La Spagna soffre ma vince, giovedí semifinale con l'Italia

É stata una partita aperta nel primo tempo, con molte azioni da gol, la maggior parte per la Nigeria. Almeno in 4 occasioni gli africani hanno avuto la palla per pareggiare il gol iniziale di Jordi Alba, ma non hanno mai trovato la porta. Nel secondo tempo la Roja ha corso meno pericoli e il raddoppio di Torres al 60' ha chiuso di fatto la partita. Ancora una volta Iniesta ha fatto vedere numeri di gran classe, é stato il migliore in campo insieme al terzino del Barcellona (doppietta) e a Pedro, sempre molto attivo e generoso. Del Bosque dovrá decidere come schierare la squadra contro l'Italia, alla luce delle molte occasioni concesse stasera, ma è probabile che riproponga lo stesso schema con il solo Busquets a fare da diga. La Nigeria, con cui il pubblico si é schierato dall'inizio, merita gli applausi per aver messo in difficoltá la Spagna nel primo tempo ma é fuori dal torneo. L'altra semifinalista é l'Uruguay, che ha battuto Tahiti 8-0 e giocherá mercoledí con il Brasile. Per stasera é tutto, arrivederci alle semifinali e alla prossima diretta su VAVEL.90' - FINISCE L'INCONTRO, 3-0 per la Spagna con doppietta di Jordi Alba e gol di Torres

88' - TERZO GOL DELLA SPAGNA ANCORA CON JORDI ALBA! DOPPIETTA PER LUI

85' - Siamo a cinque minuti dal termine, partita ormai in ghiacciaia, si comincia a pensare alle semifinali. Mercoledí Brasile-Uruguay e giovedí Italia-Spagna

81' - Ci prova Obi Mikel, tiro potente fuori di un metro. A Recife l'Uruguay é avanti 6-0 con quattro gol di Hernandez

79' - La Nigeria cerca il gol della bandiera ma senza troppa convinzione. L'ottimo primo tempo degli africani non ha portato nessun gol e la Spagna ha dominato nella seconda parte pur rischiando in un paio di occasioni

76' - ANCORA GIOCATA INCREDIBILE DI INIESTA, doppio dribbling e palla a Silva, tiro respinto. Iniesta ancora una volta è stato il migliore in campo

74' - NIGERIA VICINISSIMA AL GOL, LA MIGLIORE OCCASIONE DELLA PARTITA ma incredibilmente l'attaccante mette a lato di fronte a Valdes

72' - L'ultimo ad arrendersi tra i nigeriani è Obi Mikel, fermato con un fallo a centrocampo dopo una bela azione. Piqué e Arbeloa devono stare attenti perché un giallo significherebbe squalifica nella semifinale. Giovedí grande partita tra Spagna e Italia

70' - La Nigeria ha praticamente rinunciato a giocare, non hanno piú speranze e hanno mollato: Spagna vicina al terzo gol con Pedro, uno dei migliori stasera

68' - Torres sta dimostrando di essere tornato quasi ai livelli del 2008, d'altronde la sua stagione nel Chelsea è stata molto buona e questo è il suo gol n. 37 in nazionale. Sesto gol di Uruguay a Tahiti, non hanno segnato né Cavani né Suarez

65' - OCCASIONE PER SILVA, ma non riesce a calciare al volo da pochi metri. Silva e Torres sono subito entrati in partita, ora un'altra occasione per El Niño, ma all'ultimo momento il difensore salva in calcio d'angolo

64' - La Nigeria non é la stessa del primo tempo e la partita a questo punto é chiusa, perlomeno per quanto riguarda il discorso qualificazione. Spagna sempre piú vicina al primo posto

61' - GOL DI TORRESSS! APPENA ENTRATO METTE DENTRO DI TESTA SUCROSS DI PEDRO!

53' - PUNIZIONE DI XAVI ALTA DI POCHISSIMO! Entra Silva, vedremo se Fabregas ha avuto qualche problema muscolare, ma Del Bosque non vuole rischiare niente. Lo schema della Roja rimane lo stesso

50' - OCCASIONE NIGERIA! Sul cross basso Akpala non riesce a trasformare il tap-in! Intanto Fabregas ha qualche problema fisicoe uscirá. Al suo posto è pronto Silva

L'Uruguay intanto sta vincendo 4-0 su Tahiti e in questo momento é la seconda semifinalista

48' - Possesso del pallone per La Roja, che vuole mantenere il ritmo basso e decidere quando attaccare. Nel primo tempo la Nigeria ha messo in grande difficoltá il centrocampo spagnolo

22:02 - Le squadre sono rientrate in campo, non ci sono cambi nella Spagna, mentre i nigeriani si riuniscono di nuovo in mezzo al campo per caricarsi. SI RICOMINCIA

