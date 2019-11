Il Bayern spazza via il Barça e vede Wembley, rivivi la diretta e guarda i gol

22.42 - Dall'Allianz Arena è tutto. Vavel Italia e Johnathan scaffardi vi augurano una buona serata. Grazie per l'attenzione.

22.35 - Arriva il triplice fischio di Kassai. finisce qui. E finisce nel modo più incredibile. Barcellona travolto a Monaco e praticamente fuori dalla Champions. I bavaresi dilagano nella ripresa e restituiscono ai catalani il 4-0 subito nel 2009. Mai pericolosi gli uomini di Vilanova, apparsi apatici come non mai. La macchina perfetta stavolta è il Bayern.

90' + 2' - Giallo anche per Iniesta.

90' - Tre di recupero.

89'- Ammonito J.Alba che lancia il pallone addosso a Robben.

89' - Shaqiri per Ribery.

87' - L'esultanza di Robben

86' - Giallo per Sanchez, costretto a stendere l'immarcabile Robben.

82' - Doppio cambio. Nel Bayern Pizarro per Muller, nel Barca Fabregas per Pedro.

81' - MULLER!! GOOOOLLLLL!! ANCORA LUI!!! SEMPRE LUI!! 4-0!! Perfetto il traversone di Alaba per il puntuale Muller!!

80' - Muller!! Fantastico Valdes! Rischia il cappotto il Barcellona!

78' - Il duello Muller-Dani Alves.

77' - Bartra si ritrova solo in area, ma gira altissimo!

73' - Il capolavoro di Robben.

73' - GOOOOOOLLLLLLLL!!! ROOOBBBEEENNNN!! 3-0!! Dilaga il Bayern! Ribery si fa tutto il campo, serve Schweinsteiger, che apre per Robben, bravo a saltare J.Alba e a battere Valdes. Proteste ancora del Barca per il blocco di Muller su J.Alba. Proteste fondate.

71' - Si copre il Bayern. Fuori gomez, dentro Luiz Gustavo. Alza il suo baricentro Schweinsteiger.

69' - Guadagna l'angolo Messi. Ci prova la Pulce. Sugli sviluppi del corner, Bartra non riesce a dar forza al pallone che comodo arriva tra le braccia di Neuer.

67' - Brutto cross di Sanchez! Non una grande partita la sua.

63' - Il tap in di Gomez, in occasione del 2-0.

63' - Bravissimo ancora una volta Dante ad anticipare Messi sul puntuale traversone di J.Alba.

62' - Vilanova non sembra voler cambiare nulla. Tutto tranquillo sulla panchina ospite.

55' - Ed ecco il gol di Gomez, che ha affossato i catalani.

55' - Ribery salta Bartra e calcia ma non trova l'angolo lontano.

21.54 - Messi ci prova ma è evidente che non è in condizione.

52' - Muller! A lato di poco! Forcing bavarese.

49' - GOOOOOOLLLL! GOOOOOMEEEZZZZ!! 2-0 BAYERN!! Fotocopia del primo gol! Robben batte l'angolo, Muller la rimette e Gomez insacca! Notte fonda Barcellona! Molti dubbi però sulla posizione del centravanti.

48' - Bella combinazione Iniesta-Sanchez, ma l'illusionista termina in fuorigioco.

46' - Si riparte ed è subito giallo per j.Martinez. Kassai spiega la sanzione con il numero elevato di interventi irregolari.

21.40 - Muller mentre insacca il gol del vantaggio.

21.30 - Finisce qui la prima frazione. Kassai non concede recupero. Bayern avanti 1-0, grazie al gol di Muller, Barcellona troppo lento e mai pericoloso. Messi poco propositivo, non al top della condizione. Le accelerazioni bavaresi sembrano far male ai catalani. Vilanova dovrà cambiare qualcosa nella ripresa.

44' - Bravissimo Ribery a coprire le linee di passaggio. Grande attitudine degli uomini in rosso!

21.25 - Uno dei protagonisti più attesi. Leo Messi.

39' - E altro giallo. Stavolta tocca a Bartra per il brutto fallo su Muller.

