Lewandowski stende il Real Madrid, rivivi la diretta e guarda i gol

22:40 Trionfa meritatamente il Borussia Dortmund in una semifinale che potrebbe passare alla storia del club giallonero. Mattatore dell'incontro è Robert Lewandowski, autore dei quattro gol che fanno pendere nettamente, a questo punto, la bilancia della qualificazione a favore dei tedeschi. Più organizzati, più pronti atleticamente e forse anche più vogliosi, gli uomini di Klopp hanno sfornato l'ennesima lezione di calcio della stagione. Unica pecca il grave errore di Hummels che ha portato al gol di Cristiano Ronaldo a fine primo tempo.

90'+5' Finita! Un grandissimo Borussia Dortmund batte il Real Madrid 4-1!

90'+3' Chiude all'attacco il Real. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Varane sfiora il gol del 4-2.

90'+2' Giallo per Sergio Ramos.

90'+1' Ultimo cambio dell'incontro: esce Gundogan, entra Schieber.

90' Concessi 4 minuti di recupero.

89' Buona uscita bassa di Weidenfeller, che chiude lo specchio alla conclusione di Cristiano Ronaldo in posizione pericolosa.

87' Borussia in pieno controllo del match. Al di là dell'errore clamoroso di Hummels in occasione dell'1-1, la fase difensiva dei tedeschi è stata perfetta.

82' Prime sostituzioni per Klopp: Piszczek e Blaszcykowski fanno posto a Grosskreutz e Kehl.

80' Ultimo cambio per il Real, fuori Xabi Alonso, entra Kakà.

78' Lewandowski va per il pokerissimo: tiro a giro dalla distanza, Diego Lopez mette in angolo.

75' Prova il forcing finale il Real. Serve un gol per riaprire il discorso qualificazione.

71' Ammonito Lewandowski. E' il primo giocatore del Borussia a finire sul taccuino dell'arbitro.

68' Mourinho corre ai ripari, doppio cambio: dentro Benzema e Di Maria, escono Modric e Higuain.

67' GOOOOOOL BORUSSIA!!!! POKER DI LEWANDOWSKI!!!! Calcio di rigore trasformato con una botta centrale. Il Real è sotto 4-1!

66' Calcio di rigore per il Borussia. Leggera spinta di Xabi Alonso da dietro su Marco Reus.

64' Ammonito Ozil, che chiedeva il giallo per un avversario.

62' Conclusione velenosissima di Gundogan, col mancino, dal vertice dell'area di rigore. Diego Lopez vola e salva il Real dalla goleada.

60' Il Real prova a reagire al terribile uno-due del Borussia. Per la prima volta azione insistita degli spagnoli, ma resiste la retroguardia tedesca.

55' GOOOOOOOOOOOOL BORUSSIA!!!!! SEMPRE LUI: LEWANDOWSKI!!!!! Mi-ci-dia-le: il bomber polacco arpiona l'ennesimo pallone in area di rigore, si prende gioco di Pepe con la suola e trafigge con un tiro secco sotto la traversa Diego Lopez, 3-1!





54' Brutto intervento di Khedira su Reus. Per il centrocampista tedesco del Real arriva il primo giallo del match.

50' GOOOOOOOOOL BORUSSIA!!!!! ANCORA LEWANDOWSKI!!!! Tiro sporco di Reus, il centravanti polacco intercetta al limite dell'area piccola ed infila da pivot puro alle spalle di Diego Lopez.

49' Incredibilmente aperta la difesa del Borussia su un rinvio di Diego Lopez.

46' Si ricomincia!

21:35 Molto meglio il Borussia del Real in questa prima frazione di gioco, ma pesa come un macigno (e peserà su tutti i 180 minuti) l'errore di Hummels che ha spianato la strada al pareggio degli spagnoli. Nota di merito per l'incredibile primo tempo giocato dall'asso tedesco Marco Reus.

45'+1' Finisce il primo tempo.

45' Concesso un minuto di recupero.

43' GOOOOOOL REAL!!!! RONALDO!!! Un fulmine a ciel sereno. Errore clamoroso di Hummels che appoggia male all'indietro, Higuain si fionda sulla palla e serve al centro un cioccolatino per Cristiano Ronaldo che deve solo appoggiare in rete a porta vuota.





42' Contatto dubbio in area fra Reus e Varane, l'arbitro olandese Kuipers fa proseguire.

39' Bella azione del Real Madrid, con Modric e Coentrao bravi a dialogare nello stretto. Il terzino portoghese arriva sul fondo ma sbaglia il cross.

32' Blaszcykowski si invola sulla destra, guadagna l'area di rigore ma è fermato dal sorprendente ripiegamento difensivo di Higuain.

29' Il Real prova a farsi vedere in fase offensiva: terzo calcio di punizione dalla sinistra messo al centro da Xabi Alonso, ma sulle palle alte hanno ancora una volta la meglio i difensori tedeschi.

25' Imprendibile Marco Reus: la sua velocità e i suoi dribbling mettono costantemente in affanno la retroguardia madridista.

24' Cristiano Ronaldo ci prova dalla lunghissima distanza su calcio di punizione. Weidenfeller respinge con i pugni.