22:00 - Ecco il gol di Alba che per adesso regala l'1-0 alla Spagna

Partita sempre accesa in questo primo tempo e diverse occasioni per parte: Iniesta, Fabregas, Soldado per la Spagna e Mba e Mikel tra gli africani sono stati i migliori finora. in realtá tutto sta andando come previsto e il gol di Alba mette al sicuro la semifinale. A Recife l'Uruguay ha chiuso il primo tempo avanti 1-0 con gol di Hernandez

45+2' - FISCHIA LA FINE DEL PRIMO TEMPO AGUILAR, SU UN COLPO DI TESTA DI RAMOS CENTRALE! Tutti negli spogliatoi con La Roa avanti 1-0. Del Bosque si è visto piú agitato del solito, d'altronde gli africani hanno piú volte bucato in velocitá il centrocampo e la difesa spagnola, qualcosa non ha funzionato. Il gol di Alba comunque lascia gli spagnoli molto tranquilli

45' - Ancora una buona palla per Soldado, ma non gli riesce bene l'aggancio. TEMPO SCADUTO e 2 minutidi recupero

41' - ANCORA OCCASIONE PER LA NIGERIA, un crosso velenosissimo dalla destra su cui la difesa si salva per un pelo. Poche volte abbiamo visto la Spagna in difficoltá negli ultimi tempi, ma stasera la Nigeria sta davvero costruendo molto. Ma per ora decide il gol di Jordi Alba al 4' minuto

40' - PALO INCREDIBILE DI FABREGAS! Tutto solo a unmetro dalla porta sbaglia clamorosamente: pallone sul palo e poi tra le braccia delportiere.

33' - La Spagna é in vantaggio peché ha trasformato la pima occasione utile ma ha sofferto moltissimo i nigeriani minacciano continuamente la porta di Valdes

31' - SOLDADO IMPEGNA ENYEAMA, smarcato da un bellissimo passaggio tra le linee, calcio d'angolo e azione che sfuma

30' - ANCORA VALDES BLOCCA IL COLPO DI TESTA DI AKPALA, OTTIMA NIGERIA CHE STA QUASI DOMINANDO E HA AVUTO ALMENO 4 OCCASIONI BUONISSIME

27' - Ancora OCCASIONE NIGERIA CON MUSA, che va via sulla sinistra e poi guadagna calcio d'angolo, la Nigeria continua a spingere

19' - PARATONA DI VICTOR VALDES SU MBA, tuffo sulla sinistra e si salva la Spagna

NIGERIA, NIGERIA! Grida il pubblico

17' - La NIgeria ha giá avuto diverse occasioni ma non sono stati decisi sotto porta: partita aperta e la Roja cerca di addormentare il match con il possesso palla

16' - Il pubblico si é schierato con la Nigeria, ora punizione dalla trequarti con Xavi e Sergio Ramos sul pallone; l'azione non porta a nulla

13' - ANCORA IN AVANTI LA NIGERIA, la difesa spagnola lascia qualche buco. Forse c'era rigore per la Spagna sul contropiede precedente, Pedro è stato atterrato e ci stava il fischio dell'arbitro

11' - GRANDE OCCASIONE PER LA NIGERIA MA RAMOS SALVA CON UN MIRACOLO IN SPACCATA!Poi la Spagna in contropiede spreca la superioritá numerica. Bella partita, la Nigeria attacca a testa bassa

8' - OCCASIONE SPAGNA, SPLENDIDO TRIANGOLO TRA INIESTA E FABREGAS, il difensore salva all'ultimo momento in scivolata e sará calcio d'angolo. Si é fatto male Omeruo e dovrá uscire

6' - Spagna sbito in vantaggio, hanno iniziato benissimo e la Nigeria soffre molto le combinazioni dei centrocampisti spagnoli

In gol anche l'Uruguay, 1-0 su Tahiti, gol di Hernandez

4' - GOOOOOOL DI JORDI ALBA E SPAGNA IN VANTAGGIO! Grande azione del terzino del Barcellona che va via in mezzo a 4 difensori e con un po' di fortuna si ritrova la palla sul sinistro: rasoterra e palla in rete!

2' - NUMERO DI INIESTA! INCREDIBILE IL TUNNEL DI INIESTA SULLA SINISTRA DELL'AREA, poi il tiro a tu per tu con il portiere é troppo debole. Ora calcio d'angolo per la Nigeria ma nulla di fatto

1' - Gi spagnoli rubano subito il pallone e cominciano a far girare il pallone. Ci sono 8 giocatori del Barça in campo dal primo minuto, un record nella Confederations Cup

21:00 - PARTITI! La Nigeria gioca il primo pallone. Grandi applausi per entrambe le squadre, lo stadio é quasi pieno e la Spagna schiera la stessa formazione dell'esordio contro Uruguay, con la sola eccezione di Valdes in porta al posto di Casillas. Arbitra Aguilar di El Salvador

20:54 - Ecco una foto dello stadio in cui sta per cominciare la partita (Foto Twitter/Fermin de La Calle). Squadre in campo e cominciano gli inni nazionali, la Nigeria per prima.

