L'Italia cede solo ai rigori alla Spagna

23.52 - Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

23.48 - Una grande Italia mette alle corde la Spagna per novanta minuti, ma non riesce a superare Casillas, e cede dal dischetto, complice l'errore di Bonucci. Ottimi Maggio e Candreva, perfetto De Rossi. La Nazionale di Prandelli esce a testa altissima.

23.47 - J.Navas porta la Spagna in finale!

23.47 - Altissimo Bonucci! La Spagna può chiudere!

23.46 - 6-6! Busquets!

23.46 - Montolivo! 6-5!

23.45 - Di ghiaccio Mata! 5-5! Non sbaglia nessuno!

23.44 - Pirlo con la calma dei forti! 5-4!

23.44 - Ramos fa 4-4! Partita infinita!

23.43 - Giovinco perfetto all'angolo, con la frenata! 4-3!

23.43 - Segna anche Piquè! Finora perfetti i rigoristi.

23.42 - De Rossi sotto la traversa! 3-2 azzurri!

23.41 - L'illusionista è perfetto! Iniesta fa 2-2!

23.41 - Intuisce ma non arriva Casillas! Aquilani porta ancora avanti l'Italia.

23.40 - Xavi perfetto! Spiazzato Buffon! 1-1!

23.39 - Cucchiaio di Candreva!! 1-0 Italia!

23.39 - Candreva aprirà la serie dei rigori.

23.32 - Finisce una partita incredibile. L'Italia, dopo novanta minuti di fuoco, soffre nel prolungamento, ma regge l'urto della Spagna. Si va sul dischetto per decidere chi affronterà il Brasile di Scolari.

119' - Ultimo minuto, poi undici metri per la gloria o la disfatta.

116' - Buffon! Ancora! Navas crossa tesissimo ma l'estremo difensore azzurro c'è!

115' - Xavi! Sorprende Buffon, che devia comunque sulla traversa! Spagna vicinissima al vantaggio!

114' - Rischia Buffon sull'attacco di Martinez.

110' - Crampi per Chiellini.

108' - Prandelli chiede maggior impegno agli uomini più freschi. Montolivo e Aquilani su tutti.

23.14 - Quindici minuti al termine. Italia molto stanca. Spagna pericolosa soprattutto con gli inserimenti di Ramos e Piquè. Gli uomini di Prandelli, coperti, attendono i rigori.

105' - Ammonito Piquè che controlla con la mano nell'area azzurra.

103' - Calcia alto Xavi, si salva l'Italia.

103' - Punizione dal limite pericolosissima. Pronti Xavi e Ramos.

102' - Spagna padrona del campo in questo primo tempo supplementare.

99' - Cosa ha creato Iniesta??? Tocco sotto per J.Alba che calcia al volo, appena alto.

96' - De Rossi straordinario in anticipo su Ramos! Soffre l'Italia!

95' - De Rossi si immola su Piquè! Emozioni adesso!

94' - Fuori Torres. J.Martinez falso nueve nella Spagna.

93' - Palo incredibile di Giaccherini! Grande giocata di Candreva!

92' - Due volte Buffon, ma soffriamo ancora Navas.

90' - Come previsto fuori Gilardino, dentro Giovinco.

22.50 - Finisce anche la seconda frazione di gioco. Non sono bastati novanta minuti per decretare la seconda finalista. Buona Italia anche nella ripresa, anche se l'occasione più nitida capita a Piquè a cinque dalla fine. Calo fisico evidente di entrambe le squadre. Prandelli ha ancora un cambio. Giovinco o El Shaarawy per Gilardino?

90' + 2' - Prova la rovesciata Aquilani! Troppo difficile!

90' - Bravissimi Chiellini e De Rossi a chiudere la sponda di Torres per Mata, ma Navas a sinistra sta facendo male.

89' - Manca poco ormai. Supplementari alle porte. Italia e Spagna hanno dato veramente tutto.

86' - Sinistro di Navas, ma Buffon c'è!

85' - Alto Piquè!! Torres spacca in due l'Italia, serve Navas che trova l'inserimento del difensore, il cui destro è però altissimo!

82' - Idea di Torres per Iniesta, ma si era fermato il talento blaugrana. Squadre stanche adesso.

79' - Cambi da ambo le parti. Mata per Pedro nella Spagna, Aquilani per Marchisio nell'Italia.

78' - Casillas legge la situazione e esce ad anticipare Giaccherini.

77' - Grande secondo tempo di Candreva! Super partita la sua!

73' - Pedro infila la difesa azzurra, ma Buffon è bravissimo a chiudere lo specchio della porta, costringendo l'esterno del Barca a una conclusione impossibile.

72' - Sempre Piquè! Grande chiusura di testa! Chiellini mette poi alto sul corner di Pirlo.

