Il Borussia si qualifica all'ultimo secondo; guarda i gol

Partita storica al Westfalenstadion. Inizia meglio il Malaga che si porta in vantaggio con Joaquin al 25', il Dortmund sembra accusare il colpo ma riesce a pareggiare nei minuti finali del primo tempo. Secondo tempo a sfondo giallo nero con Caballero che per due volte è miracoloso su Gotze e Reus. Il gol sembra imminente ma sono gli spagnoli a segnare (in fuorigioco) con Eliseu a pochi minuti dal termine. Gli uomini di Klopp non si arrendono e fanno succedere l'impensabile: prima Reus al 92 e poi Felipe Santana dopo un minuto segnano i gol che fanno letteralmente impazzire uno stadio.

94' FINITA! DOPO UN FINALE DA BRIVIDI IL DORTMUND VINCE E RAGGIUNGE LE SEMIFINALI, CHE GARA!

92' INCREDIBILE! GOOOOOOOOOOOOOL DEL DORTMUND CON FELIPE SANTANA CHE FA ESPLODERE IL WESTFALENSTADION

91' GOOOOOOOOOOOL DEL DORTMUND! SI RIAPRE LA QUALIFICAZIONE, GOL DI REUS

90' Quattro minuti per le ultime speranze giallo nere

88' Ammonito Toulalan per un fallo su Subotic

86' Fuori Joaquin dentro Portillo

85' Esce Gundogan ed entra Hummels per l'arrembaggio finale

82' Isco serve Julio Baptista che tira da lato dove arriva Eliseu e in fuorigioco conclude a rete

82' INCREDIBILE! GOL DEL MALAGA CON ELISEU! 2 A 1 PER GLI OSPITI

78' Ancora un miracolo di Caballero che esce e manda in angolo una conclusione di prima di Reus. Partitona del portiere spagnolo

75' Occasionissima per il Dortmund: Gotze serve da destra Reus che colpisce a botta sicuro ma trova pronto Caballero

71' Cambia anche Pellegrini: Eliseu subentra a Duda

70' Doppio cambio nelle fila dei padroni di casa: escono Blaszczykowski e Bender ed entrano Sahin e Schieber

69' Conclusione potentissima di Toulalan dalla distanza, Weidenfeller respinge di pugno

67' Gol annullato giustamente a Lewandowski pescato in fuorigioco

61' Schmelzer colpisce Jesus Gamez colpo in faccia, ma lo spagnolo accentua molto e viene ammonito dall'arbitro

60' Schmelzer atterra Joaquin che ripartiva velocemente, ammonito da Thomson

55' Cresce la pressione dei padroni di casa supportati da un pubblico straordinario

52' Lancio di Felipe Santana, Sanchez colpisce di testa ma sbaglia e serve Gotze che, di fronte a Caballero, si mangia un gol facile facile

47' Miracolo di Weidenfeller. Schema su una punizone battuta dai 35 metri: Demichelis appoggia di testa per Joaquin che colpisce schiacciando la palla a terra, ottimo l'intervento del portiere giallonero

46' Conclusione di Lewandowski, Caballero para facile

46' Si riparte, pallone tra i piedi dei giocatori del Dortmund

46' Finisce la prima metà di gara

46' Rischio per il Borussia. Punizione del Malaga dalla treaquarti, la difesa dei giallorossi si stacca male e permette a Joaquin di colpire indisturbato di testa. La conclusione dello spagnolo non è molto forte e la presa è facile per Weidenfeller

45' Un minuto di recupero

42' Importantissimo il gol prima del riposo ma con questo risultato passerebbe ancora il Malaga

39' Meravigliosa l'azione che porta al gol tutta di prima. Gotze da sinistra serve Reus che di tacco serve l'autore del gol che si porta il pallone sul sinistro, si smarca Cabellero e conclude a rete

39' GOOOOOOOOOOOOL DEL BORUSSIA! PAREGGIA LEWANDOWSKI! 1 A 1

36' Piszczek crossa dalla trequarti destra, Gotze gioca di sponda verso l'attaccante polacco del Borussia ma Caballero è attento e anticipa Lewandowski

33' Subotic lancia dalla difesa ma la palla è lunga e Caballero la afferra facilmente

30' Nessuna reazione concreta del Borussia di fronte ad un Malaga attentissimo

25' Importantissimo gol per il Malaga. Fa tutto Joaquin che da fuori area finta prima il tiro e poi conclude rasoterra con la palla che passa sotto alle gambe di Subotic e si insacca alle spalle di Weidenfeller

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MALAGA! JOAQUIN BATTE WEINDENFELLER

