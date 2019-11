David Luiz all'ultimo secondo, rivivi la diretta e guarda i gol

Finisce qua una delle partite più emozionanti degli ultimi tempi. Chelsea che nel secondo tempo crolla e il Basilea pareggia meritatamente, ma all'ultimo secondo, David Luiz (il peggiore del secondo tempo) segna su punizione un gol importantissimo. Finisce così: Basilea - Chelsea 1-2.

94' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL CHELSEAAAAAAAAAAAAAAAA!!! PAZZESCO AL ST.JACOB-PARK!!! David Luiz su punizione trafigge un colpevolissimo Sommer. Botta di piatto fortissima. 1-2!

94' - Chelsea che sta avendo più palle gol ora che in tutta la partita. Mancano 40 secondi e punizione dai venti metri per il Chelsea.

93' - Partita pazzesca! Ritmi fuori di testa, può succedere qualsiasi cosa.

92' - Salvataggio sulla riga di Sommer! Calcio d'angolo per il Chelsea, Ivanovic fa la torre per Terry che colpisce a botta sicura. Sommer sulla riga.

91' - Entrambe le squadre la vogliono vincere. Squadre lunghe, che rischiano il tutto e per tutto.

91' - 4 minuti di recupero. Basilea in avanti.

90' - Calcio di punizione di Mata che esce di pochissimo.

89' - Chelsea tutto in attacco. Ammonito Schar

88' - Subito il Chelsea dall'altra parte! Prima cross di Moses e Sommer devia, Torres calcia e Sommer para ancora. La palla va ad Oscar che calcia a botta sicura, ma la palla viene calciata malissimo. Palla in tribuna.

87' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL BASILEAAAAAAAAAAAAAAAAA!! Schar tira centrale e forte, spiazzato Cech. 1-1

(Getty images)

86' - Calcio di rigore per il Basilea! Fallo di Azpilicueta su Stocker, ma il fallo è di Stocker. Rigore inesistente. Ammonito lo spagnolo.

86' - Basilea tutto in attacco.

85' - Occasione d'oro per il Basilea. Zoua arriva nell'area piccola e mette in mezzo, Ashley Cole salva tutto.

83' - Fallo durissimo di David Luiz. Entrata a martello sulla caviglia di Degen. Solo giallo per il brasiliano, era rosso diretto.

83' - Mischione pazzesco in area di rigore del Chelsea. 30 secondo di parapiglia.

80' - Ammonito Degen. Il gemello, quello appena entrato.

79' - Cambio Basilea. Esce Salah, entra Degen.

79' - Cambio per il Chelsea. Esce Lampard, entra Oscar.

77' - Che contropiede del Basilea! Dragovic ruba palla ad uno spento David Luiz, poi mette il filtrante per Salah che si allunga troppo la palla e viene anticipato da Cech, per pochissimo. Salah imparagonabile rispetto a quello visto contro il Tottenham.

76' - Spinge sempre di più il Basilea. Qualche imprecisione di troppo.

75' - Grandissimo Basilea in campo. Terry chiude tutto, ma Luiz è scomparso.

74' - Che occasione per Diaz! Il giocatore del Basilea entra in area e spara il destro a giro. Palla che sfiora il sette per 20/30 cm.

73' - Squadre che sfiorano più volte il gol. Potrebbe finire 0-2, come potrebbe finire 1-1

72' - Occasionissima per il Chelsea. Mata e Moses inventano una gran azione in velocità, ma è tutto fermo. Fuorigioco.

71' - Cambio Chelsea. Esce Hazard, entra Mata.

70' - Ammonito Dragovic per un'entrata a piedi uniti, ha preso la palla, ma viene punito il gesto. Era diffidato e salterà il ritorno, sarà un'assenza pesantissima.

70' - Spinge tantissimo il Basilea.

69' - Ammonito Ashley Cole, per perdita di tempo. Era diffidato, salterà il ritorno.

68' - Ci prova il Basilea da fuori! Tiro di Frei dai 25 metri, palla a lato.

66' - Zoua è un punta, quindi ora il Basilea è tutto in attacco. Il pareggio è di vitale importanza.

65' - Secondo cambio per il Basilea, entra Zoua al posto di Elneny.

65' - Si fa sentire il pubblico di casa. Cercano di incitare i propri ragazzi.

63' - Ennesimo errore d'impostazione del Basilea. Troppi errori, troppa fretta.

63' - Chelsea che torna a controllare la partita.

61' - Cambio per il Basilea. Esce Serey Die entra Diaz.

60' - Tanti errori di impostazione da parte del Chelsea.

58' - Occasione per il Basilea. Calcio d'angolo del Basilea, tutti a vuoto, compreso Cech. Streller si ritrova la palla addosso e non riesce a calciarla bene.

