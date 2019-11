Pedro risponde a Pastore e porta il Barca in semifinale, rivivi la diretta e i gol

Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano una buona serata.





Finisce dopo quattro minuti di recupero. Passa il Barcellona, ma onore a un ottimo Psg che ha dimostrato di potersela giocare a qualsiasi livello. Fondamentale il pieno recupero di Messi per i catalani. Senza di lui difficile potersi giocare la Champions. Ottima partita del nostro Verratti.

88' - Ultima carta di Ancelotti. Van der Wiel per Jallet.

87' - Cosa ha fatto Iniesta???? Sbaglia il tiro, ma numero pazzesco in area.

86' - T.Silva stende Messi e prende il giallo.

83' - Dentro anche Beckham per l'assalto finale. Fuori un ottimo Verratti. Vilanova si copre con Song per Villa.

82' - Esce proprio il pocho. In campo Gameiro.

80' - Fallaccio di Lavezzi su J.Alba! Giallo!

77' - Prova ad addormentare la partita il Barcellona.

71' - GOOOOOOOOL!! PEDROOOO! 1-1!! Decisivo Leo Messi! Spacca in due la difesa e sul rimpallo Pedro punisce Sirigu! Tutto da rifare per il Psg!

67' - Sempre pericoloso Pastore! Fa male in contropiede il Psg!

66' - Sirigu su Iniesta! Assedio Barca ora!

65' - Si infila Iniesta, provvidenziale Alex!

62' - D.Alves spreca una buona chance e arriva il momento di Messi. Out Fabregas. In campo anche Bartra per Adriano.

60' - Piquè dritto su Ibra. Kuipers lascia correre ma sembrava fallo.

58' - Geniale Ibra, sempre in versione assist-man, ma Pastore non impatta bene il pallone.

53' - Vilanova manda Messi a scaldarsi e il Camp nou applaude.

51' - GOOOOOOL! PASTOREEEE! 0-1! In vantaggio il Psg! Incredibile! Grande combinazione Pastore-Ibra-Pastore, con l'ex Palermo che batte Valdes in uscita.

50' - Fabregas prova ancora la conclusione da lontano, ma anche stavolta non colpisce bene.

49' - J.Alba all'ultimo chiude su Maxwell!

46' - Si riparte con gli stessi effettivi.

Finisce la prima frazione di gioco. Per ora qualificato il Barca, ma meglio il Psg nei primi quarantacinque minuti. Troppo lenti e scontati i catalani, spesso in difficoltà di fronte agli strappi di Lavezzi e Lucas. Bravo Valdes in più circostanze. Passaggio del turno ancora in bilico.

45' - Maxwell sbroglia una mischia pericolosa.

42' - Primo cartellino del match. Adriano stende Lucas, imprendibile nell'uno contro uno.

41' - Iniesta è l'unico in maglia blaugrana in grado di creare superiorità numerica. Per ora male Fabregas.

40' - Esterno delizioso di Pastore per Ibra, colto in leggero offside.

38' - Finta intelligente di Xavi a liberare Villa, ma pessima conclusione dello spagnolo.

34' - Serie di angoli per i francesi. Senza Messi manca l'inventiva ai catalani e il tiqui taca appare fine a se stesso.

28' - Si salvano i ragazzi di Vilanova, ma le folate del Psg sono più frequenti. Valdes pronto sullo stacco di Lucas.

25' - Ibra perfetto per Lavezzi, ma il pocho divora il vantaggio e si fa murare da Valdes! Grande occasone per gli ospiti.

24' - Iniesta sale in cattedra! Apertura, numeri in area, manca solo la conclusione! Giocatore super!

22' - Barca pericoloso! Pedro mette una palla bassa sulla quale Sirigu non è perfetto ed è lo stesso attaccante a provare a ribadire verso la porta la corta respinta, ma non va!

20' - Grande accelerazione di Lucas! Brutto errore di Lavezzi che sbaglia il passaggio di ritorno!

