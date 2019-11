Giovinco firma l'incredibile vittoria azzurra, rivivi la diretta

1.55 - Per questa sera è tutto. Buonanotte da Johnathan Scaffardi e da Vavel Italia. Grazie per aver seguito la partita insieme a noi.

1.50 - Una partita incredibile.Una brutta Italia va sotto 2-0 col Giappone, rimonta a cavallo dei due tempi e passa col rigore di Balotelli. Le amnesie difensive costano care però agli azzurri, raggiunti da Okazaki. Nel momento di maggior sofferenza decide Giovinco ispirato da Marchisio. Grande sofferenza dal punto di vista fisico per i nostri. Non bene il reparto arretrato, da Barzagli a Chiellini, fino a Maggio e De Sciglio. Sottotono Pirlo, ottimo de Rossi, non solo per il gol.





90' + 3' - Ecco il triplice fischio. Finisce 4-3 per gli azzurri!

90' + 2' - Buffon mette in angolo il cross di Endo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

90' - Giallo per Konno, duro su Giovinco. Saranno tre i minuti di recupero.

88' - Annullato il gol di Yoshida! Ma che confusione nell'area azzurra.

88' -Sempre Okazaki! Abate in angolo.

86' - GOOOOOOOLLLLL! Nel momento più difficile! De Rossi inventa, Marchisio la accomoda per Giovinco che deposita in rete! 4-3 Italia!

85' - Kagawa perde il tempo in area! Ma il Giappone fa ciò che vuole, anche Balotelli costretto in copertura.

82' - Palo pazzesco di Okazaki! Poi traversa a gioco però fermo! Come ballano gli azzurri! La difesa imbarca acqua!

79' - Havenaar per Maeda. Cambio tra prime punte.

77' - Hasebe dal limite! Che brividi! Alto di poco. Non ne ha più l'Italia.

73' - Cambia anche Zaccheroni. Sakai per Uchida.

71' - Grandissimo Buffon su Honda che dilaga sulla trequarti! confusione Italia!

69' - GOOOOOLLLL! 3-3!! Partita infinita! Torsione perfetta di Okazaki che ruba il tempo a Montolivo!

68' - Ultimo cambio azzurro. forze fresche in mezzo al campo. Marchisio per Giaccherini.

65' - Maeda si allunga troppo il pallone ma che rischi per l'Italia!

62' - Bravo Chiellini a sbrogliare una situazione intricata.

59' - Abate rileva uno spento Maggio.

58' - Buffon respinge il traversone di Kagawa! Si rivede il Giappone.

56' - Bel sinistro diGiovinco! Bravo l'estremo difensore nipponico a deviare in angolo!

52' - GOOOOOLLLL! 3-2!! Incredibile! Balotelli trasforma il rigore assegnato per il mani di Hasebe! Partita capovolta!

50' - GOOOOOLLLLL!!! 2-2!!! Bravissimo Giaccherini a credere in una palla vagante, recupera, crossa e provoca l'autogol di Uchida, entrato alla disperata per anticipare Balotelli. Evidente calo fisico nel giappone!

0.53 - Molti dubbi sulla formazione scelta da Prandelli. El Shaarawy e Diamanti scalpitano in panchina, come Marchisio. Barzagli fatica, oggi come contro il Messico. L'inserimento di Maggio non ha dato i frutti sperati.

0.46 - Una brutta Italia è sotto di un gol, 2-1, all'intervallo contro il Giappone. Mezz'ora dominata dalla squadra di Zaccheroni, con i gol di Honda, rigore dubbio, e Kagawa. Il modulo a una punta non permette agli azzurri di salire e creare gioco. Prandelli toglie Aquilani e inserisce Giovinco, ma poco cambia. Fino allo stacco di De Rossi, che accende l'Italia. In chiusura il palo di Giaccherini, ma per quanto visto il pari sarebbe stato troppo.

45' - Sulla barriera la punizione di Pirlo. Sugli sviluppi dell'azione poi il palo di Giaccherini! Adesso è il Giappone a soffrire. 2-1 per i nipponici all'intervallo.



ITA 1-2 JAP

41' - GOOOOOOLLLLL!!! DE ROSSI!! Accorcia l'Italia! Splendido il suo stacco sul perfetto angolo di Pirlo! ci crede adesso la nazionale di Prandelli! Gol fondamentale!

41' - Pirlo sul fondo! Sprazzi d'azzurro. Sarà angolo.

40' - Ci prova Pirlo su punizione, ma Kawashima controlla.

37' - Ancora Buffon su Honda e Hasebe! Come soffre l'Italia.

36' - Ammonito De Rossi che salterà Italia-Brasile. Fallo al limite dell'area su Honda.





33' - GOOOOOLLLL! KAGAWA!!! Ma che errore di Chiellini, che sbaglia completamente l'intervento e consegna palla al centrocampista del Manchester United! 2-0 Giappone!

