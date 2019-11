Troppo Bayern per la Juve, rivivi la diretta

JUV-BAY-02-HIGH

Il Bayern Monaco conferma la sua superiorità e anche a Torino s'impone per 2 a 0 sulla Juventus. Gli uomini di Conte hanno dato tutto nel primo tempo, ma non sono riusciti a sbloccare il risultato. Nella seconda frazione la stanchezza si è fatta sentire, e le speranze sono venute meno dopo l'1 a 0 degli ospiti. Anche l'ultima italiana rimasta, abbandona la Champions League, mentre i tedeschi pensano già alla semifinale.

90'2. Finisce qui! Il Bayern è in semifinale.

90'. GOOOOL! RADDOPPIO BAYERN! SCHWEINSTEIGER SERVE PIZARRO CHE BEFFA BUFFON!

86'. Robben alla ricerca del 2 a 0 ci prova dal limite. Buffon devia in corner.

82'. Ultimo cambio per gli ospiti: entra Pizarro al posto di Mandzukic.

79'. Sostituzione anche per il Bayern: Luis Gustavo al posto di Ribery.

78'. Ultimo cambio nella Juventus: esce Marchisio sostituito da Giaccherini.

76'. Sono calati i ritmi allo Juventus Stadium. Dopo il gol del Bayern la Juventus sembra aver perso le speranze, e i tedeschi gestiscono.

73'. Pogba prova la conclusione da fuori ma non impensierisce Neuer.

68'. Seconda sostituzione per i bianconeri: dentro Isla per Padoin.

65'. Cambio nella Juventus: fuori Quagliarella, al suo posto Matri.

65'. Il Bayern ha l'occasione per il raddoppio, ma non trova la porta.

63'. GOOOOOL! IL BAYERN PASSA IN VANTAGGIO! MARTINEZ PROVA A SFRUTTARE IL CALCIO DI PUNIZIONE, BUFFON RESPINGE E MANZUKIC RIBATTE IN RETE!

56'. Palo del Bayern! Robben prova dal limite ma colpisce il legno.

53'. Tentativo di Quagliarella, che però era in posizione di fuorigioco.

52'. Alaba da fuori area! Spedisce alto sopra la traversa.

48'. Siluro di Quagliarella da fuori area! Neuer riesce a deviare.

46'. Destro di Pirlo, deviato. Neuer trattiene.

45'. Subito una punizione dal limite per la Juventus!

45'. Inizia la seconda frazione!

45'2. Termina il primo tempo allo Juventus Stadium!

45'1. Ribery ci prova dal limite, Buffon trattiene senza problemi.

45'. Ci saranno due minuti di recupero.

43'. Robben accellera e scarica il destro dal limite dell'area, ma non trova la porta.

38'. Grande intervento di Buffon sul tiro da fuori area di Alaba!

34'. Primo cambio della partita: fuori Van Buyten per infortunio, al suo posto Boateng.

34'. Quagliarella viene fermato in fuorigioco.

32'. Tiro al volo di Muller, servito da Mandzukic. Palla al lato.

28'. Quagliarella ci prova da fuori ma spedisce alto sopra la traversa.

26'. Pogba avanza e prova a mettere in mezzo, il pallone attraversa tutta l'area ma Quagliarella e Asamoah non riescono a deviare.

22'. Occasione Juve! Conclusione potentissima di Pirlo fermata dall'ottimo intervento di Neuer.

21'. Marchisio guadagna un importante calcio di punizione dal limite dell'area.

20'. Conclusione da fuori area di Robben: il pallone termina molto alto sopra la traversa.

16'. Ora è il Bayern Monaco a fare possesso palla guadagnando metri.

14'. Azione personale di Robben, la palla arriva a Mandzukic che però viene fermato in fuorigioco.

12'. Cartellino giallo per Bonucci per un brutto intervento su Muller.

8'. Occasione Bayern! Robben avanza sulla destra e serve Mandzukic, pronto sottoporta. Padoin interviene bene.

7'. Tentativo di Marchisio da fuori area, ma il centrocampista non trova lo specchio della porta.

7'. Riprende il gioco. Chiellini è in grado di continuare.

6'. Scontro tra Chiellini e Mandzukic. Il difensore bianconero è rimasto a terra.

