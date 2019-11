Nella mattinata di mercoledì è stato sorteggiato il calendario della Premier League 2013/2014, che inizierá il 17 agosto e terminerà l’11 maggio. I campioni in carica dello United esordiranno fuori casa con lo Swansea e affronteranno il Chelsea giá alla seconda giornata, prima di viaggiare a Liverpool. Un inizio non facile per il nuovo tecnico Moyes.

Mourinho e i Blues esordiranno in casa contro il neo-promosso Hull City, poi andranno a Manchester e nel terzo turno avranno l’Aston Villa.

Inizio morbido, almeno sulla carta, per il City di Pellegrini: Newcastle, Cardiff e Hull City nelle prime tre giornate, poi il derby in casa alla quinta (21 settembre). Il City visiterá Stamford Bridge il 26 ottobre, in uno scontro tra gli ultimi due allenatori del Real Madrid.

Per il Liverpool esordio in casa contro lo Stoke, poi in trasferta al Villa Park e big match alla terza giornata contro lo United: il derby con l’Everton è in programma sabato 23 novembre.

L’Arsenal avrá due derby londinesi nelle prime tre giornate: dopo l’esordio con l’Aston Villa affronteranno il Fulham a Craven Cottage e il Tottenham in casa. Ecco il programma della prima giornata, sabato 17 agosto, qui il calendario completo.