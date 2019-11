Liverpool, Europa lontana: solo un pari nel derby con l'Everton

Liverpool-Everton. Il derby numero 218 del Merseyside finisce in parità, dopo una gara molto combattuta e piena di occasioni. La partita è stata dominata per larghi tratti dai Reds, ma i ragazzi di Rodgers non sono riusciti a trafiggere la porta di Howard. Il rammarico di Gerrard e compagni e pari a quello dei Toffies, poiché questi ultimi si sono visti annullare un gol di Destin ad inizio della ripresa che probabilmente era regolare. Il derby del Mersyside dunque non cambia gli equilibri in classifica: l'Everton mantiene il sesto posto salendo a quota 60, mentre i cugini del Liverpool rimangono a cinque lunghezze di distanza.

Primo tempo in equilibrio, Gerrard faro del derby del Merseyside

La gara inizia in equilibrio: Liverpool ed Everton si affrontano a viso aperto, andando facilmente da una parte dall'altra, sfruttando le amnesie laterali dei rispettivi Baines ed Enrique, tuttavia non trovano la via del gol. I Reds si fanno vedere di più nei pressi dei pali di Howard con due conclusioni di Sturridge, mentre i Toffies si rendono pericolosi con un tiro da fuori di Pienaar al 10'. Intorno al 15' arriva la prima palla gol del match: Leighton Baines calcia una punizione dalla fascia sinistra in area, dove Fellaini colpisce di destro, mandando di pochissimo a lato. Il primo squillo fa prendere una piega netta alla gara: gli uomini di Moyes prendono fiducia e alzano il baricentro, proponendosi di più in attacco. Al 20' Mirallas ci prova con un tiro da fuori area, mentre quattro minuti più tardi Pienaar manda a lato una sua conclusione ravvicinata. Il Liverpool non ci sta a farsi schiacciare e dopo la mezz'ora va vicino al vantaggio in due circostanze con Steve Gerrard: il capitano dei Reds prima calcia a botta sicura da pochi passi venendo murato da Jagielka, poi lambisce l'incrocio dei pali su punizione dal limite. L'Everton è meno brillante rispetto ai minuti iniziali, tuttavia riesce comunque a rendersi pericoloso da calcio da fermo: difatti al 40' Gibson batte una punizione dai trenta metri, ma il suo tentativo termina abbondantemente alto.

Gol annullato a Destin, il Liverpool domina

Il secondo tempo riprende con il Liverpool più aggressivo degli ospiti: la squadra di Rodgers amministra bene il gioco e sfiora subito il vantaggio nei primi minuti della ripresa. Al 48' Coutinho lancia il pallone dalla trequarti in area, dove Sturridge riceve e si fa chiudere due volte da Tim Howard: l'azione continua e l'ex attaccante del Chelsea si ritrova il pallone tra i piedi, tuttavia calcia di poco a lato. I Toffies dal canto loro si difendono bene e si affidano alle ripartenze. Intorno al 55' l'Everton andrebbe in vantaggio con un colpo di testa di Destin a seguito di un calcio d'angolo, ma l'arbitro Oliver annulla per un presunto fallo di Anichiebe su Reina (una decisione molto discutibile, ndr). Gli Scousers continuano a dimostrare la loro superiorità e quattro minuti più tardi Coutinho ci prova con un tiro da dentro l'area, ma l'estremo difensore dei Blues para tranquillamente. Al 66' Rodgers decide di rendere più offensivo il Liverpool, inserendo Borini per Henderson: la mossa effettivamente rende i padroni di casa ancora più spregiudicati. Sette minuti più tardi Gerrard ha un'occasione ghiotta per andare sull'1-0: il capitano dei Reds riceve in area da Sturridge, scarta Howard e calcia in porta, ma Destin salva i suoi spedendo in corner. L'Everton cerca di reagire inserendo Jelavic per Mirallas, ma in campo il predominio rimane in favore del Liverpool: al 79' Agger sfiora il vantaggio con un colpo di testa che termina di poco a lato. L'ultima occasione della gara capita sui piedi di Anichiebe: il suo tiro dal limite, deviato da Lucas, si impenna e scende all'ultimo verso la porta, dove Reina respinge goffamente in corner.