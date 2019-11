Corinthians-Boca: una magia di Riquelme e l'arbitro eliminano Paulinho

E' un Boca Juniors dai due volti quello guidato da Carlos Bianchi, reduce da 13 partite consecutive senza vittoria in campionato, ma dominatore assoluto in Copa Libertadores. Con la qualificazione ai quarti di finale ottenuta ieri, l'ex allenatore della Roma ha eliminato per l'ottava volta una compagine brasiliana in otto incroci totali. A vestire i panni di vittima sacrificale è stato questa volta il Corinthians, inchiodato sull'1-1 dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata.

Una gara maledetta per il Timao che si è visto negare un rigore per un clamoroso fallo di mano di Marin e annullare un gol di Romarinho regolarissimo, 30 secondi prima di passare in svantaggio in virtù della prodezza di Riquelme. A nulla è valso il gol siglato da Paulinho - seguito in Italia da Inter e Roma - che con un preciso colpo di testa aveva ridato nuova linfa alle speranze qualificazione dei padroni di casa. Il numero '8' della compagine paulista si è anche visto annullare, questa volta giustamente, il gol del possibile 2-1 per una carica sul portiere.

Il fischietto paraguagio Carlos Amarilla non è stato, tuttavia, l'unico protagonista in negativo del match. Entrato ad inizio secondo tempo, Pato ha fallito in maniera clamorosa una facile occasione da gol. L'ex attaccante del Milan era entrato bene in partita, ma dopo questo errore è letteralmente scomparso dal campo. Grazie a questo risultato, gli Xeneizes raggiungono ai quarti di finale il Newell's Old Boys, reduce dall'impresa in casa del Velez Sarsfield, in virtù dell'1-2 firmato da Casco e Scocco (di Facundo Ferreyra la rete dei padroni di casa).