Neymar a Barcellona, festa al Camp Nou

L'ultima grande stella del futbol brasiliano ha vissuto la prima giornata da giocatore del Barça. Neymar da Silva Santos Junior, meglio conosciuto come Neymar, ha passato le visite mediche, ha firmato il contratto ed è stato presentato ai tifosi del Barcellona nel Camp Nou, al termine di una giornata frenetica nella cittá catalana. La versione spagnola di VAVEL ha seguito in diretta l'evento fin dal primo pomeriggio. Il giocatore ha sostenuto le visite mediche intorno alle 16:30, e ogni suo passo in cittá è stato seguito dalla stampa, mentre la gente cominciava ad affluire al Camp Nou. Gran giornata per tutto l'ambiente catalano, in cerca di sensazioni positive dopo l'addio di Abidal, la conferma del mancato rinnovo di Victor Valdes e una stagione in chiaroscuro. Neymar é arrivato a Barcellona su un volo privato insieme a un gruppo di amici e ai membri del suo staff.

Sul prato del Camp Nou è stato montato un grande palco azzurro con la scritta "Benvingut" (Benvenuto, in catalano ndr); il giocatore era accompagnato dal direttore sportivo Zubizarreta e dal presidente Rosell. Lo stadio ha cominciato a riempirsi a metá pomeriggio e sugli spalti sono arrivati in piú di 50.000. A soli 21 anni Neymar ha giá alle spalle una notevole traiettoria di successi, soprattutto con la maglia di quello che fino a pochi giorni fa era il suo club, il Santos. Con la maglia che fu di Pelé ha vinto 3 campionati Paulista, 1 Copa de Brasil, 1 Recopa Sudamericana e 1 Libertadores, sicuramente il trofeo piú importante. Con la nazionale brasiliana Neymar ha giocato 41 partite con 23 gol all'attivo, e nel 2011 ha vinto un campionato sudamericano sub 20; nonostante l'etá è giá uno dei leader della Canarinha.

Naturalmente il suo ingaggio, costato intorno ai 40 milioni di euro, ha generato grandi aspettative in Catalogna. Insieme a Bale, Neymar era il pezzo piú pregiato di questo mercato e il Barcellona è riuscito ad assicurarselo grazie ad un lungo e paziente lavoro iniziato circa due anni fa. La firma di un pre-contratto pose le basi di questo trasferimento, cui fino all'ultimo ha cercato di opporsi il Real Madrid. Florentino Perez nelle scorse settimane aveva inviato in Brasile una squadra di dirigenti con il compito di far cambiare idea a Neymar, ma il giocatore ha scelto di giocare nel Barça. Oltre ad essere un calciatore di grande talento, Neymar è anche un marchio pubblicitario di successo e una vera macchina da soldi. Ogni suo movimento negli ultimi giorni è stato seguito dalla TV brasiliana come se fosse un reality show: il saluto ai dipendenti del Santos, ai compagni, il suo arrivo a Barcellona. Per il club catalano si tratta di un grande investimento economico e mediatico, uno dei piú importanti degli ultimi anni e una mossa vincente per il presidente Rosell, che è riuscito ad ingaggiare un giocatore desiderato da tutti i grandi club europei.

Ha firmato un contratto di 5 anni e avrá il "terzo o quarto stipendio del Barcellona, minore di quello di Messi ma molto vicino a quanto guadagna Kaka nel Real Madrid" ha detto qualche giorno fa il suo agente Wagner Ribeiro all'emittente tv Gaceta. Non si sa ancora con che numero di maglia giocherá, ma il negozio del Camp Nou è giá pieno di magliette col suo nome (Neymar jr).

Sulla carta si tratta di un acquisto eccezionale, ma le incognite riguardano la sua capacitá di adattarsi al calcio europeo. Tanti brasiliani hanno avuto successo con la maglia blaugrana (Romario, Ronaldinho e Rivaldo su tutti), ma avevano giá avuto esperienze in altri club europei, mentre Neymar arriva direttamente dal Sudamerica. I tifosi del Barça e gli appassionati di calcio di tutto il mondo non vedono l'ora di vederlo giocare insieme a Messi.