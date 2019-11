Benfica - Chelsea, l'Europa League è all'ultimo atto

Non avrà l'appeal della Champions e non riempirà le casse societarie come la competizione maggiore, ma una volta arrivati in finale questi discorsi non reggono più. Stasera ad Amsterdam si lotterà per un trofeo, stasera - nello stadio che di consueto ospita i match interni dell'Ajax - Benfica e Chelsea non penseranno al nome o al prestigio della coppa. Lotteranno coltello fra i denti per vincere la loro prima Europa League. Per garantirsi un posto in un'altra finale, quella di Supercoppa Europea.

MOMENTO - Il Benfica deve reagire all'incredibile ultimo turno di Liga portoghese: sconfitta nello scontro diretto con il Porto arrivata nei minuti di recupero, con tanto di sorpasso dei rivali in classifica. Insomma ad una giornata dal termine il titolo nazionale potrebbe essere andato perso proprio per quel gol subito nel finale.

Nell'ultimo turno di Premier invece - anche qui manca una sola giornata - il Chelsea ha vinto in casa dell'Aston Villa (doppietta di Lampard), conservando la terza piazza (che vale la Champions senza preliminari) con due punti di vantaggio sull'Arsenal.

ALLENATORI - Jorge Jesus ha ricordato come il suo lavoro degli ultimi anni abbia ridato prestigio internazionale al Benfica, senza nascondere però la forza dell'avversario: "Nell'ultimo periodo abbiamo riguadagnato una reputazione, ma è chiaro che paragonando le prestazioni di Chelsea e Benfica in Europa negli ultimi anni è normale considerare il Chelsea favorito. Ma la finale è la finale e noi abbiamo ottime possibilità di vincerla".

Rafa Benitez, dall'altro lato, ha cercato di responsabilizzare al massimo i suoi uomini: "Se vinceremo sarò molto orgoglioso perché abbiamo lavorato duramente per questo, ma il merito è tutto dei giocatori. Ogni giorno torno a casa dagli allenamenti pensando che hanno fatto il loro meglio. Il fatto che siamo qui ne è la prova".

SCELTE - Jesus deve rinunciare alla squalificato Maxi Pereira sull'out difensivo destro, al suo posto sarà schierato Almeida, con Melgarejo sulla sinistra. Rientra, invece, dalla squalifica l'esterno offensivo Ola John che agirà con Salvio e Gaitan alle spalle di Cardozo.

Il Chelsea deve fare a meno dell'infortunato Hazard e rischia di non avere al centro della difesa il capitano Terry. Benitez si affida al suo solito 4-2-3-1, conferma David Luiz a centrocampo, con Torres punta unica supportato da Ramires, Mata ed Oscar.

Queste le probabili formazioni:

Benfica All. Jorge Jesus Chelsea All. Benitez

PRECEDENTI E FINALI - Gli unici confronti europei fra i due club risalgono alla scorsa stagione, quando il Chelsea di Roberto Di Matteo superò la squadra di Jorge Jesus ai quarti di finale di Champions League, trofeo poi vinto dagli inglesi. A Lisbona il Chelsea si impose per 1-0 (rete di Kalou), vittoria blues anche a Londra (2-1 con gol di Lampard e Raul Meireles per i padroni di casa e pari momentaneo di Javi Garcia).

Per il Benfica si tratta della nona finale europea della sua storia, la prima da 23 anni. In totale i lusitani hanno vinto due Coppe Campioni perdendo ben 5 volte la finale della massima competizione europea (per 3 volte contro squadre italiane). Una sconfitta anche nell'atto finale della Coppa UEFA, stagione 1982/'83.

Il Chelsea è invece alla sua quinta finale di un torneo europeo, tre le vittorie: la Champions dello scorso anno (battendo ai rigori il Bayern Monaco) e due Coppe delle Coppe. Una sola sconfitta, ai rigori contro il Manchester United nel 2007/'08.