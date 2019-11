L'Arsenal è in Champions, Tottenham in Europa League nonostante Bale

NEWCASTLE-ARSENAL 0-1 (Koscielny al 52')

Al St. James Park regna la noia, ma anche la paura dei Gunners. Meglio i Magpies, anche se il primo tempo è davvero poca roba. Pericoloso Cissè al 7', poi buona iniziativa di Koscienly su cross di Cazorla fuori di poco. I primi 45 minuti sono davvero tutti qui. Nella ripresa Wenger capisce che non si può rischiare e bisogna mettere la palla dentro, consapevole che il Newcastle non farà fuoco e fiamme per riprendere il match.

Ed allora dopo 4 minuti Walcott sfiora il palo e dopo 350 secondi la punizione di Cazorla riporta la Champions in quel di Holloway: cross al centro, spizzata di testa di Podolski, Koscielny in acrobazia anticipa Coloccini e fulmina Harper. La sofferenza inizia solo dopo il gol di Bale a White Hart Lane, anche perché Walcott, dopo aver superato mezza difesa, manca il colpo del ko al 92', scegliendo un lezioso tocco di esterno che finisce sul palo. Per la 16esima volta consecutiva i Gunners sono in Champions League.





TOTTENHAM-SUNDERLAND 1-0 (Bale all'89')

Al Tottenham servono 3 punti e poi la speranza che il Newcastle non faccia da materasso all'Arsenal: arriverà solo la vittoria. E sarà soffertissima. La porta del Sunderland a White Hart Lane sembra stregata. I Black Cats ci provano solo con Wickham al 30', poi è monologo Spurs. Retropassaggio suicida di O'Shea al 37, Bale si avventa sul pallone ma Mignolet chiude bene.

I padroni di casa recriminano ben 3 calci di rigore (2 su Bale, 1 su Adebayor "parato" da un difensore), ma Marriner sembra aver dimenticato il fischietto negli spogliatoi. Al 62' l'apoteosi della sfortuna: parata di Mignolet in uscita, tiro di Parker respinto sulla linea, conclusione a botta sicura di Lennon deviata sul palo. Il gol non s'ha da fare. Ci vuole un gioiello di Bale a pochi secondi dallo scadere per muovere il risultato a favore dei padroni di casa: il mancino gallese controlla, si accentra e lascia partire una conclusione sensazionale da fuori area, che si infila all'incrocio dei pali. Per Bale gol numero 21 in stagione, per il Tottenham l'amara consolazione dell'Europa League.