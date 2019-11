Il Real vince ma non basta, rivivi la diretta e guarda i gol

22:45 Emozioni tutte in coda a Madrid: una sfida che si avviava lentamente alla conclusione con un scialbo pareggio si è trasformata nell'ultimo quarto d'ora in un vibrante duello. Benzema e Sergio Ramos hanno fatto sognare il popolo madridista, ma alla fine il muro giallonero ha retto per quanto serviva. Il Borussia Dortmund ottiene il pass per la sua seconda finale di Champions League della storia, a distanza di 16 anni dall'ultima. Al Real resta l'amaro in bocca per aver cominciato a credere tardi nella rimonta, e per aver bucato clamorosamente la sfida d'andata.

90'+6' Finitaaaaaaaaaaa! Vince il Real Madrid 2-0, ma a Wembley va il Borussia Dortmund.

90'+3' Sergio Ramos stacca dagli sviluppi di un calcio d'angolo, palla di poco a lato.

90'+1' Ultimo cambio del match, nel Borussia entra Santana, un difensore, per Bender, un centrocampista.

90' Gioco fermo, saranno 5 i minuti di recupero.

88' GOOOOOOOOOL REAL!!!!!! SERGIO RAMOS!!!!!! Incredibile batti e ribatti in area del Borussia, alla fine è Sergio Ramos ad infilare Weidenfeller e regalare un finale strepitoso di questa semifinale.





88' Riflesso di Weidenfeller su Ronaldo.

87' Cambio nel Borussia, Klopp toglie Lewandowski per rinforzare il centrocampo con Kehl.

85' Si infiamma di passione e speranza il Bernabeu e l'entusiasmo si trasmette in campo. Assedio del Real.

83' GOOOOOOOL REAL!!!! BENZEMA!!!! Azione in velocità con Kakà che serve perfettamente sulla destra Ozil, cross basso al centro dove il più lesto è l'attaccante francese.

81' Giallo per Khedira.

76' Altra palla-gol per il Borussia, super lavoro di Reus sulla sinistra, assist per Lewandowski la cui conclusione dal cuore dell'area di rigore è ribattuta.

72' Di Maria mette al centro dalla sinistra, Kakà gira di prima verso la porta, ma la palla finisce a lato.

71' Prova il forcing finale il Real: cross di Ozil dalla destra, Ronaldo sfiora di testa, Di Maria non riesce a chiudere sul secondo palo.

70' Conclusione con la punta di Cristiano Ronaldo, palla alta.

68' Ultimo cambio per i padroni di casa: Khedira rileva Xabi Alonso.

67' Bella azione del Real sviluppata su tutto il fronte d'attacco da destra verso sinistra, Di Maria ha spazio ma la sua giocata resta a metà fra un tiro e un cross.

65' Rischia tanto chiaramente a questo punto il Real Madrid. Ogni ripartenza del Borussia può essere decisiva nel chiudere il conto qualificazione.

62' Miracolo di Diego Lopez!!! Parata clamorosa su Gundogan che aveva calciato a botta sicura da pochi metri, dopo una giocata perfetta in uno-due fra Reus e Lewandowski.





60' Rischia il tutto per tutto l'allenatore portoghese del Real: difesa a tre con il solo Xabi Alonso a protezione. Per il resto squadra completata da tutti giocatori offensivi.

57' Doppio cambio nel Real. Mourinho manda in campo Kakà e Benzema per Coentrao e Higuain.

50' Traversa di Lewandowski! L'attaccante polacco libera il destro ad incrociare, un missile che Diego Lopez non vede neppure, ma il legno gli nega la gioia della rete.

47' Subito doppio calcio d'angolo per il Real. Nulla di fatto.

21:48 Si ricomincia!

21:35 Partenza sprint del Real, con 3 palle-gol nitide create nel primo quarto d'ora ma sprecate malamente (clamoroso soprattutto l'errore di Ozil). Poi, nonostante il maggior possesso palla (56% contro 44%), gli spagnoli non sono riusciti ad impensierire Weidenfeller, finendo per esporsi già in questa prima frazione di gioco al contropiede dei tedeschi. Ora serve un miracolo agli uomini di Mourinho.

45'+2' Finisce il primo tempo. E' ancora 0-0 al Bernabeu.





45'+1' Giallo anche per Bender, punito per un intervento su Cristiano Ronaldo. Il Borussia ha entrambi i mediani ammoniti.

45' Concessi due minuti di recupero.

43' Ammonito Gundogan.

43' Molto attenta la linea difensiva tedesca. Gli attaccanti del Real si fanno trovare spesso in fuorigioco.

40' Numero di Higuain sulla fascia sinistra, pennellata al centro dove Ronaldo è anticipato dall'uscita di Weidenfeller.

35' Primo calcio d'angolo per il Borussia Dortmund. Nessun pericolo per la difesa spagnola.

30' Alla mezzora il dato sul possesso palla vede il Real avanti con il 63% contro il 37% del Borussia.

26' Cartellino giallo per Coentrao.

25' Cavalcata di Ozil sull'out sinistro, palla all'indietro per Di Maria che libera il tiro ma trova una deviazione.





24' Respira il Real e la formazione di Klopp guadagna subito metri. Ancora ottima azione dei tedeschi con Sergio Ramos che però fa buona guardia al centro dell'area.

22' Buona ripartenza del Borussia, con Piszczek che sulla destra è troppo egoista e cerca il dribbling, con successivo tiro deviato, invece di servire i compagni ben posizionati in area.

