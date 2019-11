Wigan, la FA Cup è tua: City battuto al 90'

20.35: Un finale clamoroso per una partita incredibile. Il Wigan, ad un passo dalla retrocessione, mette in bacheca la prima FA Cup della sua storia. Il colpo di testa di Watson sublima un match in cui i Latics hanno avuto più occasioni e più voglia del City di vincere. Per Mancini e i Citizens è uno smacco terribile: troppo supponenti e poco concreti. Per questa FA Cup è tutto. Francesco Guarino e VAVEL Italia vi salutano e vi raccomandano di continuare a seguire il finale di Premier League sulle nostre pagine.

94': E' FINITA!!! CLAMOROSO A WEMBLEY! IL WIGAN VINCE LA FA CUP CON UN GOL DI WATSON AL 90'!

90': La pressione del Wigan con il City in inferiorità paga: calcio d'angolo dalla destra, Watson taglia sul primo palo e di testa infila sotto la traversa in maniera imparabile per Hart. Il wigan è avanti... e lo merita!

90': GOL DEL WIGAN! GOL DEL WIGAN! GOL DEL WIGAN! WATSON DI TESTA SU CALCIO D'ANGOLO!

87': Ammonito anche Barry. La partita si è incattivita. Maloney ancora non efficace su punizione, centra la barriera.

86': Maloney calcia alto, non sfrutta la punizione.

84': ESPULSO ZABALETA! Entrata in ritardo su McManaman lanciato a rete, Manchester City in 10 contro 11!

81': Primo cambio per il Wigan: esce Gomez, entra Watson.

79': Tourè prova a prendere per mano la squadra e guadagna un calcio d'angolo. Robles blocca il cross in presa alta.

75': TRAVERSA DI MALONEY! La punizione battuta dal Wigan finisce sulla parte alta della traversa della porta difesa da Hart, che però sembrava controllare quello che era più un cross che un tiro.

74': Di nuovo, incredibilmente, come nel primo tempo. Dopo un inizio arrembante il City lascia l'iniziativa ai Latics. McManaman punta Nastasic e lo fa ammonire, punizione pericolosa sul lato corto dell'area degli Sky blues.

72': Rodwell appena entrato colpisce di testa su punizione dalla destra. Facile per Robles.

69': Ancora un cambio nel City. Esce Tevez, entra... Rodwell! Mancini toglie potenziale offensivo ai suoi.

66': KOMPANY SI IMMOLA SU McMANAMAN! I pericoli per il City li porta tutti il 22enne di Whiston: entra in area, salta Silva e Tourè come birilli, è pronto a caricare il destro davanti ad Hart, ma Kompany in scivolata gli dice di no. Brivido per Mancini.

63': Il Wigan non trova spazi e si affida al tiro da fuori. Il tentativo di Jordi Gomez è buono solo come souvenir per gli spettatori in curva.

61': Traversone di Zabaleta, la palla passa ma Silva non ci crede e non arriva in tempo. Il City ora sembra essere in pieno controllo. Gomez graziato dall'arbitro per una gamba troppo alta su Tevez.

60': Ammonito Zabaleta per fallo tatico a centrocampo. Il Wigan stava partendo in contropiede.

59': Il replay dà ragione a Marriner e torto al guardalinee. Aguero si è buttato, ma era anche in fuorigioco.

57': Contropiede del City, Aguero va giù in area, apparentemente toccato da dietro. Marriner non fischia neanche stavolta. Poche le proteste.

54': Silva prova a cercare Tevez che si avvita in rovesciata, ma manca il pallone. Entra Milner per Nasri.

49': AGUERO CI PROVA DI TACCO! La difesa del Wigan si chiude sul cross di Tevez. Come nel primo tempo, il City parte caricando a testa bassa.

48': Ribaltamento di fronte, Nasri sbaglia completamente il cross.

47': McCarthy ci prova dai 25 metri. Tiraccio.

19.21: Ripartiti, calcio d'inizio per il City.



19.20: Le squadre rientrano in campo. Altri 45 minuti basteranno per assegnare la FA Cup 2013?

19.12: Lo avevamo detto: non sarebbe stata una finale facile per Mancini e i suoi. Il City ha dato l'impressione di poter gestire meglio il gioco palla a terra, ma ha sofferto terribilmente le ripartenze veloci del Wigan. Gli Sky blues hanno la testa sgombra, il Wigan gioca con la spada di Damocle della Championship sospesa sulla testa. Forse proprio per questo i Latics vogliono lasciare un segno nella storia del calcio inglese, prima di abbandonare quasi inesorabilmente la Premier League.

46': Un solo minuto di recupero. Si chiude il primo tempo. MANCHESTER CITY-WIGAN 0-0 Due occasioni pericolosissime per McManaman, una per Tevez. Una bella partita che il City all'inizio ha dato l'impressione di poter controllare, ma poi ha lasciato al Wigan due nitidissime occasioni per passare in vantaggio.

44': Ancora Robles, stavolta su Nasri. Lunga manovra avvolgente del City, alla fine il francese prova la conclusione dal limite, ma il portiere dei Latics si oppone bene. Gli uomini di mancini chiudono in avanti.

40': City in avanti. Zabaleta si accentra, tiro rimpallato dalla difesa e palla sui piedi di Barry. Che alza la cornetta e fa una telefonata a Robles.

38': Cross di Nasri, spizzata di testa di Silva non pericolosa. La partita è apertissima, meglio il Wigan finora.

