Un altro show di Neymar, rivivi la diretta

Partita ben giocata dal Brasile questa sera, sia nel primo che nel secondo tempo, e risolta grazie a due numeri splendidi del suo miglior giocatore, Neymar. Ma la forza di questa squadra inizia in difesa, oggi in gran forma; Julio Cesar ha rischiato pochissimo, Luiz ha fatto una partita eroica, Marcelo e Dani Alves vanno e vengono e sono i migliori terzini del mondo. Neymar ha giocato una gran partita, segnando il primo e sereIl Messico è assistendo Jo per il secondo gol dopo un tunnel spettacolare. Il Messico è tecnicamente inferiore e si è visto. Nel primo tempo a malapena ha avuto il pallone tra i piedi, le poche occasioni sono venute da calci piazzati. Con questa sconfitta il Messico saluta la Confederations Cup, mentre il Brasile è qualificato per le semifinali. A mezzanotte comincia Italia-Giappone, che potete seguire in diretta su Vavel.

FINISCE QUI, 2-0 PER IL BRASILE;

GOOOL DEL BRASILE ! GOL DI JO ma gran parte del merito va a Neymar, che è andato via con un tunnel SPETTACOLARE e ha messo in mezzo

4 minuti di recupero e tempo scaduto

Pochi minuti al termine e il destino del Messico sembra segnato: anche il pareggio non servirebbe a molto, e ormai ci vorrebbe un miracolo. Il Brasile controlla e Neymar continua a creare pericoli sulla sinistra

84' - OCCASIONE BRASILE, Neymar va via benissimo sulla sinistra, mette in mezzo un pallone che finisce a Paulinho, tiro alto di poco

82' - OCCASIONE MESSICO! SALVA DANI ALVES bella azione di Dos Santos sulla detsra. Altro cambio nel Brasile, fuori Fred e dentro Jo, che ha segnato il 3-0 col Giappone

78' - Cambio nel Brasile, esce Hulk ed entra Lucas. Buona partita di Hulk nel primo tempo, ma aveva giocato meglio con il Giappone. Ha sbagliato un gol facile su invito di Neymar. Comunque Hulk è un bel giocatore, potente, veloce, un TIR

75' - Cartellino giallo per Dani Alves, ha allargato il braccio e ha steso Dos Santos con una gomitata; punizione pericolosa

71' - Partita aperta, il Messico ha bisogno assolutamente di un gol per continuare a sperare: non riescono a far arrivare buoni palloni a Hernandez e la difesa del Brasile sta giocando benissimo

67' - Bel cross di Neymar, esce bene Corona con i pugni: Paulinho zoppica un po' ma rientra in campo

65' - GRANDISSIMA AZIONE DI PAULINHO, FA FUORI DIVERSI DIFENSORI poi palla a Neymar, rasoterra sul primo palo e parata in angolo. Ma Paulinho si è fatto male adesso e il gioco é fermo

63' - Julio Cesar deve uscire sui piedi di un attaccante e poi lo stesso deve fare Corona su Neymar: partita accesa, il Messico peró non riesce a trovare la porta

61' - CAMBIO ANCHE NEL BRASILE: FUORI OSCAR E DENTRO HERNANES, GIOCATORE DELLA LAZIO

OCCASIONE MESSICO! PROVVIDENZIALE DAVID LUIZ CHE METTE IN ANGOLO

58' - Dentro Herrera , esce Flores nel Messico: Hector Herrera è un centrocampista del Pachuga, classe 1990

55' - OCCASIONE PER HULK!! Bella combinazione con Neymar che gli restituisce il pallone perfettamente. Di sinistro Hulk metteva fuori dalla sinistra

54' - Marcelo chiude bene su Dos Santos, rimessa dal fondo. Giovani ha fatto vedere qualche bella giocata, piú in ombra il Chicharito Hernandez. Nel Brasile finora il migliore è Neymar

49' - Con questo risultatao il Messico sarebbe fuori dal torneo: ma non è facile attaccare questo Brasile, la difesa funziona benissimo. David Luiz è in campo, sono riusciti a sistemargli il naso che non smetteva di sanguinare

46' - Gol annullato giustamente a Thiago Silva per fuorigioco, nato da una punizione di Neymar

