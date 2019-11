Australia, Corea del Sud e Iran si qualificano per il Mondiale

L’Australia si é qualificata per il prossimo Mondiale in Brasile, insieme a Corea del Sud e Iran, che vanno cosí ad aggiungersi al Giappone. La vittoria per 1-0 nel match contro l’Iraq ha dato agli australiani la matematica qualificazione, grazie al gol di Kennedy a 7 minuti dal termine. Kennedy era entrato in campo da poco sostituendo il miglior giocatore australiano, Cahill. Decisivo il cross di Mark Bresciano, ex Empoli, Parma, Palermo e Lazio, che dall’anno scorso gioca nel campionato di Doha.

L’Iraq ha difeso bene per tutta la partita ma i cambi del tecnico Holger Osieck sono riusciti come meglio non potevano e Kennedy è l’eroe del giorno a Sidney, dove si è svolto l’incontro. L’Australia con questa vittoria si è assicurata il secondo posto nel gruppo B alle spalle del Giappone.

Nel gruppo A l’Iran ha battuto 1-0 a Corea del Sud e l’Uzbekistan ha goleado 5-1 il Qatar. In questo modo Iran e Corea del Sud si sono assicurate un biglietto per il Brasile, mentre l’Uzbekistan giocherá lo spareggio contro la Giordania, che ha battuto 1-0 l’Oman.