21' Il Borussia comincia a rallentare e a gestire maggiormente il possesso palla. D'altronde era impossibile giocare costantemente a ritmi forsennati dei primi minuti.

17' In questa prima fase di gara grandissimo lavoro di Piszczek per arginare Cristiano Ronaldo.

12' Prova ad affacciarsi dalle parti di Weidenfeller il Real Madrid, ma gli spagnoli sembrano soffrire i ritmi altissimi imposti dai tedeschi.

8' GOOOOOOOOL BORUSSIA!!!!! LEWANDOWSKI!!!!! Cross perfetto di Gotze dalla sinistra, piattone di Lewandowski al centro dell'area che sorprende Pepe in marcatura e batte Diego Lopez! Dortmund meritatamente in vantaggio.





7' Strepitosa azione personale di Marco Reus che salta mezza difesa del Real in accelerazione, calcia ad incrociare col destro, ma trova la buona parata di Diego Lopez.

3' Pressing altissimo del Borussia in questa prima fase, Real costretto spesso a cercare il lancio lungo.

20:45 Si parte!

20:42 Squadre in campo. Parte l'inno della Champions.

20:40 Borussia Dortmund-Real Madrid è già stata una semifinale di Champions League. Correva l'anno 1998: il Real eliminò il Borussia campione d'Europa in carica, grazie alle reti di Fernando Morientes e Christian Karembeu nella gara d'andata in Spagna. Al ritorno in Germania finì 0-0 e la formazione spagnola superò il turno vincendo successivamente il torneo.

20:35 In Bundesliga il Borussia è secondo con un vantaggio sulla quarta che lo qualifica matematicamente per la prossima edizione della Champions League. Il titolo tedesco è stato già assegnato al Bayern, che molto probabilmente (dopo il 4-0 inflitto al Barça ieri sera) ha già un piede a Wembley.

Anche il Real è secondo nella classifica della Liga, lontano ormai dal Barcellona, ma vicinissimo a garantirsi anche matematicamente un posto nella Champions del prossimo anno.

20:30 Mourinho non schiera dall'inizio Di Maria, aggregatosi al gruppo solo oggi dopo aver assistito alla nascita di suo figlio. Tra i pali Diego Lopez è ancora preferito a Casillas. In difesa giocano Sergio Ramos, Varane, Pepe e Coentrao con Khedira e Xabi Alonso a fare filtro davanti a loro. Cristiano Ronaldo, Modric e Ozil formano la batteria di trequartisti alle spalle dell'attaccante unico Higuain.

20:20 Diamo un'occhiata da vicino proprio alle scelte dei due allenatori, che utilizzano lo stesso modulo, il 4-2-3-1. Partiamo dai padroni di casa, guidati in panchina da Jurgen Klopp. Davanti a Weidenfeller giocano Piszczek, Subotic, Hummels e Schmelzer. Diga di centrocampo composta da Bender e Gundogan, con Blaszcykowski, Gotze e Reus dietro al polacco Lewandowski, anche lui in odore di trasferimento al Bayern Monaco.

20:15 Squadre in campo per il consueto riscaldamento. Poche novità nelle formazioni rispetto a quanto annunciato alla vigilia, tra le fila del Real Madrid solo panchina per Di Maria. Dietro Higuain giocano Cristiano Ronaldo, Modric e Ozil.

20:10 Il Real Madrid dopo aver sofferto agli ottavi di finale contro il Manchester United ha schiacciato il Galatasaray a Madrid (secco 3-0), andando a perdere di misura in Turchia.

20:00 Il Borussia, che deve fare i conti con la brutta notizia della cessione dalla prossima stagione del talentuoso Gotze al Bayern Monaco, ha superato ai quarti di finale il Malaga (in una sfida che ha messo a dura prova le coronarie di tifosi ed appassionati), mentre in precedenza aveva avuto la meglio sugli ucraini dello Shakhtar Donetsk agli ottavi di finale.





19:50 Allargando il campo, in totale i precedenti fra Borussia e Real sono 6 (tutti in Champions), con un bilancio di 2 vittorie per gli spagnoli, 3 pareggi ed un solo successo tedesco (quello ottenuto nella stagione in corso).

19:45 Borussia e Real si sono già affrontate in questa edizione della Champions League, nella fase a gironi. In Germania nella gara d'andata la spuntarono i tedeschi (finì 2-1, era il 24 ottobre), al ritorno al Bernabeu il match si chiuse in parità (2-2 grazie al gol di Ozil nel finale).

19:35 Si preannuncia una sfida spettacolare fra tedeschi e spagnoli in questa semifinale d'andata della Champions League. Il pubblico del Westfalenstadion di Dortmund è pronto a sospingere i gialloneri di Jurgen Klopp verso l'impresa, verso la finale di Wembley. Per farlo, però, bisognerà soffocare le voglie del Real Madrid, l'ossessione dei Blancos di tornare a giocarsi il trofeo più desiderato dopo 11 anni, l'ambizione di Mourinho di alzare la coppa più preziosa con il terzo club diverso.

19:30 Amici di VAVEL Italia ed appassionati di calcio internazionale, benvenuti alla diretta di Borussia Dortmund - Real Madrid!