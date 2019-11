Il Bayern padrone al Camp Nou, rivivi la diretta e guarda i gol

Per questa sera è tutto. Vavel Italia e Johnathan Scaffardi vi augurano una buona serata, ringraziandovi per l'attenzione.





Arriva il triplice fischio. Esulta il Bayern, crolla il Barcellona. Un parziale di 7-0 tra andata e ritorno. Cori e festa. Il pubblico bavarese invade il Camp Nou. Non è nemmeno iniziata la remuntada catalana. La finale sarà Bayern Monaco-Borussia Dortmund.

90' - Solo uno di recupero.

88' - Prova il destro Rafinha, ma non inquadra la porta.

87' - Fuori tra gli applausi Bartra, dentro Montoya.

86' - I tifosi in festa. La Germania domina l'Europa.

83' - Ci prova Thiago a risollevare i suoi, ma non riesce a indirizzare verso la porta il colpo di testa.

78' - Piquè durissimo su Muller. Giallo sacrosanto.

77' - Fuori anche l'ultimo diffidato Lahm. In campo Rafinha.

76' - GOOOOOOLLLLLL!! ANCORA BAYERN!! MULLER!! 3-0! Devastante Ribery a sinistra, cross perfetto per Muller, che sovrasta Bartra! Che punizione per il calcio spagnolo.

74' - Tymoshchuk per J.Martinez. toglie i diffidati Heynckes.

74' - Reazione Barca! Ci prova di testa Villa! Due a uno sfiorato!

73' - GOOOOOOOLLLLLL!! 2-0 BAYERN!! SFORTUNATO IL BARCA!! Luiz Gustavo trova Ribery che crossa in mezzo e trova la decisiva deviazione di Piquè! Profondo Barca!

70' - La sensazione è che le due squadre attendano solo il fischio finale. Il Barcellona per correre negli spogliatoi, il Bayern per assaporare la terza finale in quattro anni.

66' - Nel Bayern fuori Schweinsteiger dentro Luiz Gustavo.

65' - Esce anche Iniesta. Thiago Alcantara, uno dei migliori prospetti della cantera, rileva l'illusionista.

64' - Bravo stavolta Bartra nell'uno contro uno con Robben.

62' - Una serie di lanci lunghi che mal si concilia col tiqui taca tanto ammirato. Alle corde gli uomini di Vilanova.

61' - Accademia bavarese al limite dell'area di rigore del Barca. Poi calcia male Alaba, dopo una serie di "olè" dei tifosi tedeschi. Non sarà remuntada.

60' - Incredibile la capacità di attaccare e difendere di tutti gli effettivi del Bayern.

56' - Da segnalare gli applausi del Camp Nou per il capitano.

56' - La mossa della disperazione. Fuori Xavi, si abbassa Fabregas e davanti va il neo entrato Sanchez.

55' - Ribery per Robben, che gira al volo, ma stavolta è troppo difficile anche per lui.

52' - Scosso il Barca. Vilanova sconsolato in panchina. Messi corrucciato. Il Barca non ci crede più.

48' - Grande apertura anche di Alaba in occasione del gol! Pensare che Robben, prima dell'infortunio di Kroos, spesso sedeva in panchina! Che giocatore!

48' - GOOOOOOOOLLLLLL!! ANCORA ROBBEN! IL BAYERN VEDE LA FINALE! Stop, solito dribbling a rientrare, sinistro magico a giro! 1-0! Sublime! Troppo Bayern per questo Barca!

47' - Punizione per il Bayern. Bella progressione di Schweinsteiger e fallo di Song.

46' - Si riparte con gli stessi effettivi. Per ora Vilanova non cambia nulla.

Finisce qui la prima frazione di gioco. Il Barcellona è più in partita rispetto a monaco, a non è riuscito a impensierire seriamente la porta bavarese. Quarantacinque minuti, solo quarantacinque minuti, tra il Bayern e Wembley. Per una finale tutta tedesca. Per ora niente Messi. Ci sarà spazio per l'argentino nella ripresa? Ci crede ancora il Barca? Gran primo tempo di Piqué tra i catalani. Ha retto da solo la baracca.

45' - Cartellino per Dani Alves, che nel contatto con Schweinsteiger, resta contuso. Fuori tempo il terzino brasiliano.

44' - La grinta di Heynckes.

43' - Sbaglia malamente il controllo Pedro. Rimessa dal fondo per Neuer.

41' - Il duello Lahm-Pedro.

40' - Bell'anticipo di Adriano su Robben. Prova il tiro il terzino, ma nessun problema per i padroni di casa.