COMINCIA IL SECONDO TEMPO, palla al Brasile

22:05 - E questa è la finale del 2005, Brasile-Argentina 4-1

21:53 - In questo intervallo daremmo un'occhiata ad alcuni momenti della storia della Confederations Cup. Nella finale dell'edizione 1999 si incontrarono Messico e Brasile. Vinsero i messicani 4-3, e quella partita è da allora un punto di riferimento e il ricordo piú bello dal punto di vista calcistico ttutto il paese centroamericano. Questo è l'1-0 segnato da Zepeda. Stadio Azteca di Ciudad de Mexico

FINISCE IL PRIMO TEMPO, BRASILE AVANTI 1-0 CON GOL DI NEYMAR

45+2' - GIOVANI DOS SANTOS, SU PUNIZIONE mette alto di poco

Niente di fatto, e sono scaduti i 45 minuti; partita un po' piú dura adesso, il Brasile è sempre in dieci ma ha rischiato poco finora. 3 minuti di recupero

43' - Brutto fallo di Thiago Silva su Chicharito, cartellino giallo per il brasiliano; punizione per il Messico dalla sinistra

41' - Ora lo invita a uscire, Brasile in dieci

David Luiz è rientrato ma continua a sanguinare dal naso, l'arbitro pero ora lo lascia giocare

37' - BELLA AZIONE DI GIOVANI DOS SANTOS! VA VIA SULLO STRETTO LUNGO LA LINEA DI FONDO, SUL CROSS NON CI ARRIVA CHICHARITO DI UN SOFFIO!

34' - Chicharito in dribbling su Neymar, lo fa cadere con 3-4 finte! Ma non serve a molto, l'azione sfuma. David Luiz a terra, ha preso una testa ainvolontaria da Thiago Silva e sanguina dal naso. Esce in barella David Luiz per essere medicato

31' - Ora calcio d'angolo per il Messico, piú spigliato rispetto ai primi minuti; il problema per loro è sempre quello di poter controllare il pallone abbastanza da poter costruire, il Brasile pressa bene

27' - Il pubblico fa la ola, Brasile che riprende a controllare il pallone

25' - OCCASIONE per NEYMAR, sfiora il 2-0 con un missile di sinistro; sta giocando un'altra gran partita; ogni volta che tocca la palla negli ultimi 30 metri è un pericolo

22' - Punizione dalla destra, cross di Hulk, ma niente di fatto. Hulk ha un fisico davvero pazzesco, fa paura

FALLO DI GUARDADO SU NEYMAR, GIALLO PER LUI

20' - Ora il Messico attacca, non hanno davvero piú niente da perdere: una sconfitta significherebbe eliminazione matematica

16' - OCCASIONE MESSICO! Diagonale da destra fuori di poco, su errore di Marcelo che non ha spazzato su un cross; si è fatto male Thiago Silva e il gioco é fermo; poi rientra Thiago Silva, nessun problema

Il Messico cerca di togliersi di dosso la soggezione di giocare contro questa squadra che sembra davvero in forma.

14' - Altra azione velocissima del Brasile, spettacolari uno-due, POI UN TIRO DI DANI ALVES A SPIOVERE, Corona in angolo!

11' - Neyar sta giocando una gran partita, e i compagni lo assistono bene. Hulk, Fred, il Brasile tocca il pallone e il Messico è un po' bloccato, non riescono a tenere il pallone a lungo

Un tiro di sinistro al volo su cross deviato da un difensore: non è spettacolare come il gol che ha segnato al Brasile, ma comunque un bel tiro, non facile

8' - GOOOOOLLLLL DI NEYMAR! Un altro golazo di Neymar e Brasile in vantaggio!

5' - Prime azioni dei messicani, un tiro di sinistro di Dos Santos è parato da Julio Cesar, che gioca la sua terza Confederations Cup

3' - NEYMAR INCONTENIBILE sulla sinistra, sul cross rasoterra si salva per un pelo il Messico; ritmo altissimo, Messico in difficoltá e pubblico che spinge molto

Tiro di MARCELO, troppo debole e Corona para senza problemi

2' - Subi to un duro fallo su Neymar, che poi se ne va sulla sinistra e crea il PRIMO PERICOLO con la difesa messicana che blocca Fred in area: PUNIZIONE DALLA SINISTRA per il Brasile

1' - Il Messico gioca il primo pallone, subito grande pressing del Brasile: sono presenti abbastanza tifosi messicani

21:00 - Eccoci al calcio d'inizio, SI COMINCIA!

