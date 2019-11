Torres rivuole la Spagna, Nigeria-Uruguay fuori i secondi

Non c' è partita. La Cenerentola contro la regina. Le furie rosse all'assalto di Tahiti. 6 gol rimediati dalla Nigeria e quella fanciullesca esultanza per una marcatura diventata festa. L'orgoglio di essere dove mai si era stati, di essere approdati nel calcio che conta, contro chi conta. La consapevolezza di non poter stare al tavolo con le potenze del calcio moderno, ma la soddisfazione di poterle osservare da vicino. Ecco perché, comunque vada a finire, a Rio de Janeiro sarà una festa. Per tutti. Vincitori e vinti.

Del Bosque rispolvera la panchina dorata, zeppa di stelle desiderose di insinuare dubbi nella testa del pacato tecnico. Il Nino Torres rivuole la maglia che è stata sua. Nella nuova Spagna, con il nueve a guidare l'attacco, non può accettare di essere detronizzato da Roberto Soldado. Convincere Vicente per lanciare un segnale a Mou, che attento osserva da Stamford Bridge. Con lui in campo anche Villa, disperso nei corridoi del Camp Nou e mai protagonista in un anno difficile. Poi Silva, Mata e Cazorla. Loro sì professori ancora in cattedra, sontuosi protagonisti della Premier appena andata in archivio, ma costretti a guardare, fermi a bordocampo, due artisti catalani difficilmente replicabili (Xavi e Iniesta, superfluo farne i nomi). La conferma dell'intoccabile Sergio Ramos e con lui Albiol, poco impiegato nello Special-Real, Monreal e Azpilicueta.