39' - Robben meraviglioso in questo primo tempo col suo mancino, ma forse troppo artistico e poco concreto. Salta l'uomo, ma non calcia mai verso la porta e spesso ritarda il passaggio.

36' - Sta provando a salire in cattedra Iniesta, l'illusionista. Altra serpentina. Stavolta chiude J.Martinez, diga insormontabile.

34' - Slalom di Iniesta che però non trova Pedro.

32' - Primo giallo del match. Tackle duro di Robben su Song.

27' - Barca tenuto in piedi da Piqué! Il giovane Bartra soffre.

24' - Leo Messi pensieroso in panchina.

22' - Prova Pedro, ma non spaventa Neuer.

19' - Altro miracolo di Piqué! stavolta non pulitissimo su Lahm! Rischi! Dubbi! ci poteva stare il rigore!

15' - Xavi per D.Alves che mette dentro basso ma Fabregas non arriva.

14' - Cross pericoloso di Robben! Il Barca balla dietro! Quanto mancano Puyol e Mascherano.

13' - Schweinsteiger pesca Robben che si invola, ma è recuperato da un fantastico Piquè!

10' - Prolunga Bartra, ma pallone altissimo.

10' - Mani di Robben, involontario. Buona chance per Xavi che cercherà il traversone.

8' - Fabregas cerca Villa, ma chiudono Van Buyten e Boateng, poi bella ripartenza di Lahm.

7' - Lahm stende Pedro. Il capitano deve stare attento. Un giallo significherebbe niente finale.

5' - Skomina non reputa retropassaggio l'appoggio di Dani Alves. Molti dubbi. Si salva il Barca, primo brivido.

4' - Che grinta il Bayern! Nonostante numerosi diffidati, niente calcoli.

1' - Subito evidente l'atteggiamento in campo del Bayern. Baricentro alto e pressione sui portatori di palla. Nessun difensivismo. Si gioca a viso aperto.

20.44 - Orgoglio grida il popolo catalano. Dopo la debacle di Monaco, serve la risposta blaugrana.

20.42 - Squadre in campo. I capitani si stringono la mano. Tutto pronto. Skomina, il direttore di gara, con Xavi e Lahm al centro del campo.

20.40 - Ci siamo quasi. Cinque minuti al fischio d'inizio. Lo show sta per iniziare. Il Camp Nou indossa l'abito di gala. L'adrenalina è alle stelle. La magia della Champions, con gli artisti più prestigiosi.

20.36 - Il Barcellona ha vinto le ultime dieci sfide casalinghe contro squadre tedesche. Memorabile il 7-1 al Bayer Leverkusen, con un monumentale Messi.

20.30 - Ma torniamo sul match di questa sera. Qualche altra immagine per entrare ancor di più nell'atmosfera del Camp Nou. I due professori del Barca Xavi e Iniesta.

20.22 - Un richiamo ovviamente a Pep Guardiola non può mancare. Lui che ha reso grande il Barca, rendendolo espressione artistica inimitabile, ora è pronto a sbarcare in Germania. Il ricco Bayern ha scelto lui per avviare il progetto del futuro. Non sarà facile. Non sarà per nulla facile. Come si può migliorare la squadra di quest'anno, vincente ovunque? Cosa apporterà il nuovo tecnico? Il primo colpo è già stato ultimato. Uno dei ragazzini terribili di Dortmund, Mario Gotze, sbarca alla corte dell'ex centrocampista del Brescia. Falso nueve o trequartista, come nel modulo di Klopp? Questo non è ancora dato sapersi, anche se spifferi di mercato, vedono in Robben il sacrificato per far posto al nuovo che avanza. Potrebbe non essere il solo a cambiare casacca in Bundes. Con lui in arrivo, sempre dai gialloneri, il polacco Lewandowski, incubo di Pepe e Varane, e del vate di Setubal. Il Borussia non vorrebbe il doppio sgarbo, ma l'agente del giocatore ha già accantonato l'ipotesi Premier, aprendo sempre più la strada all'approdo al Bayern.

20.15 - Il ricordo va chiaramente al 2009. In quell'anno un Barcellona magico rifilò ai tedeschi quattro reti in meno di un tempo. Quelle stesse reti che servirebbero stasera per riaprire il discorso finale. Parte dei protagonisti sono gli stessi. Xavi, Iniesta e Messi erano all'inizio di un ciclo, che pare incrinarsi sempre più, mentre Schweinsteiger era già il leader del Bayern. Le similitudini tendono però a fermarsi qui. Da allora il modello tedesco è cresciuto, diventando trainante per l'intera Europa calcistica, fino ad arrivare al pari della Spagna pluridecorata. Il sorpasso è alle porte. La consacrazione passa dai novanta minuti del Camp Nou. Per il Bayern, dopo le scoppole degli scorsi anni, è arrivato il momento di diventare grande.

