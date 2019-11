Fabregas e Ozil decisivi: i gol della Liga spagnola

Il Barcellona è a un passo dal titolo: la vittoria di misura sul Levante, ha permesso agli uomini di Tito Vilanova di consolidare il vantaggio sul Real Madrid, secondo, che ha conquistato la ventiduesima vittoria stagionale contro il Betis. I blaugrana, con la testa alla semifinale di Champions contro il Bayern Monaco, sono scesi in campo con una formazione inedita, priva dei titolari. Il Levante ha tenuto duro soprattutto grazie agli interventi dell’estremo difensore, Navas, che nel primo tempo ha parato il rigore calciato da Villa. Ci ha pensato Cesc Fabregas a risolvere il match in favore dei padroni di casa, firmando il definitivo 1 a 0 a pochi minuti dalla fine. Il Real Madrid, al Santiago Bernabeu, si è imposto per 3 a 1 sul Betis, non senza qualche difficoltà. I biancoverdi si sono resi pericolosi in più occasioni, centrando due volte la traversa, e rispondendo così al palo preso dal solito Cristiano Ronaldo. Decisivo Ozil, autore di una doppietta, a segno allo scadere del primo e del secondo tempo; in gol anche Benzema. Inutile per gli ospiti il rigore realizzato da Jorge Molina, non è servito accorciare le distanze per avanzare in classifica.









L’Atlético Madrid, ospite del Siviglia, conferma il terzo posto con una vittoria di misura. Come sempre decisivo Radamel Falcao, che decide il match mettendo a segno il gol del vantaggio a un quarto d’ora dalla fine. Per il Siviglia è la quattordicesima sconfitta stagionale, i biancorossi scivolano così all’undicesimo posto. Pesante sconfitta per il Malaga, caduto in casa del Valencia. Gli uomini di Pellegrini si arrendono a Soldado e compagni, che calano il poker e danno il via all’inseguimento alla Real Sociedad, quarta. Il Malaga, intanto, slitta al sesto posto e rischia di abbandonare le speranze europee. L’Osasuna guadagna un punto importante per la salvezza, e ferma la Real Sociedad nel pareggio a reti inviolate del Reyno de Navarra. L’Espanyol avanza in classifica imponendosi per 2 a 0 in casa del Getafe, che termina il match in inferiorità numerica dopo le espulsioni di Borja e Fernandez, ma riesce a mantenere il punto di vantaggio in classifica.

















Solo un pareggio per l’Athletic Bilbao, quattordicesimo. Gli uomini di Bielsa non vanno oltre l’1 a 1, ma riescono a fermare il Deportivo, ancora a rischio, a +2 dalla zona retrocessione. Stesso risultato per il Maiorca, terzultimo, che ha ospitato il Rayo Vallecano nell’anticipo del venerdì. Pareggio per 1 a 1 anche fra Granada, a rischio con un solo punto di vantaggio proprio sul Maiorca, e Valladolid. Il Celta Vigo, nel posticipo del lunedì, conquista un successo importante ai danni del Real Saragozza, ma non basta per avanzare in classifica e lasciare il penultimo posto.