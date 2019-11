Ivanovic allo scadere regala il trofeo al Chelsea, rivivi la diretta e guarda i gol

Per questa sera è tutto. Vavel e Johnathan Scaffardi vi ringraziano e vi augurano una buona serata.

Finisce nel modo più imprevedibile. In quattro giorni il Benfica perde campionato e coppa. Vince il Chelsea, che, come lo scorso anno, non entusiasma. Risolve allo scadere Ivanovic, letale su palla inattiva. Esulta Benitez, che lascia Londra da trionfatore.

90' + 3' - Incredibile Cardozo! Ha la chance del pareggio, ma sbaglia e finisce qui!





90' + 3' - GOOOOOOLLLLL! IVANOVIC!!!! La Coppa è del Chelsea! Di testa, da calcio d'angolo, incrocia perfettamente! Ancora Chelsea! Altra notte buia dopo la sconfitta del Dragao, per il Benfica!

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

89' - Traversa pazzesca di Lampard! Dall'altra parte occasione per Lima! che finale!

87' - Azpilicueta al volo, ma troppo debole per impensierire Arthur!

86' - Alla disperata Luisao su Ramires! Grande chiusura in scivolata.

82' - Cardozo! Cech si salva in angolo!

81' - Aldilà dei gol, nettamente inferiore la qualità di gioco in questo secondo tempo.

77' - Costretto all'ultimo cambio Jorge Jesus. Si fa male Garay, pronto a entrare Jardel.

74' - La disperazione di Cardozo in occasione del gol annullato sullo 0-0.

73' - Il pareggio del Benfica sembra aver placato gli animi. I portoghesi non vogliono scoprirsi troppo vista la formazione super offensiva in campo.

66' - GOOOOOLLLL! CARDOZO! Non sbaglia il bomber del Benfica! 1-1! Tutto da rifare per il Chelsea.





66' - Fallo di mano di Azpilicueta sul colpo di testa di Lima! Rigore! Incredibile!

65' - Doppio cambio nel Benfica. Lima e John per Melgarejo e Rodrigo.

62' - Brutto fallo di Luisao su un indemoniato Torres! Cartellino per lui.

60' - GOOOOOLLLLL! TOOOORRREEESSSS! Si risveglia il Nino! Buco della difesa lusitana, Torres salta Luisao e Arthur e porta in vantaggio il Chelsea! Ma non si può subire gol da rinvio del portiere! Pessima la difesa portoghese.





60' - Di testa Salvio! Ma Cech blocca.

58' - Buon momento del Chelsea adesso. qualche fiammata blues.

56' - Ramires cerca Oscar, ma chiude Luisao.

51' - Segna Cardozo, ma Kuipers annulla! Fuorigioco del centravanti del Benfica.

50' - Ottima diagonale di Azpilicueta che anticipa Rodrigo.

49' - Ennesima conclusione fuori misura di Gaitan.

48' - Inizia sulla falsariga della prima frazione. Soliti errori blues e solita mole di gioco lusitana.

21.44 - Torres non è riuscito a incidere nel primo tempo, stretto nella morsa della difesa portoghese.

Finisce qui il primo tempo. Grande sofferenza per il Chelsea, in balia della velocità e della tecnica lusitana. Troppo leziosi gli uomini di Jorge Jesus, spesso imprecisi sottoporta. Sempre un passaggio di troppo per i portoghesi. A quarantacinque minuti dalla fine, siamo ancoa sullo zero a zero.

45' - Si addormenta il Benfica! Sbaglia Luisao e Garay è costretto a stendere Oscar! Giallo!

44' - La rabbia di Jorge Jesus per le numerose occasioni fallite.

42' - Grande duello Cahill-Cardozo! Si salva in angolo il centrale del Chelsea!

38' - Lampard! Miracolo di Arthur! Chelsea vicinissimo al vantaggio! Che destro da fuori del capitano!

35' - Incontenibile Salvio! Quanto talento in questo Benfica!

33' - Esterno di sinistro di Gaitan! Rivedibile ancora una volta! C'era Cardozo solissimo in area!

31' - Perez stende malamente Ivanovic! Graziato dall'arbitro. Punizione interessante, ma Cardozo centra la barriera.

29' - Grande cross di Almeida, ma inspiegabilmente Gaitan non calcia! Troppo lezioso il Benfica!

27' - Destro di Oscar, Arthur para in due tempi.

25' - Mata per Oscar, ma ancora una volta l'aggancio in corsa non riesce. Non era facile.

23' - Adesso il Chelsea ha alzato il baricentro. Ma c'è troppa imprecisione negli uomini di Benitez.

17' - Prova a crescere il Chelsea, ma Mata sbaglia l'appoggio in profondità per Oscar.

14' Enzo Perez si fa tutto il campo palla al piede e viene strattonato da Oscar. Giallo per il brasiliano e punizione per i rossi. Altra mischia in area, ma ancora nulla di fatto.

12' - Calcia malissimo Gaitan! Ma che occasione! Era solo in area. Solo Benfica.

11' - Batti e ribatti in area blues! Non riescono a concludere ne Cardozo ne Salvio! Si salva Cech.

9' - Grande palla di Mata, ma Oscar sbaglia l'aggancio. Si sarebbe trovato a tu per tu con Arthur.

6' - Bruttissima entrata di Matic su Ramires! Ci stava il giallo, ma Kuipers non se la sente.

4' - Rischia Cahill che intercetta col petto in area! Qualche protesta lusitana per un fallo di mano che non sembra esserci.

2' - Cardozo gira di testa, ma non trova la porta. Bell'inizio del Benfica.

