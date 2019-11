L'Atletico vince la "Décima" Copa del Rey; guarda i gol

Finisce qui la diretta, Nicolò Smerilli e Vavel Italia vi ringraziano per averci seguito! A presto!

00.18 GABI ALZA LA COPPA!

00.16 Salgono sul palco reale anche i giocatori dell'Atletico

00.13 Inizia la premiazione dei vinti, intanto sugli spalti si sente solo la voce dei tifosi bianco rossi che gridano "CAMPEONES"!

00.08 Tifosi cochoneros in delirio

125' FINITA! L'ATLETICO MADRID CONQUISTA LA COPPA DEL RE!

123' Courtois blocca e rinvia lontano

122' Ultimi assalti del Real

120' Cinque minuti di recupero

118' Di Maria entra in dribbling in area, Miranda scivola e gli toglie palla. L'argentino chiede un rigore inesistente e viene ammonito dall'arbitro

116' Gioco fermo per tre minuti per soccorrere Gabi

113' Courtois a terra dopo essere stato colpito da un oggetto piovuto dalla curva del Real

113' Animi caldissimi! Panchine in rissa dopo la reazione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese era interventuo da terra dopo l'intervento di Gabi ed è stato espulso

111' Ancora un cambio del Cholo Simeone. Esce Koke a cui subentra Raul Garcia

109' Esce uno stremato Arda Turan ed entra el Cebolla Rodriguez

108' Miracoloso Courtois che distende le braccia e para il tiro a botta sicura di Ozil. Eccezionale il belga

106' Squadre molto lunghe, la stanchezza si fa sentire

105' Inizia l'ultimo quarto d'ora di gara

23.45 Finito il primo extra time

105' Esce Diego Costa, entra Adrian

105' Ammonito Koke per aver impedito a Xabi Alonso di battere una punizione

104' Gran parata di Courtois su Higuain

102' Xabi Alonso ci prova da fuori, tiro altissimo

101' Punzione dal limite di Falcao, palla con la giusta potenza ma leggermente alta

100' Ammoniti Essien e Mario Suarez

98' Miranda anticipa Xabi Alonso e Diego Lopez su un cross di Koke e segna la rete del 2 a 1

98' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLETICO! MIRANDA INSACCA IL GOL DEL VANTAGGIO!

95' Diego Costa sbaglia due volte davanti a Diego Lopez. L' attacante dell' Atleti era scattato sulla linea del fuorigioco innescato da Falcao

92' Diego Costa crossa basso da destra, Essien anticipa il pallone e non permette l'intervento di Falcao

90' Inizia il primo tempo supplementare

90' Tre cambi nel Real: entrano Higuain, Di Maria e Arbeloa. escono Benzema, Coentrao e Modric

94' Finiti i tempi regolamentari! Si va ai supplementari!

92' Ammonito Cristiano Ronaldo per proteste, il portoghese è nervosissimo

90' Quattro minuti di recupero, poi. se la situazione non si cambierà, ci saranno i tempi supplementari

87' Calcione di Cristiano Ronaldo a Juanfran con la palla lontana

83' Dopo l'espulsione di Mourinho nessuno da ordini dalla panchina. Paradossalmente l'unico uscito per dare qualche consiglio è stato Iker Casillas

80' Punizione di Xabi Alonso che Courtois blocca in due tempi

75' Protesta Mourinho contro Clos Gomez che lo espelle. Il portoghese aveva chiesto un fallo su Benzema non sanzionato dall'arbitro.

