Borini porta l'Italia in finale, rivivi la diretta

L'Italia conquista la sua settima finale europea, battendo, con molta fatica, un'Olanda che ha imposto ritmi altissimi e pressing costante per almeno due terzi della partita. Gli azzurri hanno saputo tenere testa agli arancioni, rimanere compatti e concentrati fino all'ultimo. Borini al 78' il match winner, che ha finalizzato un contropiede e sfruttato l'assit di Insigne. Inutile l'assalto finale degli avversari perchè martedì prossimo a Gerusalemme, a contendere il titolo continentale alla Spagna, sarà l'Italia.

90'+6 Fischio finale. L'Italia va in finale contro la Spagna

95' Ammonito Sansone, punizione per l'Olanda ma siamo ben oltre i cinque minuti di recupero. Ultimissima occasione per l'Olanda ma il tiro di Depay trova solo l'estern della rete

90' Crimi entra al posto di Rossi

87' Assalto finale dell'Olanda, l'Italia rischia, Bardi blocca il pallone sulla linea di porta. Cinque i minuti di recupero

85' Bardi anticipa Strootman di testa, azione in fuorigioco

82' Blind esce per Fer

78' GOL DI BORINI. Insigne serve la punta del Liverpool che girandosi si libera di due avversari e porta in vantaggio l'Italia

74' De Vrij entra al posto di Van Der Hoorn

71' Gioco fermo. Gomitata di Martins Indi su Donati. Fallo da rosso ineccepibile ma l'arbitro pare non aver visto l'episodio

70' Punizione per l'Olanda a pochi metri dal vertice destro dell'area. Pallone sulla barriera azzurra

68' John lascia il posto a Depay

65' Dagli sviluppi di un'azione iniziata da Rossi e portata avanti da Insigne, Borini a pochi metri dal limite va al tiro, la conclusione esce di un soffio

61' Esce Immobile, entra Gabbiadini. E' questa la mossa di Mangia per dare una scossa e velocità in avanti

52' Van Ginkel cerca di agganciare un lancio lungo dalla destra, non controlla, Bardi blocca il pallone

47' Per ora, solito copione del primo tempo, con Olanda che pressa alto e costante

46' Inizia il secondo tempo, nessun cambio nelle due formazioni

45'+1 Fine primo tempo

44' Punizione dalla lunetta per l'Olanda per fallo su De Jong. La calcia Maher, di poco fuori

43' Scatto di Borini in contropiede, che appena dentro l'area prova il tiro in porta ma la sfera finisce sull'esterno della rete

41' Grande intervento di Bardi su Blind, la porta è salva

40' Azione personale di Insigne, che elude la marcatura di due avversari e va alla conclusione dal limite, il pallone esce a lato del palo

37' Fallo di Donati su De Jong in area, l'arbitro lascia correre

33' Tiro cross di Wijnaldum, la conclusione esce sul fondo

31' Contropiede portato avanti da Insigne, palla a Immobile che la difende da due avversari ma il tiro finisce addosso al portiere olandese che respinge coi piedi

29' Punizione dal vertice destro dell'area di Insigne, Borini di testa colpisce male, la conclusione si perde a lato del palo

25' L'Italia riprende fiato. Punizione a favore dalla linea difensiva, si può iniziare a impostare l'azione ma il pallone viene recuperato subito dagli olandesi

21' Verratti&co. devono ancora trovare il bandolo della matassa e soffrono il pressing molto alto dell'Olanda. Pochissime le idee e gli spunti in avanti

19' Tiro dal limite dell'area di Strootman, altro brivido per l'Italia

17' Florenzi passa palla sulla destra per Insigne che non riesce a crossare in mezzo all'area. Rimessa per l'Olanda

16' Ancora una punizione da metà campo per l'Olanda per fallo di Verratti su De Jong, che rimedia il secondo giallo della partita per l'Italia

15' Scintille in un scontro di gioco fra John e Florenzi

14' Immobile non riesce ad approfittare di un retropassaggio errato di Blind, per entrare in area

10' Olanda molto aggressiva, ma Italia che lucida controlla ma in area ci è arrivata una volta sola con un cross di Insigne sul quale Borini è stato anticipato

3' Punizione per l'Olanda, dai venti metri, la batte Maher, il pallone si stampa all'incrocio dei pali. Brivido per l'Italia

20,30 - Partiti, il primo pallone è toccato dall'Italia

20,25 - Squadre in campo, già suonati gli inni nazionali, volti tesi ma determinati tra gli azzurrini.

20,15 - Sorpresa nelle formazioni ufficiali, in attacco, il tecnico azzurro preferisce Borini a Gabbiadini, il quale affiancherà Immobile. Alle loro spalle, Insigne. A centrocampo Florenzi, Verratti e Rossi.

20,10 - Una bella novità in casa azzurri. Insigne si sta riscaldando e giocherà sin dal primo minuto. Nella fase del riscaldamento, ha accusato un fastidio alla caviglia ma questo non gli impedirà di scendere in campo. Il giocatore del Napoli si era infortunato nel secondo match del girone contro Israele, colpito duro dal didensore Golasa. Mangia gli dà fiducia e confida nel suo importante apporto alla gara.

20,05 - Oggi pomeriggio si è invece giocata l'altra semifinale, quella tra Spagna e Norvegia. Match senza storia con gli iberici, veri favoriti al titolo, che hanno riportato una schiacciante vittoria per 3 a 0, con i gol a firma di Rodrigo, Isco e Morata.

20 - Conquistare la settima finale della storia e magari vincerla. E' questo l'obiettivo dell'Under 21 che detiene il record di cinque titoli continentali. Davanti, tra una mezz'ora, lo scoglio Olanda, squadra alla portata degli azzurrini del Ct Mangia. Tuttavia, va mantenuta alta la concentrazione contro una nazione che ha sempre detenuto un vivaio di tutto rispetto.