Una buona Italia batte il Messico, rivivi la diretta

FINISCE LA PARTITA , l'Italia si impone 2-1 con reti di Pirlo su punizione e Balotelli a poco piú di 10 minuti dal termine con un gol di rapina. Bella partita per gli azzurri, che hanno concesso solo un gol su rigore per un errore grossolano di Barzagli. Per il resto abbiamo avuto il possesso del pallone per la maggior parte del tempo e impegnato diverse volte Corona, soprattutto nel primo tempo. Decisivo Balotelli, sempre pericoloso, e ottima prova di Pirlo e Giaccherini. Pirlo ha festeggiato la centesima presenza in nazionale con un gran gol all'incrocio dei pali e Giaccherini ha bucato piú volte la difesa sulla sinistra: Prandelli puó essere soddisfatto, i tre punti ci mettono in buona posizione per passare il turno. Il Messico non ha trasformato la voglia in occasioni da gol e raramente ha impegnato Buffon. Sottotono Hernandez, autore del pareggio su rigore: un po' meglio Dos Santos, che ci ha messo in difficoltá con i suoi dribbling. La prossima partita per l'Italia è in programma mercoledí contro il Giappone, inizio a mezzanotte. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima diretta su Vavel.

90' - Tempo scaduto al Maracaná, ci saranno 3 minuti di recupero

88' - L'Italia controlla il possesso, mentre c'è un altro cambio per Prandelli: ENTRA AQUILANI al posto di GIACCHERINI, uno dei migliori in campo, soprattutto nel primo tempo.

85' - Entra Gilardino al posto di Balotelli: decisivo il milanista, autore di un'ottima partita e del gol del 2-1 che per ora ci dá la vittoria. Grandi applausi per SuperMario

83' - Sette minuti al termine, Italia avanti 2-1 grazie a Balotelli, ora si tratta di controllare la partita fino alla fine

Non perdona SuperMario che si è avventato su una palla allungata da Montolivo e ha messo dentro da pochi metri con potenza! Grande Balotelli, Italia di nuovo in vantaggio!

GOOOOOOL DI BALOTELLIIII!!!

76' - BARZAGLI CHIUDE SU DOS SANTOS, azione pericolosa del Messico, sempre velocissimo a ripartire

Cerci prova a farsi vedere, De Rossi lo cerca sulla destra: ora il romanista è a terra dopo uno scontro con un giocatore del Messico; presenza n.87 per De Rossi con la nazionale

73' - BALOTELLI, TIRO DI SINISTRO MA SVIRGOLA la palla, poi ci prova anche Pirlo. Tanti tiri verso lo specchio degi azzurri, ma nel secondo tempo Corona non ha dovuto intrvenire

70' - Punizione pericolosa per il Messico dalla sinistra, colpo di testa a lato: le squadre per ora non si accontentano e cercano il gol della vittoria. Clacio d'angolo per l'Italia sul tiro deviato di Cerci

68' - ENTRA CERCI AL POSTO DI MARCHISIO nell'Italia, Prandelli cerca nuove soluzioni: partita discreta del juventino

64' - Buon ritmo in campo, sia Italia che Messico cercano il gol del 2-1, ora i messicani guadagnano un calcio d'angolo, nulla di fatto

60' - Balotelli cade al limite dell'area, forse spinto, ma l'arbitro lascia continuare. Non c'era fallo, la partita rimane equilibrata e c'è una bella atmosfera adesso.

PALLA FUORI DI POCHISSIMO! CI HA PROVATO ANCORA PIRLO

57' - Ancora una punizione per l'Italia da buonissima posizione: vediamo se tirerá di nuovo Pirlo o se la lascerá a Balotelli

56' - Cambio nel Messico, è uscito Aquino, dentro Mier

53' - OCCASIONE PER L'iTALIA, SULLA PUNIZIONE DEVIATA DALLA BARRIERA MONTOLIVO NON RIESCE A METTERE DENTRO, PARA IL PORTIERE

GIACCHERINI bravissimo ad andare via sulla linea di fondo ma non trova nessun compagno: c'è calcio d'angolo per gli azzurri. Nulla di fatto e poi c'è una buona punizione per l'Italia, per fallo su Balotelli. Si puó cercare la porta.

