Derby al Real, Messi salva il Barça: i gol della Liga

Il Barcellona rimanda i festeggiamenti, e non va oltre il pareggio in casa dell’Athletic Bilbao. Gli uomini di Bielsa passano in vantaggio nella prima frazione, e sfiorano il raddoppio in più occasioni. Al Barça serve il solito Messi per cambiare marcia, l’argentino entra in campo nel secondo tempo e subito pareggia, per poi regalare il pallone della rimonta a Sanchez. Non basta ai blaugrana, perché Herrera allo scadere strappa il 2 a 2. Punto importante per l’Athletic, a +7 dalla zona retrocessione, mentre il Barcellona, sempre primo in classifica con undici punti di vantaggio sul Real, pensa già al ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, che nell’andata all’Allianz Arena si è imposto per 4 a 0 sugli uomini di Tito Vilanova.





Il Real Madrid conquista la vittoria nel derby in casa dell’Atlético e accorcia le distanze dal Barcellona. Al Vicente Calderon, i Colchoneros partono nel modo migliore, passando in vantaggio con il solito Falcao dopo quattro minuti. I blancos sembrano soffrire l’assenza di Cristiano Ronaldo, in dubbio anche per la semifinale di Champions contro il Borussia Dortmund, che martedì sarà ospite al Santiago Bernabeu; nonostante questo gli uomini di Mourinho sfruttano tutte le occasioni: al 13’ il calcio di punizione di Di Maria viene deviato da Juanfran, per il pareggio dei blancos, e lo stesso Di Maria al 63’ firma il gol del definitivo 2 a 1. Real e Atlético, quindi, restano rispettivamente in seconda e terza posizione, ma i punti di vantaggio delle merengues diventano 6.





La Real Sociedad consolida il quarto posto battendo per 4 a 2 il Valencia, che perde terreno e scivola in sesta posizione; inutili i gol di Soldado, che aveva portato gli ospiti in vantaggio nella prima frazione, e Jonas, andato a segno all’ultimo minuto. Gli uomini di Valverde subiscono anche il sorpasso da parte del Malaga: l’undici di Pellegrini s’impone per 2 a 1 sul Getafe, nono, portandosi al quinto posto. Termina in parità la sfida tra Real Valladolid e Siviglia, rispettivamente in dodicesima e decima posizione.







Malaga 2-1 Getafe (All Goals) 28.04...





Vittoria fondamentale per il Celta Vigo, che ora spera nella salvezza. In casa del Levante, dodicesimo, decide il gol di Fernandez, andato a segno nel primo tempo. L’Osasuna risale la classifica, e dopo il pareggio ottenuto a Madrid contro il Rayo Vallecano, si porta a quattro punti dalla zona retrocessione, mentre i padroni di casa restano all’ottavo posto. Il Real Saragozza è terzultimo, ma conquista un importante successo casalingo contro il Maiorca, grazie al gol di Rubén nel finale. Sconfitta pesante per i maiorchini, ultimi in classifica. Sempre in zona retrocessione, il Granada, dopo la vittoria di misura in casa dell’Espanyol, si porta a +2 dal Deportivo, che ferma il Betis, settimo, sull’1 a 1.















Espanyol 0-1 Granada 28.04.2013 ourmatch.net