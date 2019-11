VAVEL Scout: Gerard Deulofeu

Come al solito, il Barcellona sforna talenti dalla propria cantera come se piovessero. Dopo Cuenca, Thiago, Sergi Roberto, sta facendo parlare di sè, nel Barcellona B, anche Gerard Deulofeu, classe '94 canterano e catalano DOC. Deulofeu ha rinnovato oggi il suo contratto con i blaugrana fino al 2017.

Gerard nasce nel piccolissimo comune di Riudarenes ed a nove anni inizia a giocare a calcio proprio con la maglia del Barça. Comincia a mettersi in mostra fin da subito grazie ad un talento naturale fuori dal comune che spingerà i suoi allenatori a farlo giocare sempre con ragazzi più grandi di lui, in modo da abituarlo fin da subito ad affrontare le difficoltà di "stazza" dovute all'età maggiore. Percorre tutta la trafila delle giovanili fino ad approdare nella stagione 2010/2011 allo Juvenìl A (la categoria precedente al Barcellona B) un anno in anticipo. Al suo unico anno in Juvenil conquista il campionato vincendo anche la classifica marcatori giocando da attaccante esterno. Nella stessa stagione entra a far parte del Barcelona B e debutta nella partita disputatasi contro il Córdoba, partendo dalla panchina.

Nell'aprile del 2011, all'età di diciassette anni, debutta in prima squadra nella partita contro la Real Sociedad. Nella stagione 2011-2012 passa a tutti gli effetti nel Barcellona B e nello stesso anno subentra, in prima squadra, a David Villa nella partita contro il Maiorca. Il 7 dicembre 2011 debutta in Champions League nella partita vinta per 4-0 contro il BATE Borisov, subentrando a Rafinha al 70'. L'8 aprile 2012, durante la partita di campionato contro il Córdoba, realizza un gol e pochi minuti più tardi viene sostituito dopo aver rimediato una distorsione alla caviglia destra. Dopo queste due apparizioni in Prima Squadra il giovane attaccante esterno è tornato a pieni regimi nella formazione B nella quale fino ad oggi ha totalizzato 38 partite e 18 gol.

Dal punto di vista tecnico Gerard è un giocatore dalle doti eccezionali le quali unite al suo ottimo atletismo lo rendono un giocatore potenzialmente devastante. Il suo problema principale potrebbe essere proprio lui stesso. Si dice che abbia un carattere un po' bizzoso e che fuori dal campo non conduca una vita propriamente da atleta. Chiaramente si tratta principalmente di voci, ma a volte la sua insofferenza si vede anche in campo. Fin da piccolo è cresciuto con delle doti superiori rispetto ai suoi compagni e spesso si perde in giocate inutili, con il semplice esito di mettere in mostra le sue abilità, ma è anche vero che questo è un atteggiamento comune in giocatori con doti straordinarie. A Barcellona addetti ai lavori e giornalisti lo paragonano al primo Ronaldinho. Paragoni a parte il gran talento di Gerard si nota subito: controllo di palla, dribbling secco, visione di gioco e finalizzazione sono le sue doti principali, caratteristiche che lo hanno reso uno dei migliori prospetti delle ultime stagioni. Inoltre dispone di un gran fisico, ancora in fase di sviluppo, una notevole facilità di corsa ed una buona resistenza.

Gerard è anche un punto saldo delle Nazionali Under spagnole. Infatti ha iniziato con l'Under 17, totalizzando 20 presenze e 6 gol. Passa la categoria e arriva in Under 19, i risultati non cambiano: 19 presenze e 5 gol. Attualmente è un capo saldo dell'Under 21, nella quale ha giocato 7 partite e segnato 3 gol.

Il giocatore aveva il contratto in scadenza nel 2014 con una clausola rescissoria di 10 milioni di euro, cifra appetibile per i top club europei. La nuova clausola è stata portata a 35 milioni di euro, e l'accordo scadrà nel 2017. Adesso il Barcellona è più tranquillo, e può guardare al futuro con più calma: Deulofeu sarà un pilastro del futuro, ma la prossima stagione andrà quasi certamente in prestito. Secondo Sport la Real Sociedad potrebbe essere il club giusto per il ragazzo, che comunque ha richieste anche da Inghilterra, Olanda e Germania. Poi, nell'estate 2014, tornerà al Camp Nou pronto per diventare protagonista con la maglia blaugrana.

VALUTAZIONE: 8