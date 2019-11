Spettacolo di "Gala", ma la semifinale è del Real: rivivi la diretta e guarda i gol

22.45: Un primo tempo scialbo, una ripresa da Champions League. Il Galatasaray esce tra gli applausi dei propri tifosi, dopo aver infilato per 3 volte la porta del Real in un quarto d'ora. Le merengues in realtà non hanno dato mai l'impressione di patire troppo gli avversari, a parte il succitato blackout. I due gol di Ronaldo ad inizio e fine match hanno messo la doppia serratura alla qualificazione. Caparbio Drogba (magnifico il suo colpo di tacco), sprecone Sneijder, prima del bel gol del 2-1. I freddi numeri mandano in semifinale la banda Mourinho: Galatasaray-Real Madrid 3-2 (3-5 cumulativo). Da Francesco Guarino, per VAVEL Italia, è tutto!

93': Cartellino giallo per Amrabat e fischio finale. Tra gli applausi della Türk Telekom Arena, Galatasaray batte Real Madrid 3-2, ma in semifinale ci vanno gli spagnoli.

92': Disimpegno sbagliato della difesa del Galatasaray, Benzema recupera palla e serve Ronaldo, che di destro infila il gol che chiude definitivamente i giochi: 3-2. A bordocampo Terim e Mourinho si abbracciano, è davvero finita ora.

92': RONALDO CHIUDE I GIOCHI!!! 3-2!

91': Amrabat da 30 metri, palla sul fondo. Encomiabile il secondo tempo dei turchi.

90': Colpo di testa di Gokhan sul fondo. Inizia il recupero, 5 minuti segnalati.

88': Due minuti più recupero al termine. Dopo la sbandata di metà frazione il Real ha ripreso le redini del match. Cartellino giallo per Arbeloa. E un minuto dopo un altro giallo ed espulsione a gioco fermo dello spagnolo!

85': Squadre lunghe, il Real Madrid sembra più stanco.

22.30: Il fantastico colpo di tacco di Drogba che vale il provvisorio 3-1 (da uefa.com).

80': Gol annullato a Drogba per fuorigioco. Decisione corretta. Ultima sostituzione del match, Albiol per Ozil.

79': Ultimo cambio per Terim. Ebouè esce tra gli aplausi ed entra Elmander.

76': Il gol di Ebouè ha cambiato faccia alla partita, ma quanto pesa adesso il gol di Ronaldo dopo 7 minuti? Il Galatasaray ha segnato 3 gol al Real Madrid e in pochi ci avrebbero scommesso al fischio d'inizio. Farne altri due però (col 4-1 passerebbe ancora il Real, ndr) sarebbe davvero un miracolo sportivo.

74': Ronaldo, super-giocata! Stop sontuoso e tiro al volo, palla alta di poco con Muslera probabilmente battuto. Nel frattempo Mourinho ha tolto Higuain e messo Benzema.

72': Terrificante uno-due del Galatasaray! Prima lo splendido gol di Sneijder che fa fuori due avversari con lo stop ed infila Diego Lopez, poi Drogba poco più di 60 secondi dopo trova la porta con un colpo di tacco geniale su assist di Amrabat. La Türk Telekom Arena è tornata ad essere un inferno!

72': DROGBA!!! PAZZESCO, DI TACCO!!! 3-1 DEL GALATASARAY!!!

70': SNEIJDEEEEEEEEEER! IL RISCATTO DELL'OLANDESE, RADDOPPIO DEL GALATASARAY!

65': Drogba calcia sulla barriera la punizione, sugli sviluppi prova un destro a volo ma la conclusione è debole.

64': Fallo di Higuain su Felipe Melo. Il gol del Galatasaray ha riacceso la partita.

63': Entra Sabri per Umut Bulut.

61': Sneijder.... che errore pazzesco! Disimpegno suicida del Real Madrid, la palla finisce sui piedi dell'olandese che a porta spalancata prova a cercare il controtempo su Diego Lopez e spedisce sul fondo... incredibile occasione sprecata!

57': Gol sbagliato, gol subito. Ronaldo fallisce da pochi metri, sul ribaltamento di fronte Ebouè si fionda su un traversone di Sneijder e in corsa impatta il pallone di collo esterno destro. Il tiro incenerisce Diego Lopez: una conclusione di potenza e precisione terrificanti. Galatasaray-Real Madrid 1-1.

57': EBOUEEEEEEEEEEEE'! CHE GOL DEL GALATASARAY!

56': Che errore di Ronaldo, non da lui! Assist di Di Maria per il portoghese che riceve palla al limite dell'area piccola, ma sbaglia lo stop e ciabatta sul fondo.

55': Ritmi molto bassi.

49': Selçuk da 30 metri, palla in curva.

46': Fallo di Drogba su Diego Lopez in uscita alta. Decisamente dubbio il fischio dell'arbitro.

21.51: Si riparte.

21.50: Tutto pronto per il secondo tempo. Terim prova a cambiare qualcosa e mette dentro Amrabat per Altintop.

21.37: Un gol subito e poi controllo totale del match Mourinho non poteva chiedere di meglio ai suoi. Nessun pericolo dalle parti di Diego Lopez, c'è troppo divario tra questo Real ed il Galatasaray. Nella ripresa Terim dovrà provare qualcosa più per la gloria che per altro. La Türk Telekom Arena in silenzio è il simbolo più emblematico della superiorità degli ospiti.

47': Lannoy dice che per il primo tempo può bastare così: si va al riposo sull'1-0 per il Real Madrid. Qualificazione in ghiaccio per le merengues.

45': Ammonito Ebouè per fallo su Cristiano Ronaldo. Due minuti di recupero.

43': Il Galatasaray chiude la frazione di gioco in avanti, almeno territorialmente.

