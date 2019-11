L'Arsenal sveglia il Wigan dal sogno: è retrocessione

Nella stagione 2013/2014 il Wigan darà l'assalto all'Europa League. Ma lo farà partendo dalla Championship, la serie B inglese. Per la prima volta nella storia del calcio d'oltremanica, una squadra vincitrice della Coppa d'Inghilterra retrocede a fine stagione: all'Emirates Stadium la voglia di Europa "altolocata" dell'Arsenal ha avuto la meglio su una squadra svuotata dalle emozioni e dalle energie messe in campo a Wembley.

Al Wigan basterebbe un punto per giocarsi il tutto per tutto nell'ultima giornata; per l'Arsenal un pareggio significherebbe il sorpasso del Tottenham in classifica ed il probabile addio alla Champions League. I Latics non ne hanno nelle gambe e resistono solo un tempo, ma mostrano il fianco già dopo 11 minuti: il calcio d'angolo di Cazorla è lento e prevedibile, Joel non esce e la palla rimbalza all'interno dell'area piccola, lì dove la testa di Podolski non si fa certo pregare per insaccare il vantaggio dei Gunners.

La squadra di Martinez non la lucidità necessaria per rincorrere ed arginare le trame avversarie, ma trova un insperato pareggio allo scadere della prima frazione. Dean concede una punizione dal limite abbastanza generosa, Maloney calcia una "maledetta" alla Pirlo, la barriera londinese non fa faville ed il Wigan va al riposo sull'1-1. Troppo poco, perché al ritorno in campo gli uomini di Wenger sembrano correre per 22.

Al 63' Cazorla mette un altro pallone invitante al centro per Walcott, Alcaraz non chiude sul primo palo e Joel ancora una volta si produce in una scivolata maldestra, che non impedisce all'attaccante inglese di portare in vantaggio l'Arsenal. Dopo aver già tolto l'esausto McManaman, Martinez toglie anche Jordi Gòmez, ma non serve. Altri 5 minuti ed arriva il colpo del ko: pallone vagante nella trequarti dei Latics, Cazorla anticipa Watson e serve Podolski, tenuto in gioco da una dormita colossale sulla linea difensiva di Scharner. Il tedesco insacca e cala i titoli di coda sull'avventura in Premier League del Wigan.

Al 71' Espinoza completa la giornata di narcolessia della difesa ospite, regalando il quarto assist a Cazorla e la gioia del gol a Ramsey. Il Wigan torna in Championship dopo 8 stagioni nella massima serie inglese e chiude i giochi per il discorso salvezza, aggiungendosi alle già retrocesse Reading e Qpr. Sorride a distanza il Sunderland di Di Canio. L'Arsenal si giocherà l'accesso alla prossima Champions League in uno scontro a distanza col Tottenham: i Gunners saranno alla Sports Direct Arena di Newcastle, gli Hotspur a White Hart Lane proprio con il Sunderland. Due squadre a caccia della Champions contro due squadre già salve. Esito scontato, verrebbe da dire. But this is England.