49' - Nessun cambio nelle due squadre, l'Italia si affida sempre a Baloteli unica punta: azzurri in attacco ma la difesa del Messico risponde bene e l'Italia deve stare attenta al contropiede

Le squadre stanno rientrando in campo e tra pochissimo si ricomincia: INIZIA IL SECONDO TEMPO AL MARACANA'

Tempo scaduto al Maracaná, l'arbitro fischia e finisce il primo tempo. Bella partita e un gol per parte. Pirlo ha portato avanti gli azzurri dopo che Balotelli ha avuto diverse occasioni; ottima partita di Giaccherini sulla sinistra e in generale dei centrocampisti italiani. Peccato per il rigore concesso da Barzagli, suo l'errore che ha dato il pareggio al Messico

42' - Tre minuti alla fine del primo tempo, 1-1 con reti di Pirlo su splendida punizione e del Chicharito Hernandez su rigore

ITALIA VICINA AL GOL, ANCORA CON BALOTELLI che non arriva sul cross basso di Abate! Continuiamo a sfruttare i buchi enormi lasciati dalla difesa del Messico

BALOTELLI IN AREA non riesce a dare forza al tiro di sinistro, Corona blocca

39' - L'Italia ha ricominciato ad attaccare, ma deve stare attenta agli spazi che lascia a centrocampo, il Messico ora é piú carico. Gol numero 33 per Hernandez in nazionale

GOOOLL DEL PAREGGIO DI CHICHARITO HERNANDEZ! 1-1 tra Italia e Messico

RIGORE PER IL MESSICO! Fallo netto di Barzagli su Dos Santos, rigore ineccepibile. Tirerá Hernandez

29' - Che Gol di Pirlo! Messico in difficoltá e l'Italia arriva ancora in area ma Balotelli non riesce a deviare il tiro di Giaccherini

GOOOOOOLLLL DI PIRLO!! MAGNIFICA PUNIZIONE ALL'INCROCIO E 1-0 PER GLI AZZURRI!

26' - Perde palla Pirlo ma per fortuna i messicani non ne approfittano: Balotelli riesce ad andare via ancora sulla sinistra, poi ci prova Montolivo. Da quella parte possiamo fare male, Balotelli circondato dai difensori guadagna una punizione dai 25 metri, potrebbe batterla lui oppure Pirlo

Gran partita di Giaccherini finora, sicuramente il migliore in campo; un cross di De Sciglio senza pretese ci regala un calcio d'angolo

22' - Il Messico arriva al tiro con Hernandez, palla troppo debole per impensierire Buffon

20' - L'Italia manovra bene, pochi errori del centrocampo e Giaccherini é spesso libero sulla sinistra: ci prova ancora Guardado, palla alta. Intanto la regia mostra il contatto su Pirlo, ci poteva stare il rigore.

17' - Punizione per il Messico dai 25 metri, tiro di Dos Santos e pallone respinto dalla barriera; poi contropiede di Giaccherini, ancora sulla sinistra e palla per Pirlo che dal dischetto non riesce a tirare e cade in area! BUONA OCCASIONE PER L'ITALIA

13' - Poi ci prova ancora Balotelli da fuori area, palla alta: è una bella partita in questo inizio, giá diversi tiri in porta per entrambe le squadre. La difesa messicana non sembra molto sicura e ha giá regalato diversi palloni

11' - OCCASIONE MESSICO! palla sulla traversa dopo una bella azione di Dos Santos! Gran tiro di Guardado, il pallone scheggia il legno ed esce

9' - ... E ANCORA BALOTELLI, tiro respinto!: il portiere del Messico Corona è giá dovuto intervenire due volte, buon inizio dell'Italia

ANCORA ITALIA CON GIACCHERINI, tiro alto di poco: sulla sinistra il Messico ha qualche problema e riusciamo ad arrivare sul fondo facilmente

OCCASIONE PER L'ITALIA CON BALOTELLI! Montolivo sulla sinistra, cross bsso in mezzo a Balotelli impegna il portiere con un tiro centrale, la difesa spazza

6' - É il Messico a manovrare, con l'Italia pronta a ripartire; ora gli azzurri tengono il possesso e cercano Pirlo, alla presenza n.100 in nazionale.

4' - La difesa del Messico perde palla e Balotelli cerca il gran gol con un pallonetto che finisce di poco alto. FUORI DI POCO!