23' Joaquin viene fermato da Felipe Santana che fa ripartire subito l'azione, palla a Gotze che serve Lewandoswki. L'attaccante polacco punta Demichelis sul fondo ma il difensore argentino lo tiene senza problemi

21' Partita subito molto dura, molti interventi al limite del regolamento

16' Prima vera occasione della gara. Lewandoswki vede Caballero fuori dai pali e prova a soprenderlo con un pallonetto dai 20 metri, ma la conclusione finisce di poco alta

14' Prende campo il Dortmund che inizia l'azione verticalizzando improvvisamente dopo un lungo possesso palla

10' Prima ammonzione della gara: Bender entra male su Joaquin e Thomson lo punisce

8' Bella azione di prima del Dortmund ma Lewandoswki viene trovato in fuorigioco

5' Partenza migliore del Malaga che prova a schiacciare il Borussia nella propria metà campo. Non sarà facile farlo per tutta la partita

3' Prova l'inserimento Joaquin entrando dalla destra, ma lo spagnolo è falloso. Punizione per il Borussia

1' Tutto pronto! Si parte, palla agli ospiti

20.41 Atmosfera da brividi al Westfalenstadion, tutto esaurito e stadio interamente colorato di giallo nero

20.35 Arbitrerà l'incontro lo scozzese Craig Thomson

20.30 Andiamo anche a scoprire le panchine delle due squadre. Dortmund: Langerak, Hummels, Kehl, Leitner, Grosskreutz, Sahin e Shieber. Malaga: Kameni, Lugano, Lucas Piazon, Elisue, Portillo, Saviola e Roque Santa Cruz

20.26 ATTENZIONE! Notizia di poco fa, Pellegrini cambia la formazione e rinuncia a Saviola per da spazio a Duda. Si sposta sulla linea degli attaccanti Julio Baptista.

20.20 Ripercorriamo il cammino delle due squadre fin qui. Il Malaga si è qualificato vincendo il raggruppamento C davanti al Milan; agli ottavi ha poi eliminato il Porto vincendo il ritorno 2 a 0 e rimontando così la sconfitta di misura ottenuta ad Oporto. I padroni di casa hanno invece vinto quello che da molti è stato definito il girone dell'inferno con Real Madrid, City e Ajax. Superato il gruppo con 14 punti, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi, i tedeschi hanno poi incontrato lo Shaktar di Mircea Lucescu agli ottavi di finale. Decisiva la gara di ritorno a Dortmund che ha visto prevalere i gialloneri per 3 a 0 dopo il pareggio per 2 a 2 maturato in Ucraina

20.11 Nell' ultimo turno di campionato il Borussia ha vinto in casa contro l'Amburgo per 4-2 consilando il secondo posto nel giorno in cui gli eterni rivali bavaresi hanno conquistato aritmeticamente lo "Shale". Stesso risultato, ma a sfavore, per il Malaga contro la sopresa Real Sociedad. Ma c'è da dire che Pellegrini ha tenuto a riposo quasi tutti i suoi titolari in vista di stasera schierando dal primo minuto solo Camacho, Lugano e Antunes

20.06 I padroni di casa proveranno a tornare tra le migliori quattro squadre d'europa dopo un assenza che dura dal 1997. Klopp può contare su tutti i suoi uomini migliori e, a differenza dell'andata, recupera il centrale Hummels e l'esterno polacco Blaszczykoswki, ma solo quest'ultimo dovrebbe partire tra gli undici iniziali, con Felipe Santana a sostituire il difensore tedesco. Regolarmente in campo le punte di diamante giallo nere Reus e Gotze che agiranno dietro al solito Robert Lewandoswki

20.02 Gli uomini di Pellegrini proveranno l'impresa al Westfalenstadion senza gli squalificati Iturra e Weligton, diffidati e ammoniti all'andata. Al loro posto il tecnico cileno schiera Camacho in mediana e Diego Lugano in difesa. Convocato anche l'ex laziale Eliseu anche se non del tutto ripreso dai problemi al gionocchio. Come all'andata l'unica punta di ruolo sarà Saviola con alle spalle il solito trio formato da Joaquin, Julio Baptista e il baby fenomeno Isco

20.00 Questa sera qualsiasi risultato di pareggio con gol sarà favorevole al Malaga, mentre il Borussia è obbligato a vincere per arrivare in semifinale. Con un altro pareggio senza reti si giocheranno i tempi supplementari

19.57 Si riparte dal pareggio a reti bianche di sette giorni fa della Rosaleda. Bellissima partita all'andata con molte occasioni per entrambe le squadre, ma l'imprecisione degli attaccanti e la bravura dei portieri bloccarono il risultato sullo 0 a 0

19.55 Buonasera e benvenuti da Nicolò Smerilli alla diretta di Borussia Dortmund-Malaga