73' Partita che si innervosisce, altro giallo, questa volta per Ramos intervenuto male su Gabi

71' Ozil nervoso. Il tedesco contesta una decisione del guardalinee colpendo la palla verso quest'ultimo, ammonito

68' Ammonito Diego Costa, giallo giusto

67' Ancora un palo per il Real. Cristiano calcia una punizione dal limite dell'area facendo passare il pallone sotto la barriera, la sfera colpisce il legno e finisce sui piedi di Essien che tira alto

63' Ammonito Khedira per un chiaro fallo su Koke

60' Incredibile! Si salva l'Atletico per ben due volte, prima Benzema prende il palo dopo essere stato servito da CR7, poi Juanfran sulla linea di porta evita il gol sul tiro di Ozil

59' Illusione del gol per i tifosi del Atleti: Felipe Luis calcia al volo un traversone arrivato da destra, il suo tiro è di poco impreciso

57' Punizione di Ozil dal lato sinistro. Traiettoria beffarda che per poco non scavalca Courtois, il belga la manda in angolo con un colpo di reni

54' Ammonito Fabio Coentrao. Il portoghese ha fermato irregolarmente Diego Costa involato verso l'area. Non viene espulso solo perchè non è ultimo uomo

52' Traversone forte a mezza altezza dalla destra di Koke, Miranda, in mezzo all'area, non riesce a concludere. La palla rimpalla sul difensore e finisce tra i guantoni del portiere blanco

49' Filipe Luis calcia malissimo dalla sinistra, Diego Lopez raccoglie una palla lenta e prevedibile

47' Arbitraggio veramente all'inglese di Clos Gomez che lascia correre tanto e fischia poco

46' Si riparte! Palla al Real!

45' Nessun minuto di recupero, squadra a riposo sul risultato di 1 a 1 dopo le firme di Cristiano e Diego Costa

42' Palo di Ozil! Il tedesco calcia di prima un pallone arrivatogli fuori area dopo un rimpallo fortunato!

40' Conclusione di Modric da fuori area, ma il tiro incrociato del croato finisce al lato di Courtois

35' Primo ammonito della gara: Clos Gomez ammonisce Arda Turan, colpevole di un pericoloso intervento su Sergio Ramos

34' Numero meraviglioso di Falcao che prima smarca tre uomini a centrocampo poi verticalizza in profondità per Diego Costa che riceve e con un gran diagonale batte Diego Lopez

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'ATLETICO CON DIEGO COSTA, PAREGGIO DEI COCHONEROS!

33' Prova Falcao a scambiare con Diego Costa, ma la difesa blanca difende bene e la palla finisce sulle mani di DIego Lopez

31' Sale la pressione dei bianco-rossi

30' Punizione per l'Atletico per un fallo di CR7 su Felipe Luis

22' Punizione dell'Atletico dalla sinistra, Cristiano spazza via di testa. Il portoghese è onnipresente

20' Fallo di Arda su Essien, Clos Gomez grazia anche il turco

16' Subito reazione dell'Atletico con Gabi che tira dai 30 metri, nessun problema per Diego Lopez. Il mediano non ha visto Falcao libero sulla destra

13' Calcio d'angolo battuto dalla destra, CR7 stacca di testa e buca Courtois

13' GOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID CON CRISTIANO RONALDO, VANTAGGIO DEL MADRID!

12' Intanto Mourinho non si è ancora alzato dalla panchina dopo l'inizio della gara mentre Simeone da indicazione ai suoi dal limite dell'area tecnica

10' Affonda CR7 e Suarez lo ferma con un tackle pericolosissimo, fallo ma niente ammonizione per il centrale di centrocampo di Simeone

9' Traversone di Mario Suarez dalla sinistra, esce Diego Lopez con i pugni e allontana

5' Cristiano riceve sulla trequarti, si gira e conclude ma il tiro è sporcato dalla difesa dell'Atletico, la palla si impenna ma Courtois blocca

2' Primo fallo del match di Koke

1' Si parte!