2' - L'Italia si presenta davanti con Baloteli che cerca Giaccherini sulla sinistra dopo aver rubato palla, ma il passaggio é appena corto. Poi il tiro di Guardado, un rasoterra ampiamente fuori. Prandelli è giá in piedi a dare istruzioni.

I messicani si stringono in un capannello nella loro metá campo per caricarsi, saranno loro a giocare il primo pallone. SI COMINCIA!

20:58 - Balotelli è senz'alto uno degli uomini chiave di questa squadra, insieme a Pirlo: sará importante l'apporto di De Rossi e degli altri centrocampisti per creare pericoli in attacco. Nel Messico attenzione al Chicharito: di solito non sbaglia le occasioni che gli si presentano.

20:55 - Le squadre sono nel tunnel degli spogliatoi e stanno per entrare in campo; lo stadio è praticamente pieno, tempo perfetto e campo che sembra in migliori condizioni rispetto a quello su cui hanno giocato Brasile e Giappone ieri sera. Inni nazionali e tra 5 minuti si comincia.

La partita piú importante che abbiamo giocato contro i messicani è probabilmente quella del Mondiale del '70, quando l'Italia si impose 4-1 sui padroni di casa.

20:47 - Le telecamere mostrano gli spogliatoi delle due squadre, mancano pochi minuti all'inizio e i giocatori sono in campo a scaldarsi. Messico e Italia si sono incontrate undici volte e solo in una occasione gli azzurri hanno perso: 6 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, proprio nell'ultima partita giocata. Nel giugno 2010 la Tri sconfisse l'Italia 2-1.

Ecco le formazioni che scenderanno in campo stasera alle 21:00 nel primo match della Confederations Cup per gli azzurri.

ITALIA:BUFFON, ABATE, BARZAGLI, CHIELLINI, DE SCIGLIO, PIRLO, DE ROSSI, MONTOLIVO, MARCHISIO, GIACCHERINI, BALOTELLI

MESSICO: CORONA, FLORES, RODRÍGUEZ, MORENO, SALCIDO, HERRERA, ZAVALA, BARRERA, GUARDADO, CHICHARITO, DE NIGRIS

Inizia stasera la Confederations Cup per l’Italia, che nel primo incontro del girone A affronta il Messico, una squadra con diversi elementi interessanti. L’Italia viene da due partite negative in termini di gioco: ha pareggiato 1-1 a Praga nel match di qualificazioni mondiali con la Rep. Ceca e nell’amichevole contro Haiti si è fatta bloccare sul 2-2, anche se in quella occasione c'erano in campo molte riserve. Il gruppo di Prandelli dovrá misurarsi con una squadra che ha molta voglia di farsi notare su un palcoscenico come questo, e il Messico punta al secondo posto dietro il Brasile, come noi. Ecco i portieri del Messico che escono a scaldarsi sul prato del mitico Maracana: lo stadio che una volta poteva contenere fino a 200.000 spettatori è stato ristrutturato negli ultimi anni e adesso la sua capienza é di 77.000 posti.

La scarsa forma di El Shaarawy ha consigliato a Prandelli di giocare con una sola punta, Balotelli, e 5 centrocampisti: una soluzione molto italiana, anche perché sono solo 4 gli attaccanti puri che il ct ha portato con sé in Brasile; Balotelli, El Shaarawy, Giovinco e Gilardino. Promosso dunque Giaccherini, autore del gol piú veloce della storia della nazionale contro Haiti: insieme a compagno di squadra nella Juve, Marchisio, è chiamato a inserirsi per dare una mano a Balotelli.

Il Messico si affida al “Chicharito” Hernandez e all’ex Barcellona Dos Santos; sará interessante vedere come le due formazioni affronteranno la gara, se punteranno al pareggio a cercheranno i tre punti. Anche il Messico giocherá col solo Hernandez di punta, davanti a Guardado e Dos Santos. Secondo i colleghi di Vavel Mexico la nazionale arriva a questo appuntamento con uno stato d'animo non ottimale: gli ultimi scarsi risultati nelle qualificazioni mondiali hanno complicato la corsa del Messico.

A mezzanotte è in programma anche una partita del gruppo B, tra Spagna e Uruguay. Altro match molto interessante tra due squadre con moltissimi campioni. Nella partita di inaugurazione del torneo disputatasi sabato sera, il Brasile ha battuto il Giappone per 3-0 con un gran gol di Neymar e reti di Paulinho e Jo.