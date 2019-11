VIDEO Libertadores: Atletico-MG a valanga, Dinho spettacolare

Continua l'incredibile striscia di imbattibilità casalinga dell'Atletico-MG, arrivata ora a 33 gare (26 vittorie e 7 pareggi). Trascinata dalla tripletta di Jo e dalle magie di Ronaldinho (l'assist no-look per il momentaneo 4-0 è la cosa meno bella che ha fatto) e Bernard (gli osservatori di Inter, Juve e Roma sono rimasti impressionati), la compagine di casa ha travolto per 4-1 il San Paolo (l'altro gol è stato realizzato da Tardelli), guadagnandosi il pass per i quarti di finale di Copa Libertadores.

Ai quarti, accede anche il Fluminense che, in virtù delle reti di Fred e Carlinhos, ha battuto per 2-0 l'Emelec (due espulsi per gli ospiti), ribaltando l'1-2 dell'andata. Una tra Olimpia Asuncion e Tigre sarà l'avversaria della compagine carioca, mentre Dinho e compagni potrebbero affrontare un'altra sfida tra brasiliani qualora il Palmeiras riuscisse ad eliminare il Tijuana nella gara in programma la notte tra il 14 e il 15 maggio (0-0 all'andata).

Per avere il quadro completo, bisognerà tuttavia attendere il 16 maggio (17 per noi italiani), quando verranno disputate Olimpia-Tigre (1-2 all'andata) e Santa Fe-Gremio (1-2). Il giorno prima, andranno in scena le gare più attese: Corinthians-Boca Juniors (0-1) e Velez-Newell's Old Boys (1-0). Questa notte (fischio d'inizio alle 2.15 italiane), il Garcilaso è chiamato a difendere l'1-0 dell'andata sul campo del Nacional. Centrare la qualificazione ai quarti vorrebbe dire entrare nella storia di questa competizione, visto che il club peruviano è stato fondato solamente nel 2009. In Perù, l'altura ha giocato un brutto scherzo alla compagine uruguagia che vorrà sicuramente rifarsi davanti al proprio pubblico.