71' - Spinge a testa bassa l'Italia! Candreva non trova l'attimo per concludere!

69' - Grande Piquè su Gilardino! Ma Maggio sta facendo sfracelli a destra!

69' - Marchisio prende una botta da Arbeloa, ma nulla di grave.

66' - Primo giallo del match. Ammonito De Rossi, costretto a stendere Navas. Giusta la decisione di Webb.

65' - Eccolo il vero Iniesta! Giocata superba, ma ancora una volta calcia male! Che numero però di Don Andrès!

64' - Gilardino si tocca il flessore. qualche problema per lui! Speriamo nulla di grave.

61' - Prandelli chiede ai suoi di allargare il gioco sulle corsie per far male alla roja.

58' - Buffon perfetto sulla conclusione da fuori di J.Navas! Pericolose le furie rosse. Grande equilibrio adesso.

56' - S.Ramos sempre pericoloso sui calci piazzati disegnati da Xavi. Nulla di fatto però in questa occasione.

55' - Si muovono le panchine. Si scaldano Aquilani e Astori tra gli azzurri, Villa nella Spagna.

52' - La prima mossa di Del Bosque è Jesus Navas. Spazio quindi per il nuovo acquisto del City, fuori Silva. Intanto Gilardino non arriva sull'ottima giocata di Candreva. Bell'Italia anche in questo secondo tempo.

48' - Triangolo meraviglioso tra Iniesta e Torres, ma l'illusionista calcia male di sinistro.

45' - Entra subito Montolivo, recuperato dopo l'infortunio patito col Brasile. Dentro lui e fuori Barzagli. De Rossi scala al centro della difesa. Un problema fisico per lo juventino.

21.58 - Manca poco all'inizio della ripresa. Montolivo ha intensificato il riscaldamento.

21.45 - Finisce qui, senza recupero, la prima frazione di gioco. L'Italia sembra la Spagna, corre, crea, combatte. Maggio spaventa due volte Casillas, sempre attento, Candreva e Giaccherini sono rebus irrisolvibili per gli esterni di Del Bosque. Pirlo sublime in regia. La roja appare stanca, svuotata. Un unico lampo di Torres in quarantacinque minuti sottotono. Perfetto l'approccio degli uomini di Prandelli, bravi a chiudere ogni spazio. Centrocampo folto e pronto a inserirsi. Grande Italia finora.

45' - La prima idea di Iniesta! Non arriva Xavi all'appuntamento col pallone.

43'- De Rossi! Sempre presente Casillas! Ottima ripartenza avviata da Pirlo, gestita da Giaccherini e finalizzata dal giallorosso!

42' - Grande verticalizzazione di Pirlo! Gilardino leggermente oltre la linea rossa.

40' - Buffon esce ad anticipare J.Alba. Ottima copertura di Barzagli.

37' - Che giocata di Torres! Ubriaca Barzagli e incrocia di poco a lato! Risposta spagnola!

36' - Maggio!! Ancora un grande Casillas! Perfetto cross di Giaccherini e colpo di testa dell'esterno del Napoli, ma niente da fare!

35' - Candreva non riesce a servire Maggio, che tutto solo attendeva a destra! Spreca un'occasione importante l'Italia.

33' - Punizione di Pirlo, ma troppo bassa! Allontana J.Alba.

31' - Non ci sono spiragli. Un tiqui taca senza sbocchi quello di Xavi e compagni finora.

26' - Sotto ritmo la manovra spagnola. Manca quel pressing asfissiante in fase di non possesso. L'Italia riesce a gestire tranquillamente. Caldo e umidità si fanno sentire.

23' - Gli azzurri provano a scavalcare la mediana spagnola, infilando l'incerta difesa. Ottima idea quella della squadra di Prandelli.

20' - Giaccherini-Maggio-Gilardino. Triangolo volante, ma Gila non trova la porta. Bisogna colpire adesso una Spagna in evidente difficoltà.

19' - Ancora Italia! De Rossi non trova l'incornata giusta sul solito pallone messo in mezzo da Pirlo.

17' - Casillas! Che risposta! Maggio infila J.Alba e di testa colpisce verso la porta difesa dal portiere del Real, che è splendido nell'opporsi! Azione nata da un rinvio della retroguardia azzurra. La Spagna concede tanto.

15' - Ottimo inserimento di Maggio, cross basso per Gilardino, che gira ma non trova la porta!

14' - Iniesta non trova il pertugio. Si copre bene l'Italia.

11' - Manca la tipica perfezione spagnola. Qualche errore di troppo nel palleggio.

8' - Maggio di testa! Alto, sull'angolo di Pirlo. C'è l'Italia.