36': McMANAMAN GOL DIVORATO! L'inglese si libera di Nastasic sul filo del fuorigioco e si presenta solo davanti ad Hart anche se in posizione defilato. Si accentra e prova a saltare il portiere due volte, alla fine calcia sulla difesa che aveva ripiegato. C'era Kone libero a centro area... che occasione sciupata dal Wigan!

34': Corpo a corpo Espinoza-Kompany in area del City, l'arbitro lascia correre.

28': MIRACOLO DI ROBLES SU TEVEZ! Uscita disperata del portiere spagnolo sull'argentino in scivolata e palla deviata col piede in calcio d'angolo: è l'occasione più ghiotta del City!

27': Dopo una decina di minuti ad alto tasso agonistico, i ritmi ora sono calati.

22': Maloney da fuori. Tiro senza pretese.

19': Verticalizzazione di Silva, Aguero non ci arriva di poco.

16': Aguero fermato al momento di entrare in area dopo un tunnel ad Alcaraz. L'arbitro lascia proseguire, dubbi.

15': Corner per il Wigan, colpo di testa alto di Scharner in mischia.

12': Prende campo e fiducia il Wigan.

9': McManaman fuori di un soffio! Occasionissima per il Wigan: doppio scambio Kone-McManaman, il sinistro dell'inglese finisce a lato di un soffio con Hart battuto!

8': Wigan imballato, i Latics faticano ad imbastire una manovra degna di tale nome.

3': Ancora City, punizione pericolosissima del limite per fallo su Nasri. Tevez e Tourè sul pallone. Batte Tevez, respinge la barriera, poi Tourè impegna Robles con un bel tiro di esterno.

2': Subito City pericoloso: cross di Zabaleta, tiro al volo di Silva ribattuto dalla difesa.

18:17: CALCIO D'INIZIO!

18.15: Impressionante l'urlo Go Latics dei tifosi del Wigan, sull'aria di Nel blu dipinto di blu di Modugno. C'è un po' d'Italia a Wembley, non solo sulla panchina del City.

18.12: Squadre allineate a centrocampo. Presentazioni di rito, come da cerimoniale. Inno nazionale, God save the Queen.

18.08: L'azzurro cielo del Manchester City, il biancoblu dei Latics. La FA Cup entra in campo in un Wembley Stadium tinto quasi di un unico colore. Fuochi d'artificio, bandiere e boato dei tifosi: ci siamo!

18.04: Violiniste, ballerini e coreografie in campo sulle note di Right here right now di Fatboy Slim. Lo spettacolo è già iniziato.

17.55: Le formazioni ufficiali. Manchester City: Hart; Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy; Yaya Tourè, Barry, Silva, Aguero, Nasri; Tevez. A disposizione: Pantilimon, Kolarov, Lescott, Javi García, Rodwell, Milner, Dzeko. Wigan Athletic: Joel; Boyce, Scharner, Alcaraz, Espinoza; McArthur, McCarthy, Gomez; McManaman, Kone, Maloney. A disposizione: Al Habsi, Caldwell, Watson, Di Santo, Henriquez, Fyvie, Golobar.

17.50: Nel 2011, infatti, quella che appariva una partita scontata con lo Stoke City vittima sacrificale, si rivelò una vera e propria sofferenza per la squadra di Mancini. Nell'ultima finale di FA Cup giocata, i Citizens soffrirono per più di un'ora ed Hart dovette superarsi in diverse occasioni. A portare il trofeo in quel di Manchester, ci pensò Yaya Tourè con un gol in mischia al 75'.

17.47: Dall'altra parte, invece, c'è un carlos Tevex che. non appena sente odore di FA Cup, si scatena. Nelle cinque apparizioni nella Coppa d'Inghilterra di quest'anno, l'argentino ha messo a segno 5 reti e collezionato 2 assist. Un campanello d'allarme in più per i Latics ed una relativa garanzia per Mancini. Ma una finale, si sa, è una finale.

17.45: Un dato statistico tutt'altro che rassicurante per il Wigan: la squadra di Roberto Martinez non è mai riuscita a segnare neppure un gol nelle ultime 7 sfide contro il Manchester City, in qualsiasi competizione i due team si siano incontrati. Oggi il tecnico spagnolo dovrà chiedere decisamente qualcosa di più alla sua squadra, che in Premier ha collezionato finora la peggiore differenza reti (-23) al netto di QPR e Reading, già retrocesse.

17.40: I Citizens cercheranno di portare a casa la sesta FA Cup del palmarès. I Latics sono invece alla prima finale della loro storia. Una squadra all'esordio in finale di Coppa d'Inghilterra non vince il trofeo dal 1988, quando il Wimbledon sconfisse a sorpresa in finale il Liverpool grazie ad un gol di Lawrie Sanchez. I Dons portarono a casa l'unico alloro della storia del club londinese originario, interrottasi nel 2003 con la trasformazione in Milton Keynes F.C.

17.30: È il giorno della finale di FA Cup. Wembley Stadium, Londra. Da una parte il Manchester City di Roberto Mancini, dall'altra il Wigan Athletic di Roberto Martinez. I campioni uscenti della Premier League contro una squadra che, salvo miracoli, potrebbe retrocedere in Championship martedì, alla fine del match contro l'Arsenal. Su VAVEL Italia ci sarà Francesco Guarino a raccontarvi le emozioni della più antica manifestazione calcistica tuttora disputata: buon divertimento.