37' - Primo cartellino del match. Giallo per Gomez che stende Messi.

36' - Tiro dalla bandierina per i padroni di casa. Si salvano i catalani.

32' - Altre proteste! Sanchez tocca col braccio in area, ma stavolta sembra involontario.

29' - Splendido cross di Pedro e deviazione decisiva di Dante, con Messi in agguato! Prova a reagire la squadra ospite.





24' - GOOOOOOOLLLLL!!! MULLER!!!! SEMPRE LUI QUANDO CONTA! Dante rimette di testa verso l'area e Muller brucia la retroguardia spagnola! 1-0 Bayern! Esplode lo stadio!

21.08 - Duello Ribery-Messi.

22' - Brutto errore di Bartra! J.Alba bravo a recuperare su Gomez. Solo angolo e ancora nulla di fatto.

18' - Il Bayern non sfrutta l'ennesimo angolo conquistato dall'ottimo Lahm, uno dei migliori in questo avvio. J.Alba sta soffrendo da quella parte. Sanchez costretto a sacrificarsi parecchio.

16' - Sul precedente tiro di Lahm ha rischiato Piquè perché il braccio largo ha impattato il pallone. Qualche dubbio.

15' - Lahm da fuori col destro, ma Piquè devia e poi spazza anche sul successivo corner.

13' - Lezione di palleggio degli uomini di Vilanova. Il Bayern aspetta.

11' - Che duello Alaba-Pedro! Bravissimo anche in copertura l'esterno offensivo del Barca.

8' - Primo angolo per i catalani, Piquè gira il cross di Xavi, ma non trova la porta.

7' - Il Barca prova a tessere la sua tela, con Xavi e Iniesta che alzano il baricentro.

2' - Miracolo di Valdes su Robben! Ma egoista l'olandese! Gomez era solo in mezzo all'area con Ribery! Inizio a mille all'ora del Bayern.

20.44 - Squadre pronte per l'ingresso in campo. Ora si fa sul serio. Stasera si decide una fetta di Champions.

20.41 - L'Allianz Arena gremita in ogni ordine di posto. Lo spettacolo sta per cominciare.

20.39 - Schweinsteiger poco prima del match.

20.35 - Domani sera l'altra attesa sfida tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Interessante il duello tra il vate Mourinho e il mago Klopp. I blancos che inseguono la decima, contro i gialloneri, che sognano la finale e lo sgarbo ai ricchi spagnoli. Il bel calcio tedesco contro l'agonismo feroce spagnolo. Mou ha già dato la formazione, Klopp ha tranquillizato l'ambiente dopo il caso Goetze. Mancheranno Modric e Marcelo nelle merengues, colpite da infortuni in serie nell'ultimo match di Liga. Tra i pali ancora D.Lopez. Non è ancora l'ora di Iker.

20.22 - Non solo campo, anche mercato nell'avvicinamento alla semifinale di Champions. Arriva il primo colpo del nuovo Bayern targato Guardiola. E non è roba da poco. Affatto. Mario Gotze approda a Monaco per 37 milioni di euro. I bavaresi hanno pagato al Borussia Dortmund l'intera clausola rescissoria per strappare a Klopp uno dei maggiori talenti tedeschi. Batteria offensiva, che con l'ultimo diamante, diventa così ancor più straordinaria. Dopo Robben, Mueller, Ribery, Kroos, Shaquiri, ecco Gotze. Senza dimenticare Gomez e Mandzukic. Ampia scelta, forse troppa. Qualcuno potrebbe partire. Forse addirittura quell'Arjen Robben, spesso relegato in panchina questa stagione. Ma pensando a Pep, al suo credo calcistico, perché non ipotizzare un Gotze in stile Messi, un falso nueve in grado di togliere ogni riferimento alla difesa avversaria, scardinare sincronismi difensivi? L'esportazione del modello catalano procede concreta verso la Baviera.