20' Tiro a lato di Cristiano Ronaldo.

15' Ozil divora l'occasione per portare avanti i blancos: grandissima sponda di Higuain, il tedesco si presenta a tu per tu davanti al portiere tedesco ma calcia a lato sul primo palo.

14' Problema fisico per Gotze che lascia il campo. Al suo posto dentro Grosskreutz.

14' Opportunità clamorosa per il Real con Cristiano Ronaldo: stop di petto, tiro a volo ma è ancora Weidenfeller a salvare la porta del Borussia.





13' Grande girata di Lewandowski che schiaccia a terra col destro e trova la respinta di Diego Lopez.

11' Continua ad essere pericoloso il Real che come prevedibile è partito col piede sull'acceleratore.

8' Ancora calci d'angolo per gli spagnoli, siamo già al quarto. Ma la difesa tedesca respinge ancora il pericolo.

7' Possesso palla saldamente in mano al Real, ma i tedeschi ripartono molto bene.

4' Higuain può sbloccare il match, Weidenfeller salva a tu per tu con l'attaccante argentino e si rifugia in angolo. Real arrembante.

2' Primo calcio d'angolo per il Real. Libera la difesa tedesca, poi Di Maria calcia altissimo.

20:45 Si parte!





20:42 Inni della Champions. Il Bernabeu strapieno incute timore.

20:40 Formazioni pronte a fare il loro ingresso in campo agli ordini dell'arbitro inglese Howard Webb.

20:35 In questa stagione europea il Borussia Dortmund è imbattuto in trasferta (ha collezionato una vittoria e quattro pareggi). Le squadre rientrano negli spogliatoi.

20:30 In questa stagione Real e Borussia si sono già affrontate al Bernabeu nel girone di Champions. Era il 6 novembre e finì 2-2.

20:20 Il Real per passare il turno deve eguagliare la più grande rimonta fatta in Champions League, un triste precedente per il calcio italiano: quarti di finale dell'edizione 2003/04, il Milan di Ancelotti vinse 4-1 in casa contro il Deportivo La Coruña, ma fu sconfitto 4-0 in Spagna vendendo eliminato.

20:15 Sul terreno di gioco ora ci sono anche i padroni di casa. Si scalda l'ambiente, anche se lo stadio ancora non è pieno.

20:10 Al Bernabeu scende in campo il Borussia Dortmund per il riscaldamento.

20:05 Novità rispetto alla sfida di una settimana fa nel Real Madrid. Tra i pali confermato Diego Lopez, in difesa torna al centro Sergio Ramos, dove farà coppia con Varane, mentre a destra gioca Essien, con Coentrao dall’altra parte. Modric retrocede sulla linea di Xabi Alonso (al posto di Khedira), mentre alle spalle di Higuain giocano dunque Di Maria, Ozil e Cristiano Ronaldo.

20:00 Klopp conferma in blocco la formazione che ha demolito il Real nella gara d’andata: Weidenfeller tra i pali; difesa a quattro con da destra Piszczek, Subotic, Hummels e Schmelzer; Gundogan e Bender in mediana a difendere i trequartisti Blaszczykowski, Gotze e Reus; punta unico Lewandowski.

19:55 Aggiornando lo score degli scontri diretti con la gara d’andata il bilancio tra i due club è ora in perfetto equilibrio: 2 vittorie a testa e 3 pareggi. Ma questa sera il semplice vincere o perdere il match conterà molto relativamente.

19:50 Nel weekend appena trascorso il Real Madrid ha vinto il derby contro l’Atletico, conquistando matematicamente il posto Champions per il prossimo anno. Al Vicente Calderòn gli uomini di Mourinho (che ha applicato un consistente turnover) si sono imposti in rimonta per 2-1 con la rete decisiva siglata da Di Maria. Anche il Borussia ha vinto in trasferta, in casa del pericolante Dusseldorf, per 2-1 con i gol di Sahin e Blaszczykowski. Stesso turnover, stessa situazione di classifica: la squadra di Klopp è seconda ed ha da tempo blindato un posto Champions per la prossima stagione.

19:45 Sono circa 8.000 i tifosi del Borussia Dortmund che hanno raggiunto Madrid per accompagnare i propri giocatori verso il sogno di una finale attesa 16 anni. Klopp, nonostante il vantaggio, punta sul potenziale offensivo della sua formazione: il tecnico sa bene che impostare la partita in modo difensivo vorrebbe dire snaturare la sua creatura.

19:40 Il Real è chiamato dunque questa sera ad un’impresa difficilissima: ribaltare uno svantaggio così netto per tornare a giocarsi l’atto conclusivo della Champions League, un traguardo che manca al club più ricco al mondo dalla stagione 2001/2002. Era l’epoca dei Galacticos, fu la partita (Real-Leverkusen 2-1) del bellissimo gol di Zidane che portò la nona ed ultima coppa dalle grandi orecchie a Madrid.

19:35 Al Santiago Bernabeu si affrontano, per il ritorno della semifinale di Champions League, le merengues di José Mourinho e i ragazzi terribili di Jurgen Klopp. All’andata i tedeschi si imposero al Westfalenstadion per 4-1, con uno storico poker dell’attaccante polacco Robert Lewandowski, mentre il gol del momentaneo 1-1 fu realizzato per gli spagnoli da Cristiano Ronaldo.

19:30 Amici di VAVEL Italia ed appassionati di calcio internazionale, benvenuti alla diretta di Real Madrid-Borussia Dortmund!