20.44 - Capitani al centro del campo. Lampard e Luisao si stringono la mano. In arrivo il fischio d'inizio di Kuipers.

20.42 - Eccoli qui i ventidue che si continderanno l'Europa League. Siamo giunti al momento dell'inno.

20.41 - Tempo di coreografie e allora proponiamo una suggestiva immagine dell'Amsterdam Arena

20.40 - Cinque minuti al fischio d'inizio. Manca veramente pochissimo. Squadre quasi pronte all'ingresso in campo.

20.38 - Due grandi ex. David Luiz e Ramires, brasiliani pagati a peso d'oro e arrivati alla corte di Abramovich. Fondamentale il loro apporto questa sera.

20.35 - Dura addirittura dal 1962 la maledizione Benfica. Allora primeggiava Eusebio. Da quell'anno sei finali perse. Jorge Jesus vuole rompere l'incantesimo.

20.31 - Non solo Chelsea. Le aquile provano a sognare.

20.28 - David Luiz, uno dei più attesi.

20.26 - Petr Cech.

20.25 - Ora i protagonisti. Ma prima di tutto il trofeo.

20.20 - L'assente illustre. John Terry. Non un rapporto facile con le finali importanti per il simbolo dei blues. La scivolata storica dal dischetto contro lo United nel 2008, la squalifica dello scorso anno, nel trionfo contro il Bayern e ora l'infortunio, che stasera lo tiene lontano dal campo di gioco.

20.15 - Riviviamo le infuocate semifinali. Chelsea-Basilea. Dopo la vittoria in Svizzera, i blues scendono in campo tra le mura amiche con la sicurezza di chi sa di partire con discreto margine, ma con un approccio mentale del genere si rischia. E infatti Salah, al minuto quarantacinque porta avanti gli ospiti e ammutolisce il pubblico di casa. Serve una ripresa di ben altro stampo, firmata dai gol di Torres, Moses e Luiz, per indirizzare la finale verso Londra. Benfica- Fenerbache, è stato invece duello più acceso, duro, veemente. Vittoria turca, nell'inferno di Istanbul, tra legni, occasioni e rimpianti. Solo 1-0 e al ritorno arriva il colpo atteso. Il Benfica, dopo le sofferenze esterne, dimostra che al Da Luz è di altra pasta. Segna il gioiello Gaitan, poi si scatena Cardozo. Non basta il rigore di Kujt al Fener. Finisce 3-1. La finale è quella annunciata, la più bella.

20.09 - Vediamo ora le scelte dei due allenatori. Il Benfica si presenta nel classico 4-3-3, malleabile in un 4-5-1 più difensivo, con difesa guidata dall'esperto Luisao, Matic padrone della regia, unica punta Cardozo, innescato da Gaitan, Enzo Perez e Salvio. Assente Maxi Pereira squalificato, solo panchina per Aimar, che era stato ripescato nell'andata della semifinale. Lima parte dalla panchina, schieramento più coperto per i lusitani. Benitez deve rinunciare a Terry non al meglio e al centro si affida a Cahill e Ivanovic, confermando David Luiz come frangiflutti davanti al reparto arretrato. Davanti il solo Torres, coadiuvato dall'estro di Mata e Oscar e dalla duttilità di Ramires. Non c'è Hazard e potrebbe essere mancanza di rilievo.

20.00 - L'uomo del giorno è certamente Rafa Benitez. Vuol vincere, per potersene andare a testa alta, con lo sguardo fiero. All'Inter lasciò, dopo essere salito sul trono del mondo, qui vuole l'alloro europeo, prima di liberare la panchina per l'arrivo del Vate di Setubal. Mourinho è pronto a riprendersi il Chelsea, ma lo spagnolo, che ha blindato la qualificazione Champions, vuol farsi rimpiangere. Vuol essere ricordato qui a Londra, dove non è mai stato veramente amato. Dove da mesi intonano “messe” e cori per lo “Special” di ritorno. Rafa Benitez, ma non solo. Anche Jorge Jesus. Sembrava un messia, ma si sa nel calcio le cose cambiano in fretta. Campionato in cassaforte, anzi no. Perché arrivano stop inaspettati e al Dragao la prima sconfitta. 2-1, contro i rivali del Porto. Kelvin allo scadere condanna i rossi e a una giornata dalla fine, li pone sull'orlo del baratro. Ora bisogna sperare in un passo falso, difficile, dei dragoni, altrimenti sarà “tragedia” al Da Luz. A meno che non arrivi il titolo col Chelsea. Quello potrebbe cambiare tanti scenari. Ecco perchè stasera conta soprattutto per loro. Rafa Benitez e Jorge Jesus.

19.54 - E ora il Chelsea. Tutto pronto.

19.53 - Ma andiamo subito negli spogliatoi. Quarantacinque minuti al fischio d'inizio. Sale alta la tensione.

19.50 - Il Chelsea sogna il double. Vuole l'impresa. Vuole issarsi lassù sul trono dell'Europa minore, dodici mesi dopo l'incredibile Champions “scippata” al Bayern dagli undici metri, nel miracolato viaggio di Di Matteo e compagni. Il Benfica vuol sorridere ancora, fuori dai bastioni portoghesi, cinquantuno anni dopo l'ultima volta. L'ultima volta che i lusitani si giocarono qualcosa di importante fu nel 1990, contro il Milan, guidati da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Sven Goran Eriksson. Ultimo atto della Uefa Europa League allora.

19.47 - Benvenuti alla diretta della finale di Europa League tra Chelsea e Benfica. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano una buona partita in nostra compagnia.