20:53 - I giocatori sono al centro del campo, ora gli inni nazionali: stadio praticamente pieno, sole splendente, atmosfera di festa. Si comincia con l'inno messicano

20:52 - Squadre nel tunnel, stanno per entrare in campo; tra pochissimo si comincia!

20:51 - Pochi minuti all'inizio, previsto per le 21:00. La TV ha mostrato l'arrivo dei giocatori allo stadio, molto rilassati i brasiliani, piú tesi i giocatori del Messico, che si rifanno peró ad un precedente. Nella finale della Confederations Cup 2005 il Messico si impose in finale proprio sui brasiliani per 4-3, una partita storica per i tifosi messicani, considerata la piú importante nella storia del calcio nazionale.

20:40 - Ed ecco un'immagine dello stadio a pochi minuti dall'inizio che ci arriva dai compagni di Vavel Brasile

20:39 - Anche Roberto Carlos è presente questa sera per assistere al match

20:35 - Buonasera e benvenuti alla diretta di Brasile-Messico, per la seconda giornata del Gruppo A di questa Confederations Cup 2013. Siamo nella cittá di Fortaleza e mentre i brasiliani affrontano il match con relativa tranquillitá, per il Messico si tratta di una parita decisiva: se vuole continuare viva nel torneo la squadra messicana dovrá vincere. Una sconfitta significherebbe eliminazione sicura e un pareggio servirebbe a ben poco. Nell’altra partita del girone A si affronteranno stasera (24:00) Italia e Giappone.

La sconfitta per 1-2 con l’Italia è stata una delusione per la squadra guidata da José Manuel De la Torre, il tecnico messicano, criticato giá negli ultimi mesi e chiamato a un riscatto per non vedere in pericolo il suo posto in panchina. Contro l’Italia il Messico ha giocato una partita scialba, in cui è mancato il collettivo e solo qualche iniziativa individuale di Dos Santos e Hernandez ha portato qualche giocata. L’unico gol segnato arrivò su un rigore causato da un chiaro errore di Barzagli: per il resto la formazione messicana ha reso molto al di sotto delle aspettative.

Per il Brasile invece l’esordio è stato una festa, iniziata con il golazo di Neymar dopo soli tre minuti. Questa Confederations Cup non poteva iniziare in modo migliore per il neo giocatore del Barça e per i suoi compagni, e la scarsa resistenza del Giappone ha aiutato. La Seleçao guidata da Scolari puó qualificarsi matematicamente per la semifinale vincendo stasera, e ovviamente il pubblico si aspetta un’altra vittoria.

Per quanto riguarda le formazioni, il Brasile utilizzerà lo stesso modulo del match inaugurale, con Fred e Hulk a fianco di Neymar in un attacco molto pericoloso. Non cambierá niente nemmeno in difesa, un reparto tutto “europeo” e molto affidabile, con Thiago Silva e David Luiz centrali e Marcelo e Dani Alves sulle fasce. Nel Messico invece ci sono dei cambi: in difesa Mier e Salcido sostituiranno Rodriguez e Aquino; Rodriguez passa a centrocampo al posto di Zavala.

Per quanto riguarda le proteste registrate in questi giorni in varie cittá brasiliane, va detto che anche Fortaleza è stata teatro di manifestazioni, l'ultima proprio poche ore prima della partita. La manifestazione é ancora in corso ed é composta da circa 500 persone, secondo quanto riporta ilsole24ore. Le manifestazioni di questi giorni sono inziate per protesta contro il rincaro dei mezzi pubblici ma hanno poi assunto una dimensione piú globale, con le critiche al governo brasiliano per i tanti soldi spesi nell'organizzazone di eventi sportivi a fronte della povertá che ancora esiste in moltissime zone del paese. "Brasile svegliati, un professore vale piú di Neymar!" é uno degli slogan del corteo che in queste ore sta attraversando la cittá di Fortaleza a pochi chilometri dallo stadio. La situazione è comunque sotto controllo e non ci soo stati incidenti. Il comune di Fortaleza ha anche deciso di rendere festiva questa giornata per ridurre il traffico e la presenza della polizia é massiccia.