21.29 Tutto pronto, cornice fantastica al Bernabeu, gremito in ogni ordine di posti

21.22 Simeone può schierare l'undici titolare: Courtois ultimo uomo, difesa con Juanfran, Miranda, Godin e Felipe Luis; linea di centrocampo con Suarez, Gabi, Arda Turan e Koke e attacco con Falcao e il capocannoniere di Copa Diego Costa

21.15 Ma andiamo a vedere quelle che dovrebbero essere gli undici iniziali. Si accomoda ancora in panchina Casillas con la cosa oramai non fa più notizia, in porta ci sarà quindi Diego Lopez; difesa a quattro composta ds Essien Albiol, Ramos e Fabio Coentrao. Con Varane infortunato l'esclusione di Pepe sembra dovuta alle pesanti dichiarazioni del centrale portoghese contro il suo allenatore. In line mediana agiranno Khedira e Xabi Alonso mentre sulla trequarti fa rumore l'esclusione di Di Maria. L'argentino sarà sostituito da Modric con Ozil spostato a sinistra e Cristiano Ronaldo a completare il trio. Peso dell'attacco tutto sulle spalle di Benzema

21.10 Ultima possibilità di vincere un trofeo con il Real Madrid per Josè Mourinho. Il portoghese, promesso sposo del Chelsea, lascia la casa blanca dopo aver vinto almeno una volta tutte le competiioni spagnole: Liga lo scorso anno, Copa del Rey nel 2011 e Supercoppa di Spagna all'inizio della stagione. Ma lo Special One se ne andà con il rammarico Europeo: in tre anni tre semifinali giocate e zero vinte. Troppo poco anche per uno che si definisce "Speciale"

21.05 E' la serata dei grandi bomber, Cristiano Ronaldo - Radamel Falcao. Entrambi grandi giocatori, più universale il portoghese, più predatore d'area il colombiano. In comune hanno però i tanti gol nelle finali. CR7 ne ha marchiate tre con il Manchester United (Champions, Fa Cup e Coppa di Lega) e altrettante con il Real (Supercoppa di Spagna, Supercoppa di Spagna 2011 e 2012), Falcao invece ha firmato solo in occasioni europee: Europa League 2011 e 2012 e Supercoppa Europea contro il Chelsea. Per altro, in quest'ultima, con una magnifica tripletta

20.52 L'Atletico arriva al Bernabeu da imbattuta dopo 5 vittorie e tre pareggi. Sedicesimi facili contro il Real Jaen, liquidato con un 4 a 0 complessivo, e destino simile per il Getafe: 3 a 0 al Calderon e pareggio senza reti nel ritorno. Quarti e semifinale contro squadre di Siviglia: prima il Betis eliminato dopo un 3 a 1 totale, poi il Siviglia che prima viene sconfitto 2 a 1 a Madrid e poi fermato sul 2 a 2 in Andalusia

20.45 In questa finale di Copa del Rey il Real ci arriva dopo aver sconfitto il Barcellona al Camp Nou con un secco 3 a 1, mentre all'andata avevano perfamo Xavi & Co sull' uno a uno. Precedentemente gli uomini di Mou avevano liquidato il Valencia nei quarti di finale, il Celta Vigo agli ottavi (sconfitti 2 a 1 all'andata) e il modestissimo Alcoyano nei sedicesimi di finale

20.40 Le due rivali si sono già affrontante in campionato quest'anno e in entrambe le occasioni hanno riso i blancos. All'andata al Bernabeu sono stati Cristiano e Ozil a siglare le reti della vittoria; anche al Vicente Calderon, nonostante l'iniziale rete di Falcao, il Madrid è uscito con i tre punti dopo l'autorete di Juanfran e il sigillo ancora una volta del tedesco Ozil

20.35 Le due squadre di Madrid si affrontanto per decidere chi sarà ad alzare la Copa del Rey numero 109. L'ultima vittoria delle merengue è datata 2011, in finale contro il Barcellona di Messi e Guardiola; per vedere invece l'ultimo successo dei cochoneros bisogna risalire l'albo d'oro fino al 1996. Quella sera i biancorossi di Madrid sconfissero per una rete a zero ancora i balugrana. In caso di vittoria dei ragazzi di Simeone sarebbe la "Decima" , mentre Mou potrebbe festeggiare il titolo numero 19

20.30 Buonasera e benvenuti da Nicolò Smerilli e Vavel Italia. Tutto pronto per un'altra serata di gran calcio con la finalissima di Copa del Rey, Real Madrid-Atletico