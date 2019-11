Il Barcellona festeggia con i tre punti al Vicente Calderon

Il Barcellona si gode il titolo, e centra il successo in rimonta in casa dell’Atlético Madrid, anche senza Messi, costretto a uscire per infortunio. Ai Colchoneros non basta il gol del solito Radamel Falcao, gli azulgrana regolano i conti con Sanchez e Villa e festeggiano la Liga. Gli uomini di Simeone, terzi in classifica, non hanno di tempo di meditare sulla sconfitta, la testa è già al prossimo impegno, importantissimo: la finale di Coppa del Re contro i cugini del Real Madrid.

Il Barcellona è sceso in campo con tranquillità, e soprattutto con il titolo già in tasca. L’Atlético, da parte sua, scende in campo con determinazione, e si vede fin dai primi minuti. I Colchoneros costringono i blaugrana nella propria metà campo, e si rendono pericolosi con Falcao. La reazione degli ospiti è immediata: Dani Alves e Messi, infatti, provano a colpire in contropiede. La prima frazione, però, non ha regalato troppe emozioni. Le due difese hanno risposto in modo ottimo, e le due squadre in alcune fasi dei primi quarantacinque minuti sembrano accontentarsi di un pareggio. L’unica vera occasione, infatti, arriva sul finale: Tello ci prova ma non trova lo specchio della porta. Il primo tempo, quindi, si è chiuso a reti inviolate, e senza lo spettacolo tanto atteso dal pubblico che ha gremito gli spalti del Vicente Calderon.

Nella ripresa il copione è un altro. Dopo sei minuti, ci pensa Radamel Falcao a sbloccare il risultato: assist di Adrian e deviazione vincente a beffare Pinto. L’Atlético, incoraggiato dal vantaggio, guadagna metri. Proprio nel momento migliore per i padroni di casa, però, gli ospiti firmano il pareggio: scambio tra Fabregas e Sanchez, che non sbaglia e infila in rete. Il Barcellona vuole la vittoria, ma si ritrova in inferiorità numerica: Tito Vilanova ha già sfruttato i tre cambi quando Messi deve uscire per un problema muscolare. Non è un problema per gli azulgrana, che subito dopo passano in vantaggio grazie a Villa, aiutato da una deviazione decisiva di Gabi. A dieci minuti dalla fine, con la vittoria in tasca al Barcellona non resta che gestire il risultato. Termina 2 a 1, con il Barcellona che può dedicarsi ai festeggiamenti per la vittoria della Liga, la numero ventidue nella storia dei catalani, dopo l’ennesimo successo.