41': Azione elaborata del Galatasaray al limite dell'area avversaria. Alla fine Umut Bulut prova il tiro, ma alza troppo la mira.

39': Ebouè cerca un pallone dentro per Drogba. Buona la misura, ma l'ivoriano non aggancia.

37': Sneijder impegna Diego Lopez in una parata a terra. Non difficile. Primo tiro degno di nota dei padroni di casa.

33': Calcia Selçuk, la barriera devia in angolo. Sugli sviluppi del corner nulla di fatto.

32: Fallo su Sneijder, punizione da posizione interessante per il Gala.

30': Proprio così: Essien esce ed al suo posto entra Arbeloa.

29': Essien a terra, sembra avere un problema muscolare.

26': Muslera salva la porta! Galatasaray senza idee: palla persa nella propria trequarti, stop e colpo di tacco sontuoso di Ronaldo a liberare Di Maria, Muslera salva alla grande sul tentativo di esterno sinistro dell'argentino a cercare l'incrocio dei pali.

21.11: Il gol del vantaggio del Real Madrid (da uefa.com)

19': Contatto in area del Real Madrid, Ebouè finisce giù dopo il corpo a corpo con Coentrao, ma per Lannoy non c'è nulla. Sneijder ammonito per proteste.

15': Verticalizzazione di Kaya per Sneijder, l'olandese non impatta il pallone di un soffio.

8': Ci prova di nuovo Ronaldo da fuori, Muslera para a terra.

7': Così è troppo facile: Ozil porta palla e serve Khedira, cross al centro del tedesco e Ronaldo col piattone insacca indisturbato. Galatasaray-Real Madrid 0-1, proprio quello che serviva ai blancos.

7': REAL IN VANTAGGIO! RONALDO DA POCHI PASSI!

3': Occasionissima Real! Higuain anticipato in uscita da Muslera al limite dell'area, Di Maria raccoglie la respinta e prova a centrare la porta sguarnita, ma il Galatasaray si salva in calcio d'angolo.

2': Prima palla in area del Galatasaray, cross tagliato di Riera che finisce sul fondo.

20.48: Calcio d'inizio del Galatasaray, buona partita a tutti!

20.45: Inno della Champions e squadre sul terreno di gioco... Galatasaray-Real Madrid sta per iniziare!

20.41: Squadre nel tunnel degli spogliatoi: ci siamo quasi.

20.31: Josè Mourinho non abbassa la guardia: «Dopo il primo incontro, ho detto ai giocatori che una squadra che vince 3-0 all'andata può perdere al ritorno con lo stesso risultato. Tutto è possibile in queste partite e dobbiamo stare molto attenti al Galatasaray».

20.28: Le dichiarazioni del pre-gara, dal sito Uefa.com: per Fatih Terim «il risultato non sarà la priorità. Mi aspetto una gara di ritorno avvincente davanti ai nostri tifosi. Gli obiettivi del Galatasaray non cambiano; se c'è un traguardo da raggiungere, la squadra ci proverà»

20.20: La serata a Istanbul è fresca: il cielo è coperto ed il termometro segna ci sono 9 gradi. Ma la temperatura sugli spalti è già bollente e i tifosi del Gala, tra i più caldi e spettacolari del mondo, non deluderanno di certo. Sugli spalti sono state distribuite migliaia di mascherine con la faccia di Terim, in solidarietà al tecnico dei padroni di casa che rischia una lunga squalifica dopo le violente proteste nei confronti dell'arbitro nell'ultimo turno di campionato turco.

20.00: Le formazioni ufficiali. Galatasaray (4-3-1-2): Muslera; Gökhan, Semih, Ebouè, Hamit Altintop; Riera, Felipe Melo, Selçuk, Sneijder; Drogba, Umut. Real Madrid (4-2-3-1): Diego López; Essien, Varane, Pepe, Coentrao; Khedira, Modric; Özil, Di María, Cristiano Ronaldo; Higuaín. Terim rinuncia al poco efficace attacco a 3 punte della scorsa volta e prova Sneijder dietro Drogba e Umut, Mourinho inizia con un 11 tutt'altro che difensivo. Abbiamo già una certezza: tra spalti e squadre in campo, sarà uno spettacolo!

19.55: Entrambe le squadre sono reduci da vittorie convincenti nei rispettivi campionati. Il Galatasaray ha regolato per 3-1 il Mersin İdman Yurdu con rigore di Felipe Melo e doppietta di Drogba, dopo essere stato in svantaggio e con un uomo in meno per oltre un'ora. Il Real Madrid ha asfaltato 5-1 il Levante con doppietta di Ozil e reti di Higuain, Kakà e Ronaldo.

19.50: Nel Galatasaray squalificati Nounkeu e il bomber Yilmaz, autore di una pessima partita all'andata, ma sul quale c'era stato un netto fallo da rigore non sanzionato dal direttore di gara. Il Real farà a meno degli (auto?)squalificati Xabi Alonso e Sergio Ramos, che verranno rimpiazzati rispettivamente da Modric e Pepe. Kakà indisponibile per infortunio. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali.

19.45: Missione impossibile? Quando c'è di mezzo Fatih Terim mai dare nulla per scontato. Ma quando dall'altra parte del campo c'è una squadra di Josè Mourinho, beh, è difficile aspettarsi regali dallo SpecialOne. Istanbul, Türk Telekom Arena: per il ritorno dei quarti di finale di Champions League va in scena Galatasaray-Real Madrid. Si parte dal 3-0 in favore dei blancos e per gli aslanlar sarà davvero durissima. Su VAVEL Italia sarà Francesco Guarino a raccontarvi tutte le emozioni del match. Restate con noi: a fine partita immediatamente il video dei gol della sfida.