57' - Tanti contropiedi adesso, difese impeccabili. Squadre lunghe.

55' - Cerca di reagire il Basilea, fatica però

54' - Palo di Torres! Hazard semina il panino nell'area svizzera, mette in mezzo rasoterra per Torres che calcia di potenza. Palo pieno.

53' - Partita in stallo ora. Chelsea che tiene il possesso per cercare di chiuderla. Basilea che appena ha la palla lancia lungo e parte in velocità per pareggiare.

51' - Intanto fallo su Hazard da parte di Shar, palla che poteva regalare un gran contropiede. Kravolec non fischia.

49' - È tutta un'altra partita. Basilea che ha ingranato la sesta.

48' - Palo di Stocker! Uno-due al limite fra Stocker e Streller, colpisce rasoterra Stocker. Palla che si stampa sul palo, gran inizio del Basilea.

48' - Basilea più offensivo, i padroni di casa la voglio pareggiare.

47' - Hazard fa tutto bene, a parte l'ultimo guizzo. Ritmi subito alti.

46' - Inizia il secondo tempo. Risultato che vede in vantaggio di un gol il Chelsea. Primo possesso del Basilea.

22.04 - Squadre che stanno per tornare in campo.

21.51 - Finisce il primo tempo, 1-0 per il Chelsea. Basilea che ha avuto 2/3 occasioni per pareggiare anche se sul finale i Blues potevano chiuderla con Hazard. Bella partita, ritmi medio-alti.

46' - Un minito di recupero e il Chelsea chiude in attacco.

45' - Cos'ha sbagliato Hazard?! Moses in velocità scappa alla difesa del Basilea, mette il filtrante per Hazard, ma il belga, 1-contro-1 con Sommero mette a lato. Il Chelsea poteva chiudere la partita.

44' - Occasione d'oro per il Chelsea. Contropiede partito da Torres, che allarga ad Azpilicueta che mette in mezzo. Hazard spazza alle stelle.

43' - Da sottolineare come la manovra del Basilea sia sempre supportata dai terzini. In parole povere sono 5 in attacco.

41' - Continua a provarci il Basilea, si difende benissimo il Chelsea.

39' - Basilea che fatica a creare la manovra lentamente. Infatti la squadra svizzera riesce a rendersi pericolosa solo in velocità, quando il gioco è tutto di prima o seconda e tutto sulle fasce.

38' - David Luiz si sta prendendo tantissime libertà con la palla al piede.

35' - Chelsea che si fa vedere poche volte nell'area del Basilea, ma fa sempre male quando ci arriva.

35' - Che occasione per il Chelsea! Moses appoggia fuori dall'area per Lampard che allarga per Ramires che si accentra e tira. Sommer con un mezzo miracolo salva il risultato.

34' - Tiro di Torres da fuori. Para Sommer.

33' - Ennesimo cross del Basilea. Tutto parte dal solito Streller, stavolta il cross di Salah è troppo morbido e facile per Cech.

32' - Sommer non sbaglia un'uscita, portiere di gran sicurezza.

31' - Occasione per il Chelsea. Torres entra in area, dribbla ma il suo tiro è murato dalla difesa. Calcio d'angolo.

29' - Chelsea che prova a reagire, ma la difesa del Basilea è ben messa e non si passa.

27' - Ancora Streller. Quando attacca lui, nasce sempre un'occasione dal gol. Tiro-cross da dentro l'area dello svizzero, palla che esce di pochissimo.

26' - Bel contropiede del Chelsea partito con il takle di Cole, Moses guadagna un calcio d'angolo.

24' - Lancio fantastico di Streller per Stocker che manca la palla per un niente. Altra gran invenzione del centrocampo svizzero.

22' - Continua il dominio svizzero. Terzo calcio d'angolo.

22' - Inizia a reagire il Chelsea. Si gioca solo sulla fascia destra però.

20' - Krovalec fa giocare moltissimo, pochissimi fischi e molta fisicità in campo.

20' - Adesso c'è un bellissimo Basilea. Chelsea in balia degli svizzeri.

18' - Altra occasionissima per il Basilea! Stocker punta la difesa inglese, appoggia per Salah che colpisce male. Facile per Cech.

17' - Reagisce il Basilea! Missile terra-aria di Schar su punizione, Cech devia in angolo.

16' - Continua il possesso dei padroni di casa. Punizione dai 25 metri, posizione interessante.

15' - Attacca il Basilea, ma il Chelsea chiude tutto.

14' - Ancora Chelsea che spinge. Sfrutta il momento di confusione dei padroni di casa.

12' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL CHELSEAAAAAAAAAAAAA!!! Moses!!! Calcio d'angolo di Lampard, Ivanovic la sfiora e Moses di naso la insacca. 0-1

(Getty Images)

12' - Grandissima occasione per il Chelsea! Cross in mezzo di Azpilicueta, Lampard anticipa tutti e Sommer mette in angolo! Sarà calcio d'angolo.

