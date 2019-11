MLS, il riepilogo dopo Week #6 e Week #7

WEEK #6

Vittoria in extremis per lo Sporting Kansas City, premiato dal quarto centro stagionale di Bieler, minimo indispensabile per piegare un ostico D.C. United. Con lo stesso risultato i Rapids s’impongono sul Real Salt Lake nel derby delle Rocky Mountains, centrando inoltre il primo successo in campionato. Pareggio incredibile, invece, tra Toronto e Dallas, con i texani in vantaggio di due reti fino a cinque minuti dalla fine e poi ripresi dalla rimonta canadese. Le altre X di giornata escono negli incontri tra Crew e Union, match che ha visto il terzo gol in campionato del ventenne McInerney, e tra San Jose e Vancouver, dove i canadesi hanno strappato un punto d’oro in una trasferta molto difficile.

La doppietta di Ryan Johnson consente a Portland di mettere in cascina la prima vittoria stagionale, ottenuta contro un Houston che lontano dal proprio stadio sembra essere una squadra diversa. Nel posticipo di domenica arriva la prima volta anche per i Fire, che battono in rimonta New York; vantaggio di Olave per i Red Bulls, poi si accende Paladini, che prima pareggia i conti, poi serve a Maicon Santos gli assist per il 3-1 definitivo. Infine, non hanno giocato Los Angeles e Seattle, entrambe impegnate nello sfortunato ritorno delle semifinali di CONCACAF Champions League; sia Galaxy che Sounders, infatti, sono stati eliminati ad un passo dal traguardo: i primi dal Monterrey, i secondi dal Santos Laguna, club messicani che si contenderanno lo scettro del Centro-Nord America.

Sporting Kansas City – D.C. United 1-0 [89’ Bieler] HIGHLIGHTS

Toronto FC – FC Dallas 2-2 [34’ Jacobson (DAL), 59’ Pérez (DAL), 85’ Braun (TOR), 90’ Russell (TOR)] HIGHLIGHTS

Columbus Crew – Philadelphia Union 1-1 [34’ McInerney (PHI), 72’ Oduro (CLB)] HIGHLIGHTS

Colorado Rapids – Real Salt Lake 1-0 [5’ Harris] HIGHLIGHTS

Portland Timbers – Houston Dynamo 2-0 [55’, 73’ Ryan Johnson] HIGHLIGHTS

San Jose Earthquakes – Vancouver Whitecaps 1-1 [18’ Wondolowski (SJ), 62’ Hertzog (VAN)] HIGHLIGHTS

Chicago Fire – New York 3-1 [17’ Olave (NY), 44’ Paladini (CHI), 83’, 89’ Maicon Santos (CHI)] HIGHLIGHTS

WEEK #7

Will Bruin, stella dell'Houston Dynamo imbattibile in casa

Ben quattro pareggi sulle nove partite in programma. Uno di questi riguarda Philadelphia e Toronto, che si spartiscono la posta grazie alle reti dei rispettivi bomber, cioè McInerney e Earnshaw. Finisce a reti inviolate tra Revolution e Sounders, reduci dall’eliminazione in Champions League, mentre il brasiliano Camilo evita in extremis la sconfitta a Vancouver contro Real Salt Lake. Conquista un punto e mantiene la vetta l’Impact di Marco Di Vaio, a segno nell’1-1 contro Columbus Crew, che deve ringraziare ancora una volta bomber Oduro.

Paga dazio Los Angeles, che perde di misura a Dallas dopo la sconfitta settimanale in Champions e vede allontanarsi la vetta di Western Conference, occupata proprio dai texani. Finalmente New York rispetta le aspettative e archivia nel primo tempo la pratica D.C. United, colpito e affondato dalle reti di Henry e Olave, difensore centrale al terzo gol stagionale. Ai Rapids basta il rigore di Deshorn Brown per superare il Chivas USA, mentre si allunga a 35 match la streak interna di Houston, che aspetta i minuti finali per prendersi tre punti contro Chicago. Infine, la punizione vincente di Will Johnson proietta Portland al terzo posto di Conference, lasciando momentaneamente fuori San Jose, in leggera crisi di risultati.

Philadelphia Union – Toronto FC 1-1 [71’ Earnshaw (TOR), 90+3’ McInerney (PHI)] HIGHLIGHTS

Seattle Sounders – New England Revolution 0-0 HIGHLIGHTS

Vancouver Whitecaps – Real Salt Lake 1-1 [66’ Garcia (RSL), 84’ Camilo (VAN)] HIGHLIGHTS

D.C. United – New York Red Bulls 0-2 [29’ Henry, 36’ Olave] HIGHLIGHTS

FC Dallas – Los Angeles Galaxy 1-0 [87’ John] HIGHLIGHTS

Chivas USA – Colorado Rapids 0-1 [7’ Brown rig.] HIGHLIGHTS

Montreal Impact – Columbus Crew 1-1 [68’ Di Vaio (MTL), 72’ Oduro (CLB)] HIGHLIGHTS

Houston Dynamo – Chicago Fire 2-1 [26’ Bruin (HOU), 29’ Rolfe (CHI), 81’ Davis (HOU)] HIGHLIGHTS

Portland Timbers – San Jose Earthquakes 1-0 [78’ Will Johnson] HIGHLIGHTS

CLASSIFICA

Eastern Conference

# Club PTS GP PPG W L T GF GA GD HG HGD RG RGD 1 Montreal Impact 13 6 2.17 4 1 1 7 5 2 4 2 3 0 2 Houston Dynamo 12 6 2 4 2 0 10 7 3 8 6 2 -3 3 Sporting Kansas City 11 6 1.83 3 1 2 7 3 4 3 3 4 1 4 Columbus Crew 9 6 1.5 2 1 3 9 6 3 2 0 7 3 5 New York Red Bulls 8 7 1.14 2 3 2 9 10 -1 2 1 7 -2 6 Philadelphia Union 8 6 1.33 2 2 2 7 8 -1 3 -1 4 0 7 Toronto FC 6 6 1 1 2 3 8 9 -1 6 1 2 -2 8 New England Revolution 5 5 1 1 2 2 1 2 -1 0 -1 1 0 9 Chicago Fire 4 6 0.67 1 4 1 5 12 -7 4 -2 1 -5 10 D.C. United 4 6 0.67 1 4 1 2 7 -5 2 -2 0 -3

Western Conference