detto Klopp in conferenza stampa, “ma siamo una squadra con molto talento e possiamo contare su un grande appoggio da parte dei nostri tifosi. Il Malaga è un’ottima squadra: chi pensava che saremmo andati lá a vincere 3-0 si sbagliava. Sicuramente stasera avremo le nostre occasioni e voglio che i miei stiano tranquilli e lontano dalle critiche. Non abbiamo avuto grosse difficoltà in questo torneo finora, ma contro il Malaga succederà sicuramente”.