10' - Torna ad emergere il Basilea, anche se il Chelsea si chiude bene.

9' - Basilea che prova a salire con lanci lunghissimi. Palla sul fondo.

7' - Ancora il Chelsea in avanti, chiude in angolo Dragovic.

7' - Manovra del Basilea che si sviluppa molto sulla fascia. Si prevedono moltissimi cross.

6' - Hazard è un treno, il Basilea deve raddoppiarlo per fermarlo.

5' - Il Chelsea prova a reagire, difendono bene i padroni di casa.

4' - Primo pericolo per il Chelsea. Elneny sfiora la traversa con un tiro-cross.

3' - Continua a tenere la palla il Basilea.

1' - Subito Basilea. Ritmi alti degli svizzeri.

1' - Inizia la partita. Primo possesso del Chelsea.

21.02 - Inno dell' Europa League che fa da padrone.

21.01 - Squadre che stanno entrando in campo. Scenografia meravigliosa del St. Jacob - Park

20.55 - Fra poco le squadre scenderanno in campo. Meno di 5 minuti all'inizio del match.

20.51 - In tribuna anche Roger Federer, tifosissimo del Basilea. Campo perfetto, 37 mila tifosi, atmosfera perfetta.

20.46 - Squadre in campo che stanno ultimando i riscaldamenti, atmosfera pazzesca al St. Jacob - Park. I tifosi del Basilea che si fanno sentire.

20.41 - Non esistono precedenti tra queste due squadre. Il Basilea ha incontrato squadre inglesi in otto occasioni chiudendo il bilancio in pareggio con 3 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte. Chiude invece in negativo il Chelsea che nell'unico precedente con squadre svizzere risalente al 2000, esce nella doppia sfida contro il St Gallen. In questa sfida si scrive la storia per due squadre che hanno fame di vittorie europee.

20.36 - Svizzeri in campo con uno spregiudicato 4-2-3-1, Benitez non si fida e opta per un coperto 4-4-2. Davanti spazio alla coppia Hazard-Torres, solo panchina per Oscar.

Formazioni ufficiali:

BASILEA (4-2-3-1): Sommer; Degen, Schar, Dragovic, Joo Ho-Park; Elneny, F.Frey; Serey Die, Salah, Stocker; Streller. All.: M. Yakin. A disp: Vailati, Marcelo Diaz, Sauro, D Degen, Zoua, Cabral, Steinhofer.

CHELSEA (4-4-2): Cech; Azpilicueta, Terry, David Luiz, Ivanovic; Moses, Ramires, Lampard, A.Cole; Hazard, Torres. All.: R.Benitez. A disp: Turnbull, Cahill, Bertrand, Mikel, Oscar, Mata , Benayoun.

20.31 - Rafa Benitez, dalla panchina del Chealsea predica calma anche se sa che tutti i favori del pronostico pendono dalla parte della propria squadra che può, vincendo la coppa, raddrizzare una stagione incolore. Ma il tecnico spagnolo non si fida della cenerentola svizzera: "Loro meritano di essere arrivati a questo punto. Hanno lavorato molto duramente, hanno giocato un buon calcio e sono ben organizzati. Pressano bene e sono bravi in contropiede. Dovremo disputare davvero una buona partita se vogliamo vincere".

20.26 - Le parole di Yakin in conferenza stampa: "Siamo molto vicini alla finale. Da quando sono qui (15 ottobre al posto di Vogel) ho cercato di trasmettere il mio modo di vedere il calcio alla squadra, e spero che ci porterà a giocare la finale di Amsterdam. Adesso quella finale è lontana solo due partite. In casa siamo sempre stati molto forti ma il Chealsea è davvero una grande squadra”.

20.21 - Dall'altra parte abbiamo il Chelsea, i campioni di Europa in carica sono usciti dal girone di Champions per mano anche della nostra Juventus, ma adesso è tutto cambiato. La squadra di Benitez deve per forza chiudere in bellezza l'Europa League per salvare almeno la faccia, dopo una deludente stagione. Chelsea che è nettamente la favorita alla vittoria alla vittoria, visto anche l'organico di cui dispone.

20.16 - Stasera si affrontano due squadre dalle storie completamente diverse: il Basilea è la rivelazione del torneo. È passata dalla quasi eliminazione nel gruppo G, alla vittoria ai rigori contro il Tottenham e al passaggio in semifinale. La squadra svizzera è la cenerentola della competizione anche se l'eliminazioni di Zenit e Tottenahm hanno fatto capire il valore di questa squadra.

20.11 - Buonasera a tutti da Luca Pistocchi e da VAVEL che vi accompagneranno in questa semifinale di Europa League. In campo Basilea e Chelsea.