20:51 - Alla Spagna basta un pareggio per chiudere il girone al primo posto, mentre la Nigeria ha bisogno di vincere per sperare in un miracolo. L'Uruguay giocherá sempre alle 21:00 contro Tahiti. I giocatori di Spagna e Nigeria sono nel tunnel degli spogliatoi e stanno per entrare in campo

20:42 - I giocatori spagnoli stanno rientrando negli spogliatoi dopo un riscaldamento di circa 20 minuti, ora anche i nigeriani rientrano lentamente, inizio alle 21:00

20:39 - Ci sono sia Arbeloa che Piqué, diffidati: Del Bosque ha deciso di schierare la formazione migliore ed è Soldado l'unica punta di ruolo. L'attaccante del Valencia ha vinto il ballottaggio con Fernando Torres.

20:34 - Mancano meno di 30 minuti all'inizio della partita, i giocatori si stanno scaldando in campo e come aveva detto Del Bosque in conferenza stampa in porta c'è Victor Valdes. L'allenatore ha fatto giocatore un portiere diverso per ogni partita, un omaggio alla forma e al livello dei tre portieri. A partire dalle semifinali dovrebbe giocare Iker Casillas.

20:22 - Buonasera e benvenuti alla diretta di Spagna-Nigeria, la terza e ultima partita della fase a gironi del gruppo B di questa Confederations Cup, dallo stadio Castelao di Fortaleza. In contemporanea l'Uruguay affronta Tahiti, quindi daremmo un'occhiata anhe a quello che succede a Recife. La Spagna guida il girone con 6 punti, seguono Nigeria e Uruguay a 3, Tahiti 0. Solo in caso di una clamorosa serie di risultati la Spagna rimarrebbe fuori dal torneo: dovrebbe perdere di almeno 4 gol dalla Nigeria, mentre l'Uruguayy dovrebbe farne almeno 8 a Tahiti (possibilitá tutt'altro che remota).

L'obiettivo degli uomini di Del Bosque é chiudere al primo posto del gruppo, e per raggiungerlo sará sufficiente un pareggio. La Nigeria, con 3 punt in classifica, ha bisogno di una vittoria per strappare il passaggio del turno, considerando scontato che l'Uruguay batterá Tahiti, in un match che si giocherá in contemporanea.

Dopo la vittoria per 2-1 sull'Uruguay e la goleata (10-0) su Tahiti, la fiducia é altissima nell'ambiente spagnolo, che si avvicina alle partite che contano e vede all'orizzonte la probabilissima semifinale contro l'Italia. Se contro Tahiti Del Bosque ha fatto riposare 10/11 della formazione titolare, probabilmente questa sera cercherá una via di mezzo. Difficile prevedere la formazione: sicuramente in porta giocherá Victor Valdes, considerando che Del Bosque aveva annunciato opportunitá per tutti e tre i portieri. Arbeloa e Piqué sono stati ammoniti e dunque non rischieranno un secondo gialo che li terrebbe fuori dalle semifinali. Per il resto Soldado e Torres di si giocano un posto in attacco e Del Bosque dovrá decidere se e quanto rischiare Xavi e Iniesta, i due uomini piú importanti di questa nazionale.

La Nigeria si trova in una situazione quasi disperata, non avendo altra alternativa che la vittoria: ha gli stessi punti dell'Uruguay, che peró sfrutterá sicuramente il "jolly" Tahiti e si porterá a 6 punti. Stasera dovranno fare a meno di Oduamadi, il giocatore del Varese infortunatosi nel match contro l'Uruguay, perso 2-1. A parte Oduamadi, gli altri sono tutti disponibili e come sempre gran parte del destino di questa squadra sará nelle mani di Obi Mikel.

Nell'altro match del girone, l'Uruguay si trova in una situazione ottimale e con la qualificazione in tasca; ai sudamericani basterá battere Tahiti, la squadra meno forte del torneo e composta per la quasi totalitá da giocatori dilettanti. Gli uruguagi cercheranno di segnare piú gol possibili anche per affrontare con fiducia la probabilissima semifinale con il Brasile. Tabarez schiererá il tridente Suarez-Cavani-Forlan, in una squadra che punta molto sui suoi uomini piú esperti, come Diego Lugano, in gol contro la Nigeria. Un gol importantissimo che per ora sta facendo la differenza tra qualificazione ed eliminazione. Per Tahiti quella di stasera sará l'ultima vetrina, l'ultimo show prima di tornare alla vita di tutti i giorni.