30' - Cambia Prandelli. Fuori Aquilani, dentro Giovinco. Un uomo in più tra le linee, in grado di saltare l'uomo.

28' - Troppo lento il destro a giro di Nagatomo per sorprendere Buffon.

24' - Aldilà di un rigore quantomeno dubbio serve un'altra Italia. Troppo lenta e prevedibile la nostra nazionale.





21' - GOOOOOOLLLLL! 1-0 Giappone! HONDA non sbaglia! Altro errore difensivo azzurro, come contro il Messico.

20' - Attenzione! Rigore per il Giappone!Molti dubbii. De Sciglio sbaglia il retropassaggio, Buffon alla disperata su Okazaki, ma sul pallone!

20' - Spinta di Giaccherini su Uchida, bravo a rendere innocuo un insidioso cross di Maggio.

17' - Gran sinistro di Kagawa da fuori, Buffon salva in angolo!

14' - Rimane a terra Honda, dopo il contatto con De Rossi. Nulla di grave per lui.

11' - Lampo di Balotelli! Accelerazione e traversone teso, ma non arriva nessuno per il tap in.

10' - Prova Endo da fuori, ma nulla di fatto.

8' - Finalmente si vede l'Italia. Fuori misura il cross di De Sciglio.

6' - Kagawa trova benissimo Maeda, ma Buffon neutralizza il colpo di testa del nipponico! Soffrono gli azzurri.

4' - Come prevedibile un altro Giappone rispetto a quello remissivo dell'esordio. Per ora Italia sulla difensiva.

23.59 - I capitani al centro del campo. Stretta di mano tra Buffon e Hasebe. si parte.

23.54 - Tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre. A breve gli inni nazionali.

23.48 - Intanto il Brasile ha fatto il suo nella prima gara di giornata. 2-0 al Messico firmato Neymar e Jo. Un'altra perla del nuovo fenomeno blaugrana a regalare i tre punti a una squadra apparsa non straordinaria. Ottimi Thiago Silva e David Luiz, meno Paulinho.

23.43 - l Giappone, poi il Brasile. L'Italia chiuderà sabato la sua avventura in questa prima fase di coppa. A Salvador per testare la tenuta propria e altrui. Il Brasile accusato di essere infarcito di talento, ma non ancora squadra, contro l'Italia, forse non pregna di talento come i verdeoro, ma certamente più quadrata. Potrebbe valere poco, qualora le due squadre fossero entrambe già qualificate, ma certamente scenderanno in campo il prestigio, la storia, e la ferrea volontà di evitare le furie rosse prima dell'atto finale. Già perché dall'altra parte il girone B sembra essersi deciso dopo solo un incontro. Nel big match d'apertura lezione della roja al malcapitato Uruguay, ben oltre il 2-1 finale. Vista la consistenza di Nigeria e Tahiti, i 180' che dividono la Spagna dal primo posto appaiono privi di insidie.

23.32 - Prandelli concede riposo ad alcuni titolari e lancia dal primo minuto Aquilani e Maggio. Abate non ha entusiasmato col Messico, soffrendo le accelerazioni di Giovani dos Santos, e siederà in panchina. Così come Marchisio. Unica punta e modulo confermato. De Sciglio padrone ormai della fascia sinistra. L'autorevolezza dell'esordio gli è valsa anche i complimenti di Allegri, suo mentore al Milan. Il commissario tecnico ha chiesto più concretezza in zona gol, sperando come sempre nella vena di Super Mario. Salito agli onori della cronaca, per il gol e non solo. Il plateale gesto d'esultanza che gli è valso una stupida ammonizione non è stato apprezzato dall'ambiente Italia, perché pone il ragazzo, fondamentale per la nostra nazionale, a rischio squalifica.

23.21 - L'Italia per chiudere il discorso qualificazione, il Giappone per riaprirlo. Una seconda giornata già decisiva. La vittoria sofferta all'esordio, contro il Messico, firmata Pirlo-Balotelli, ha trasmesso fiducia a un gruppo parso in difficoltà con Repubblica Ceca e Haiti. La condizione atletica è parsa in progresso e gli uomini chiave hanno risposto presente. Qualche preoccupazione destano le difficoltà di alcune pedine importanti, da Barzagli a Marchisio. Il difensore non ha ancora recuperato al meglio da qualche problema fisico accusato poco prima della Confederations, mentre la mezzala tra voci di mercato e posizioni in campo non proprio di suo gradimento, non riesce a ritrovare la verve mostrata negli anni in bianconero. Il Giappone dal canto suo ha ottenuto il pass per Brasile 2014 e sembra aver sofferto proprio le fatiche della qualificazione. Di fronte ai padroni di casa del futuro Mondiale, ha fatto, dopo pochi minuti, la conoscenza del decantato Neymar e non si è più ripreso. Troppa differenza tecnica tra i verdeoro e i samurai. Un 3-0 che non ammette repliche.

23.20 - Benvenuti alla diretta scritta di Italia-Giappone. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano una buona serata in nostra compagnia.