3'. Ritmi alti fin da subito. Buon avvio dei padroni di casa che fanno possesso e avanzano. Il Bayern pressa e prova a rubare palla per fare male.

1'. La Juve cerca subito la porta! I bianconeri guadagnano metri e Vucinic prova la conclusione dal limite, ma non impensierisce Neuer.

0'. Fischio d'inizio!

20:42. Tutto pronto allo Juventus Stadium! Le due squadre sono in campo e suona l'inno della Champions League!

20:33. Le due squadre hanno terminato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi. Manca davvero pochissimo al fischio d'inizio!

20:22. La panchina della Juventus: Storari; Caceres; De Ceglie: Peluso; Giaccherini; Isla; Matri. In panchina, per il Bayern: Starke; Rafinha; Boateng; Shaqiri; Luiz Gustavo; Pizarro; Gomez.

20:10. Le due squadre scendono in campo per il riscaldamento. All'ingresso sul terreno di gioco dei padroni di casa, lo Juventus Stadium si trasforma in una vera bolgia, come aveva chiesto Antonio Conte ai tifosi bianconeri.

19:56. La Juventus deve fare a meno di Stephan Lichtsteiner, squalificato, e Arturo Vidal, al loro posto rispettivamente Padoin e Pogba. In attacco Antonio Conte schiera la coppia Vucinic - Quagliarella. Heynckes sceglie Javi Martinez, schierato al fianco del titolarissimo Schweinsteiger, mentre Robben parte titolare al posto di Kroos, che si è infortunato nella gara d'andata.

19:36. La Juventus ha incontrato una squadra tedesca nei quarti di finale in ben cinque occasioni, e ha sempre vinto. È la prima volta, però, che Juve e Bayern s'incontrano nella fase a eliminazione diretta. I precedenti tra le due squadre, infatti, risalgono alla fase a gironi: il bilancio è di tre vittorie per i bianconeri, e due per i bavaresi. Le statistiche parlano a favore della Juventus, ma il Bayern negli ultimi anni ha sempre fatto benissimo in Champions; l'obiettivo, infatti è raggiungere la seconda finale consecutiva, dopo quella dello scorso anno contro il Chelsea, sarebbe la terza finale in quattro anni.

19:34. Entrambe le squadre stanno dominando nei rispettivi campionati. La Juventus è prima in classifica con nove punti di vantaggio sulla seconda a sette giornate dalla fine. Il Bayern si è già laureato campione nella Bundesliga, con sei turni d'anticipo: venti i punti di distacco sul Borussia Dortmund, secondo. Le due formazioni, nel fine settimana hanno centrato due successi: i bianconeri si sono imposti per 2 a 1 sul Pescara, ottenendo i tre punti in casa; i tedeschi, hanno festeggiato il titolo grazie alla vittoria di misura in casa del Eintracht Frankfurt.

19:33. Nonostante il risultato dell'andata, il Bayern non si rilassa; anche questa sera, l'obiettivo è uno solo: vincere. Heynckes lo ha detto esplicitamente in conferenza stampa. Il tecnico del Bayern ha speso parole di elogio nei confronti della Juventus, ma punta sulla maggiore esperienza dei suoi uomini, che negli ultimi anni hanno raggiunto quasi sempre le fasi finali. Per il tecnico tedesco, i giocatori da temere sono Pirlo e Buffon, che però all'andata sono apparsi sottotono.

19:31. Un'altra grande serata di Champions League sta per iniziare. Nel ritorno dei quarti di finale Juventus e Bayern Monaco scendono in campo a Torino, per decidere chi sarà ad aggiudicarsi l'accesso alle semifinali. I padroni di casa dopo la sconfitta per 2 a 0 subita a Monaco di Baviera, sono costretti a un drastico cambio d'atteggiamento e soprattutto a una difficile rimonta. Antonio Conte sa che non sarà un'impresa facile, ma è sicuro che quella di Torino sarà una partita totalmente diversa rispetto alla gara d'andata.

19:30. Buona serata e benvenuti! Tutto è pronto per una notte che ha come protagonista il grande calcio europeo. Allo Juventus Stadium di Torino, Juventus e Bayern Monaco si giocano un posto nelle semifinali di Uefa Champions League.