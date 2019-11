Europei Under 21, il focus sulle squadre

Parte l'Europeo Under 21, il palcoscenico dei maggior talenti europei. Il torneo si svolgerà in Israele e si concluderà il 18 giugno. 8 sono le partecipanti: Spagna, Russia, Inghilterra, Italia, Germania, Norvegia, Israele e Olanda. I favoriti sono sempre loro, gli spagnoli, seguiti dai tedeschi e dagli inglesi. L'Italia, però, è considerata l'outsider; infatti gli azzurrini di Mangia possono veramente sperare in qualche colpaccio ai danni delle favorite. La formula del torneo consiste in 2 gironi da 4 squadre, in cui passano le prime due di ciascun girone. Analizziamo ora le partecipanti:

Inghilterra

Squadra : I ragazzi di Pearce ha fatto alzare le orecchie a tutti, infatti gli inglesi hanno dominato il proprio girone di qualificazione. Anche se va detto che l'unica vera rivale era il Belgio. Squadra che lascia, però, parecchie domande: Perchè lasciare a casa 3 giocatori come Chamberlain (Arsenal), Rodwell (Man.City) e Parker (Tottenham) ? Viste anche le assenze per infortuni di McManaman e Shaw, aggiunta anche all'esclusione di Townsend per motivo comportamentali. Tutto ciò porta ad una rosa a ranghi ridotti

Giocatore chiave : Henri Lansbury. Sicuramente non è il giocatore più tecnico della squadra, ma è il leader carismatico, scelto dallo stesso Pearce. Classe '90, centrocampista del Nottingham Forest. Nonostante non abbia neanche 23 anni, ha già un'ampia esperienza sul campo, di fondamentale importanza per la gestione dello spogliatoio.