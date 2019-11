Troppo forte la Spagna, gli azzurrini si arrendono con onore

FINISCE QUI, LA SPAGNA È CAMPIONE D'EUROPA UNDER 21: Vittoria netta e meritata degli spagnoli, una bellissima squadra che anche in questa finale ha dominato il gioco segnando 3 gol giá nel primo tempo. Gran partita di Thiago, autore di una tripletta: il giocatore del Barça è senz'altro il migliore in campo. Bene anche Isco e tutto l'attacco spagnolo. L'Italia ha subito parecchio il tocco degli spagnoli, soprattutto nel primo tempo: il momentaneo 1-1 di Immobile ci aveva illuso. Biogna comuqnue fare i complimenti agli azzurrini per essere arrivati fino alla finale. Borini, Insigne, Immobile, Gabbiadini, hanno giocato tutti un grande Europeo e anche Devis Mangia, il tecnico dell'Under, puó essere soddisfatto. La Spagna appartiene ad un'altra categoria. Chiudiamo qui, arrivederci alla prossima diretta su VAVEL.

Invasione di campo di un tifoso che dribbla tutti gli steward e si guadagna il suo minuto di gloria

90' - Tempo scaduto e Spagna sempre piú vicina al quarto titolo europeo Under 21

86' - Angolo per l'Italia, ma nulla di fatto: la Spagna finalmente ha rallentato il ritmo ma ormai manca veramente poco

83' - Regini cerca di farsi perdonare il fallo del secondo rigore, tiro altissimo dal limite dell'area: poche speranze e 7 minuti al termine

79' - GOOOL DI BORINI, bel tiro su invito di Insigne, siamo 2-4; vediamo cosa succede in questi ultimi dieci minuti

77' - Ci prova Gabbiadini con un tiro difficile che finisce alto: poco piú di dieci al termine, molti falli dell'Italia, ormai c'è solo frustrazione per gli azzurri

75' - La Spagna continua ad attaccare, mentre c'è l'ultimo cambio negli azzurri: fuori Verratti e dentro Marco Crimi

72' - Spagna vicina al quinto gol con Morata, bravissimo Bardi ad uscire in questa occasione

70' - Fuori Tello, dentro Muniain, un altro dei funamboli di questa squadra: 20 anni, gioca nell'Athletic Bilbao

67' - GOOL DI ISCO DAL DISCHETTO, RIGORE TIRATO PERFETTAMENTE E 4-1 PER LA SPAGNA: partita chiusa

65' - RIGORE PER LA SPAGNA, che puó chiudere definitivamente il discorso; fallo nettissimo su Montoya, rigore ineccepibile

62' - Mezz'ora alla fine, Spagna sempre avanti grazie alla tripletta di Thiago e continua ad attaccare per chiudere la partita

L'Italia non riesce a tenere il pallone per piú di 30 secondi, ma l'atteggiamento è quello giusto e gli azzurri non si arrendono

57' - DOPPIO CAMBIO NELL'ITALIA: Dentro Gabbiadini e Saponara, fuori Immobile e Florenzi

56' - Si scalda Muniain, Spagna sempre in controllo, gli azzurri cercano di pressare e stanno correndo moltissimo

Gran partita di Thiago, che non ha sbagliato praticamente nulla finora: negli azzurri in ombra Verratti, dovrebbe prendere qualche iniziativa in piú ma non è facile, la Spagna è messa molto bene in campo e continua ad attaccare per cercare il quarto gol

50' - FLORENZI ha sparato alto da buona posizione; bella azione dell'Italia, sulla destra riusciamo a creare qualche pericolo

É INIZIATO IL SECONDO TEMPO, NESSUN CAMBIO NELLE DUE SQUADRE; grossi problemi per l'Italia in difesa. Palloni regalati, chiusure mancate, si sapeva che era il reparto piú debole

Di nuovo in campo i giocatori, c'è ancora Insigne, che ha cercato qualche spunto ma sembrava aver problemi alla caviglia

Tra pochi minuti le squadre torneranno in campo: grande Spagna finora, gli azzurrini sono sotto per 1-3, tripletta di Thiago e gol di Immobile. É durissima