17' - La prima discesa di Dani Alves! Il brasiliano crossa teso per Villa, che gira, ma trova solo il corner.

15' - Alle stelle il destro a giro del Pocho Lavezzi!

14' - Jallet serve l'accorrente Lucas che calcia bene, ma non impensierisce Valdes.

12' - Cresce il Barcellona, Psg che ora fatica a costruire.

7' - Contatto al limite Thiago Motta-Fabregas, ma Kuipers lascia correre.

4' - Che rischio per i padroni di casa! Perde palla Busquets, Lavezzi si invola, ma controlla male e Piquè rimonta all'ultimo.

2' - Ribaltamento di fronte e Lavezzi calcia tra le braccia di Valdes. Grande ritmo in avvio.

2' - Xavi a lato di pochissimo! Brivido!

1' - Subito pressione Barca! Jallet in difficoltà. Punizione interessante per i catalani.

20.43 - Manca pochissimo al Camp Nou! Squadre pronte all'ingresso in campo.

20.36 - Non solo Barcellona-Psg, ma anche Juventus-Bayern Monaco nella serata di Coppa. Gli uomini di Conte provano la remuntada contro i solidissimi tedeschi. Quagliarella-Vucinic davanti per garantire imprevedibilità, Pogba in mediana per aggiungere forza fisica. Tra i tedeschi il ritorno, dopo la squalifica, di Javi Martinez. Stadio esaurito e pubblico caldissimo.

20.30 - Ma torniamo al Camp Nou. Corsi e ricorsi storici. Non solo il ritorno di Ibra che in conferenza ha parlato di Guardiola, elogiando l'allenatore e criticando l'uomo, ma anche il duello Thiago Motta-Busquets. Tre anni fa nell'anno del triplete nerazzurro nel ritorno, proprio qui a Barcellona una sceneggiata di Busquets costò all'ex Inter l'espulsione e la finale. Due che non si tireranno indietro, neanche stasera. Ne siamo certi.

20.20 - Ancora negli occhi intanto l'esito dei primi due quarti di Champions. Al Westfalenstadion il Borussia di Klopp, virtualmente fuori dalla Coppa, è risorto nel finale grazie ai gol di Reus, strepitoso il suo assist di tacco per il pari di Lewandowski, e Santana (nell'occasione però diversi giocatori in offside). Di colpo è svanita la favola del Malaga del maestro Pellegrini, troppo remissivo e disattento nell'arrembaggio finale dei gialloneri. Incredibile anche la partita di Istanbul. Real in controllo per un tempo abbondante, dopo il vantaggio di Ronaldo, poi pareggio di Ebouè e firme d'autore di Sneijder e Drogba. Da cineteca prima il controllo di Wes nel gol del 2-1, poi il tacco di Didier per il doppio vantaggio. Brividi inattesi per Mourinho prima dell'apoteosi finale. Emozioni di Coppa. Lo spettacolo della Champions League.

20.07 - Tante incognite nella serata del Camp Nou. Il Barcellona sarà quello scintillante visto nella prima mezz'ora di ritorno col Milan o quello balbettante di San Siro? Il tiqui taca offuscherà il talento individuale parigino? E Adriano, preferito al canterano Bartra, sarà all'altezza da centrale in una sfida così importante? Saprà opporsi a gente abituata a arene infuocate come Ibra e Lavezzi? E sul fronte ospite, Lucas e Pastore, straordinari interpreti offensivi, sapranno aiutare in copertura i terzini, limitando le scorribande di J.Alba e Dani Alves?

19.57 - Intanto la prima notizia della serata. Leo Messi, il più atteso sul fronte catalano, parte dalla panchina. Vilanova sceglie di non rischiare il suo fuoriclasse. Davanti Pedro preferito a Sanchez, dietro l'esperienza di Adriano. Ancelotti sceglie il recuperato Thiago Motta e rinuncia a Beckham.

19.55 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Barcellona-Psg. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano una buona partita in nostra compagnia.