20.10 - Vediamo le scelte dei due allenatori. Pochi i dubbi della vigilia. Heynckes rinuncia a Van Buyten e schiera il rientrante Boateng al fianco di Dante. Sugli esterni Lahm e Alaba. Confermati J.Martinez e Schweinsteiger a protezione della retroguardia. Alle spalle di Gomez, titolare vista la squalifica di Mandzukic, agiranno Ribery, Mueller e Robben. Ancora out Kroos. Per Vilanova i problemi sono tutti dietro. Infortunati Puyol e Mascherano, out per somma di cartellini Adriano. Tocca al canterano Bartra affiancare Piquè. La spinta sulle fasce è come sempre affidata a J.Alba e D.Alves. Il centrocampo è il solito. La regia illuminata di Xavi, la praticità di Busquets, l'illusionismo di Iniesta. Davanti Messi, non al meglio, ma imprescindibile, con ai lati Pedro, match winner nei quarti di finale, e l'ex Udinese Sanchez, in partenza a fine anno. La velocità dei piccoli esterni catalani per mettere in difficoltà i colossi tedeschi. Il Bayern punterà a togliere il respiro alle fonti spagnole, puntando sulla fragilità difensiva del Barca. J.Alba e D.Alves tendono a fornire un apporto offensivo importante, tralasciando talvolta la fase di copertura, col rischio di favorire i guizzi di Robben e Ribery.

20.00 - I precedenti dicono Bayern, ma l'ultima volta fu un massacro. Una lezione di tiqui taca. Guardiola, a quei tempi saldamente sulla panchina del Barca, ai primordi di un dominio assoluto, timoniere di una macchina perfetta, frantumò in meno di un tempo gli argini bavaresi. Messi ne mise due, prese botte, divulgò il Verbo del calcio. Dipinse opere raffinate, sparse in un tempo di sublime bellezza. Molti di allora risponderanno presente anche stasera. Da Iniesta a Ribery, da Van Buyten, che partirà dalla panchina, a Schweinsteiger. Quattro anni dopo tutta un'altra storia. Il Barca è sempre quello, ma più conosciuto e forse un po' meno brillante. Il Bayern è molto più forte, solido, tecnico. Il mondo ha capito come limitare e offuscare il perfetto ingranaggio blaugrana e, seppur in bilico, la sfida di certo non pende dalla parte di Xavi e soci.

19.46 - Ripercorriamo, in attesa del fischio d'inizio, il cammino delle due squadre verso la semifinale di Champions. Il girone eliminatorio non poteva di certo impensierire due squadre di tal blasone, troppo attrezzate per soffrire nella fase iniziale. Gli ottavi di finale, proposti dall'urna di Nyon, erano invece infestati di possibili trappole. I giovani di Wenger ostacolo insidioso per la truppa di Heynckes, la tradizione del Milan sulla strada di Vilanova. Confronti controversi, a tratti inspiegabili. Il Bayern domina a Londra, superiore ovunque, poi si rilassa all'Allianz Arena e incredibilmente rischia. La Coppa dalle grandi orecchie non concede cali di tensione, soprattutto a livelli così alti. L'approccio alla partita è fondamentale. Il Barca a Milano gioca sotto ritmo, soffre l'organizzazione difensiva rossonera e perde 2-0, poi torna marziano al Camp Nou, per mezz'ora è intoccabile e ribalta la contesa. Nei quarti, il problema italiano è stavolta sul cammino dei tedeschi. La Juventus di Conte, più pericolosa del Milan di Allegri, almeno così direbbe il cammino in serie A. Non c'è storia. Allo Juventus Stadium, come in Germania. Monologo di Lahm e compagni. E i catalani? Trovano il Psg di sceicchi e quattrini. Di Ancelotti e Thiago Silva. Di Ibra e Lavezzi. Sofferenza. Tanta. Rischio eliminazione, dopo il pareggio di Parigi e il gol di Pastore in Spagna. Rischio, perché poi dalla panchina si alza Leo Messi, danza in punta di piedi, ed è proprio il caso di dirlo vista la condizione fisica, e ispira il pari di Pedro. Rinviati i sogni francesi, approdo in semifinale. Ora il grande scontro. La finale anticipata.

19.45 - Benvenuti alla diretta scritta di Bayern Monaco-Barcellona. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano una buona partita in nostra compagnia.