20.11 - Ed ora l'arrivo del grande assente della serata. Leo Messi.

20.09 - Qualche immagine dagli spogliatoi. Partiamo col Bayern

20.05 - Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le chiavi del match. Il Camp Nou, più largo rispetto all'Allianz Arena, favorisce i palleggiatori sublimi di Vilanova e permette sbocchi sulle corsie esterne fondamentali per il gioco del Barca. Occorrerà maggior velocità rispetto a quella mostrata all'andata. Senza il miglior Messi appare impresa difficile, visto che proprio lui appare l'unico in grado di spezzare la difesa creando superiorità. Tito se la gioca, anche se forse in ritardo. In Baviera ha assistito impotente al disastro dei suoi, tenendo comodamente al caldo della panchina Fabregas e Villa. Qui non ha chance. Visto il Sanchez opaco delle ultime apparizioni, travolto dalla forza fisica di Alaba e compagni, richiama la punta ex Valencia, per garantire maggior peso offensivo. Heynckes sa che non bisogna sottovalutare l'impegno. E giustamente ha chiesto ai suoi la giusta attitudine. Difesa alta e pressing per ostacolare il fraseggio guidato da Xavi. Togliere respiro, per affondare e chiudere subito i conti. Chiaro che in caso di gol del Bayern, si raffredderebbero notevolmente gli animi dei padroni di casa e la strada verso Wembley sarebbe definitivamente in discesa.

19.52 - Vediamo le scelte dei due allenatori. Pochi dubbi nel Bayern. Tutto confermato. Mandzukic riprende il suo posto al centro dell'attacco, dopo l'assenza dell'andata, causa squalifica. Si riaccomoda in panchina super Mario Gomez. Che lusso! Dante, febbricitante e a riposo col Friburgo lascia il posto a Van Buyten che fa coppia al centro della difesa con Boateng. Più esperienza, meno qualità, senza il brasiliano. Lahm e Alaba sugli esterni. Mediana con J.Martinez e Schweinsteiger. Robben, Ribery e Muller, l'eroe di Monaco, alle spalle dell'unica punta. Nel Barca senza Mascherano e Puyol, confermato Bartra. Lui e Piquè, svagato a Bilbao e già con la testa al ritorno di Champions, formano la cerniera davanti a Victor Valdes. D.Alves e Adriano terzini, vista la squalifica di J.Alba, trio di centrocampo con Xavi, Iniesta e Song (l'ex Arsenal sostituisce Busquets) e davanti Villa, Pedro e Fabregas. Solo panchina come detto per Messi. Si parla di ricaduta. Pare che il fuoriclasse argentino non abbia più di 45 minuti nelle gambe.

19.46 - La Spagna spalle al muro. Senza la Pulce,che parte dalla panchina, prova a evitare la dittatura tedesca. In un Bernabeu che è andato oltre ogni aspettativa, sublime dodicesimo interprete dell'animo Real, le merengues hanno solo sfiorato la più incredibile delle rimonte. Karim Benzema ha acceso i blancos, illusi da Sergio Ramos e stroncati dal triplice fischio finale che ha sancito il primo verdetto. La prima finalista è il Borussia Dortmund. L'apoteosi del bel calcio, l'incoronazione del mago Klopp a casa dello Speciale Mou. Si pensava troppo frizzante, leggero, spavaldo il Borussia per marpioni come quelli di Madrid e invece la sentenza è questa. Giocando bene e all'attacco, si può anche vincere. Anche se giovani e senza esperienza. Il Real paga il pessimo secondo tempo dell'andata e gli errori di Ronaldo e Higuain in apertura. Si ferma ancora al penultimo atto Mourinho, pronto a lasciare una piazza che lo ha accolto, ma mai amato. Uno spogliatoio che lo ha accettato, ma mai condiviso. E questa sera l'ultimo ostacolo sulla strada della Germania. Una settimana fa una lezione assoluta. Troppo brutto quel Barcellona per essere vero. Troppo perfetto il Bayern per pensare a una rimonta blaugrana. Ma il calcio è bello proprio perché imprevedibile e allora saranno novanta minuti lunghi e difficili in un'arena, non certo inferiore al Bernabeu. Il Camp Nou a condividere il sogno catalano.

19.45 - Benvenuti alla diretta scritta di Barcellona-Bayern monaco. Grande serata di calcio! Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano un buon match in nostra compagnia.