6' - La Spagna da l'impressione di poter essere colpita. Non sempre attentissima la retroguardia delle furie rosse.

3' - Grande contropiede di De Rossi, ma Giaccherini calcia male dal limite. Provano a uscire gli azzurri.

2' - Pedro! Sul fondo! La roja accelera e fa già paura. Iniesta e Silva accendono la luce.

1' - La Spagna spinge subito, Italia già chiusa nella propria metà campo.

20.58 - Buffon e Casillas si stringono la mano. Tutto pronto a Fortaleza. Si parte tra pochissimo.

20.53 - Squadre in campo, è il momento degli inni nazionali.

20.50 - Del Bosque ripropone la Spagna migliore. La Spagna che ha spento la celeste del matador, con piccole variazioni. Davanti Roberto Soldado non al meglio si accomoderà in panchina, lasciando il proscenio a Fernando Torres. La novità Silva e Pedro ai lati dell'ex colchoneros. Il centrocampo è la summa teologica dei rossi. La massima espressione della loro idea pallonara. Xavi-Iniesta-Bousquets, l'esportazione del modello blaugrana. Il palleggio elevato ad arte. Tra i pali il ribelle Casillas, a casa più qui che nella calda Madrid.

20.45 - Cambio di modulo. Tanto se ne è parlato. L'inizio con la difesa a 4, poi gli errori, individuali a dire il vero, i problemi, e la virata sulla linea a 3. Ital-Juve. Bonucci, Barzagli e Chiellini nel loro territorio prediletto. Il fortino dvanti a Buffon, che proverà a farsi perdonare le incertezze brasiliane. Il recuperato Pirlo in regia, poi il baluardo De Rossi e poco più avanti il Marchisio in cerca d'identità. Spodestato dal suo ruolo di mezzala, scosso dalle voci di mercato, ha perso certezze e vivacità. Il principino dello Juventus Stadium si è trovato di colpo senza regno. L'Italia ha bisogno del vero Marchisio, nella notte da giganti, contro i giganti.

20.40 - Intanto la Fifa ha concesso la fascia al braccio in segno di lutto per la morte di Stefano Borgonovo, sconfitto dalla SLA, ma non ci sarà il minuto di silenzio.

20.32 - Operaia. Parola che si addice all'Italia e al suo condottiero Prandelli. Non a caso uno dei suoi pretoriani, il suo uomo prediletto è Giaccherini. Riserva nella Juve, simbolo in Nazionale. Lui esempio di lavoro e abnegazione, sempre in campo in questa Confederations. Sempre tra i più positivi. Sulla trequarti, da esterno, tuttofare indispensabile. Stantuffo inesauribile. Giaccherini invece di Diamanti o El Shaarawy per un undici equilibrato e da battaglia.

20.25 - Il grande assente. Mario Balotelli. Mancherà il gigante buono e a volte bizzarro. L'Italia costretta, nella partita più importante, a rinunciare al suo gioiello più luccicante. L'infortunio col Brasile ha costretto al rientro anticipato il bomber rossonero. Lui che più di tutti assaporava il dolce gusto della rivincita. Out Mario, in campo Gilardino. Prandelli si affida al violino di Gila per lanciare l'attacco ai mostri Piquè e Sergio Ramos. Meno talento, più squadra. Gilardino può aiutare la manovra, favorire il gioco e gli inserimenti, laddove Balotelli può invece creare, strofinando il suo genio, la giocata che decide partita e competizione. Un'Italia meno scintillante e più operaia.

20.16 - Italia-Spagna. Ancora una volta. Non vale un Mondiale o un Europeo, ma vale eccome per storia, prestigio e futuro. Dimostrare alla roja di essere all'altezza, presentarsi a testa alta, questo il dovere degli azzurri. Rispondere al 4-0 della finale di un anno fa. Lì fummo annientati dalla classe suprema di Iniesta e Xavi. L'Italia luminosa contro la Germania, cadde vittima di un black out totale contro le furie rosse. Acciaccati e stanchi i nostri ragazzi subirono una lezione. Severa. Da allora si è detto e ridetto che il ciclo degli uomini di Del Bosque fosse al capolinea. Niente di più falso. L'esordio con l'Uruguay ha svelato l'arcano. La Spagna è sempre bella, bellissima. Sai come imposterà la partita, ma non sai come fermarla. Buffon, Pirlo, i grandi vecchi hanno caricato l'ambiente. Si gioca per vincere, ricordando come finì l'ultima volta. Quei ricordi ben impressi nella memoria, quegli errori nella testa e nelle gambe di ognuno, input mentale per rovesciare un pronostico spagnolo.

20.15 - Benvenuti alla diretta scritta di Italia-Spagna. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano una buona partita in nostra compagnia.