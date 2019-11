Ferguson saluta lo United con una vittoria

Una grande festa ad Old Trafford: nell'ultima gara casalinga della stagione i Red Devils battono lo Swansea 2-1 e salutano i loro eroi Sir Alex Ferguson e Paul Scholes. Una zampata di Rio Ferdinand nel finale regala il successo al Manchester United, che giunge a quota 88 punti, mentre i gallesi rimangono al nono posto a 46 lunghezze.

Show del Chicharito, dominio dello United

La gara inizia subito con ritmi alti: Manchester United e Swansea si affrontano a viso aperto e con molta intensità, passando facilmente da una parte all'altra del campo. Al 4' Chicharito Hernadez mette i brividi agli ospiti facendo tremare i pali di Tremmel con una conclusione ravvicinata. Lo United appare più concreto degli ospiti, che dopo dieci minuti incominciano ad indietreggiare nella propria metà campo chiudendosi a riccio. I Red Devils amministrano dunque la manovra e intorno al 20' ci provano con due tentativi in area di Evra e Scholes ben parati da Tremmel. Lo Swansea, dal canto suo, riesce a negare gli spazi agli avversari e si affida al contropiede e ai calci da fermo. Dopo la mezz'ora, il Manchester si rende ancora pericoloso con due tiri di Hernandez e Scholes che terminano sopra la traversa. Pochi minuti più tardi, lo United passa in vantaggio: al 39' Van Persie batte una punizione dalla fascia destra in area, dove Chicharito Hernadez sigla l'1-0 in scivolata, a seguito di una carambola maldestra del difensore degli Swans Williams. Lo Swansea non reagisce e di lì a breve rischia di subire il raddoppio con una conclusione da fuori di van Persie messa in corner da Tremmel.

Pari di Michu, Ferdinand regala il successo a Ferguson

Nella ripresa lo Swansea torna sul terreno di gioco molto aggressivo: gli uomini di Laudrup si riversano immediatamente nella metà campo avversaria, creando pericoli ai padroni di casa. Al 49' gli Swans trovano il pareggio con Michu, il quale sigla il gol del pari in spaccata su cross di Dyer. Lo Swansea prende fiducia e tre minuti più tardi sfiora l'1-2 con un tiro di Routledge, che lambisce il palo. Di seguito, i gallesi vanno nuovamente vicini il gol con una conclusione ravvicinata Pablo Hernanedz, che De Gea mette in angolo con i pugni. Sir Alex Ferguson non ci sta a farsi schiacciare dagli ospiti e decide di inserire al 66' Anderson e Valencia per gli stanchi Scholes e Welbeck. Le mosse dell'allenatore scozzese rendono il Manchester più offensivo, infatti proprio il neo entrato Anderson si rende subito pericoloso con un tiro da fuori di poco a lato. Lo United cerca la vittoria a tutti costi e al 78' va vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa di Vidic, ma il suo tentativo si spegne di pochissimo sul fondo. Nel finale, i Red Devils mettono in saccoccia il successo grazie ad una zampata all'87' di Rio Ferdinand a seguito di un corner di van Persie.