Ora Mangia cercherá qualche contromossa, ma non sará facile. Insigne zoppicava un po' ma è rimasto in campo, vedremo se sará sostituito

La Spagna ha avuto il possesso del pallone per quasi tutto il primo tempo, hanno giocato meglio e sono arrivati in area diverse volte. Troppo inferiore l'Italia, che ha trovato il pareggio con Immobile grazie a un lungo lancio della difesa e ha avuto anche l'opportunitá di andare in vantaggio con Florenzi, ma De Gea ha respinto il tiro dal limite con una bella parata. Se la partita continua in questo modo, con gli azzurri tutti indietro e pronti a ripartire, ci sono poche speranze

FINISCE LA PRIMA PARTE, SPAGNA IN VANTAGGIO 3-1 CON TRIPLETTA DI THIAGO: l'Italia aveva reagito bene al primo gol con Immobile, in rete al 9', ma la Spagna è stata nettamente superiore e sta vincendo con merito

Scusate l'interruzione dovuta a problemi tecnici: la Spagna ha segnato il terzo gol , ancora con Thiago, su rigore. Siamo alla fine del primo tempo

Brutto errore della difesa che lascia Thiago solo e libero di controllare in area un cross dalla trequarti: doppietta per il giocatore del Barcellona e Italia di nuovo sotto

30' - GOOL DI THIAGO, SPAGNA DI NUOVO IN VANTAGGIO!

Bravissimi nel palleggio gli spagnoli ma la difesa italiana in qualche modo sta tenendo: grande agonismo

27' - Giallo a Tello per un fallo non cattivo: forse ha esagerato l'arbitro. Intanto Insigne rimane in campo, ma si scalda la panchina italiana

Peccato. era una grande occasione per andare in vantaggio: l'Italia c'è, anche se la partita la fanno gli spagnoli

24' - OCCASIONE PER FLORENZI!!! Grande azione del romanista che si libera del difensore con un sombrero al limite e poi spara in porta, PARATA PROVVIDENZIALE DI DE GEA!

Il possesso della Spagna è continuo e asfissiante, in puro stile Barcellona; l'Italia fatica a recuperare il pallone

22' - Insigne sta zoppicando, potrebbe avere problemi alla caviglia infortunata; vediamo se potrá continuare

19' - Bella partita, é la Spagna a tenere il pallone e gli azzurri sembrano molto preoccupati per Isco: ora grande intervento di Bardi sul cross basso dalla destra, la difesa dell'Italia libera ma siamo sotto pressione.

Gli azzurri hanno reagito immediatamente al gol di Thiago e siamo 1-1: finale tutta da giocare

8' PAREGGIO DELL'ITALIA CON IMMOBILE! Gran lancio della difesa per Immobile che scatta sul filo del fuorigioco e scavalca De Gea con un pallonetto

5' SPAGNA IN VANTAGGIO!!!

1' - Partiti, il primo tocco di palla è azzurro

17,58 - I capitani a rapporto dall'arbitro, Italia con la tradizionale divisa azzurra, idem la Spagna vestita da "furia rossa"

17,56 - Tra gli avversari, invece, occhi puntati su Isco e Morata che tanto hanno impressionato finora, in questo Europeo. Servirà un'Italia al massimo e magari con più idee e inventiva per battere un avversario tecnicamente superiore, anche nell'esperienza

17,50 - Squadre in campo, presto suoneranno gli inni. Mangia, in avanti, dà fiducia alla coppia Immobile e Borini, alle loro spalle giostrerà Insigne. Osservato speciale, Verratti, sul quale si concentreranno gli spagnoli, per fermarne dal principio le trame di gioco

17,45 - Il countdown è terminato, tra un quarto d'ora si sfidano nella finalissima dell'Europeo Under 21, le squadre senza dubbio più forti del torneo. Per l'Italia si tratta della settima finale, mentre per la Spagna è la seconda consecutiva, dopo aver vinto la precedente, due anni fa in Danimarca. Sono gli azzurri ad avere il record di cinque titoli continentali