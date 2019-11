Incredibile a Brighton: Poyet esonerato in diretta tv

Un licenziamento di per sé non è una cosa simpatica da mandare giù, pensate quanto possa essere umiliante apprenderlo in mondovisione. Beh, è ciò che è successo a Gus Poyet, allenatore (anzi ex) del Brighton and Hove Albion, squadra della prima divisione inglese. Il tecnico uruguaiano ha appreso ieri sera in diretta sulla BBC del suo licenziamento, mentre era nello studio televisivo per commentare Nigeria-Spagna di Confederation Cup.

Durante l'intervallo della gara il presentatore Mark Chapman ha letto a Poyet il comunicato che lo ha sollevato dall'incarico dopo tre anni e mezzo di lavoro ai Seagulls: "Gus Poyet è stato informato dalla direzione interna del club che il suo incarico è terminato". La reazione del tecnico appena licenziato è stata piccata e ha accusato il club di non averlo avvisato: "Beh, io penso che la BBC oggi abbia una grande storia. Un manager licenziato in diretta tv senza essere stato informato prima è un fatto molto curioso".

"Non ho ricevuto alcun avviso - continua l'ex allenatore del Brighton - né con una chiamata, né via sms e nemmeno per email. Credo che gli spettatori possono trarre le loro conclusioni su come io sia stato esonerato". Precedentemente Poyet era stato temporaneamente messo in stand-by da un mese dalla società, che fino a ieri sera non aveva ancora deciso sul da farsi sulla gestione tecnica del club. In questo periodo gli era stato espressamente vietato di parlare con i suoi giocatori, una questione che fa capire come i rapporti tra tecnico e società fossero incrinati già da molto tempo.

"In questo mese non ho potuto comunicare con loro, ma adesso suppongo che sarò in grado di parlare perché è stato davvero triste. Mi hanno dato tanto, mi hanno reso così orgoglioso e non essere in grado di rispondere a una telefonata, o di rispondere a un messaggio o anche un e-mail è abbastanza inusuale per me". L'uruguaiano saluta Brighton nella maniera peggiore possibile e minaccia azioni legali alla sua vecchia squadra, con la quale aveva ottenuto la promozione dalla League One alla Championship nel 2011.