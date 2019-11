La Premier League ai blocchi di partenza

E' ufficialmente iniziato il conto alla rovescia che farà levare il sipario sulla nuova stagione calcistica in Inghilterra. Con il campionato di Championship e le leghe inferiori che hanno già riabbracciato i propri tifosi, mancavo le venti regine del calcio d'oltremanica per completare il quadro. Attesa terminata e kick off nello storico Anfield Road. La casa dei Reds di Brendan Rodgers e di "Captain Fantastic" Steven Gerrard, sarà il palcoscenico ideale per una partenza da urlo. Con gli innesti di pedine strategiche, da Kolo Tourè in difesa al ruolo di primo keeper affidato a Mignolet, dalla fantasia di Alberto alla voglia di irrompere nel calcio che conta di Aspas, il Liverpool prova a partire subito forte anche senza il suo numero 7. Suarez è tutt'ora protagonista di una telenovela senza fine. La sospensione che lo terrà fuori dal campo ancora per un paio di mesi, mista alla voglia mai celata di lasciare il club per giocare la Champions, sono armi a doppio taglio per i Reds che però, sembrano aver compattato un ambiente determinato a tornare ai massimi livelli nell'immediato futuro. Punti fermi sempre i soliti, da Gerrard ad Agger chiamato a ricoprire il rulo di vice capitano nonostante le avance del "Tata" Martino e del suo Barcelona. Avversario di giornata sarà lo Stoke City del neo tecnico Hughes. La notizia dell'addio di Pulis è stato un fulmine a ciel sereno nonostante le resistenze pressocchè inesistenti dei vertici societari. La campagna acquisti ha regalato un paio di colpi - vedi Muniesa dal Barça e soprattutto Pieters dal Psv. I Potters vedono l'impianto di gioco confermato, la solita muraglia difensiva nonostante la partenza di Upson, destinazione mare e Brighton, e un pre campionato niente male.

Dal Mersey treno con destinazione Londra per assistere alla sfida tra le due facce della stessa medaglia di questo mercato estivo. Da una parte i padroni di casa dell'Arsenal, outsider di primissimo livello ma ferma all'acquisto del promettente Sanogo. Tanti obiettivi tutti miseramente persi per strada per i Gunners. Da Higuain finito al Napoli, fino a Rooney e lo stesso Suarez, la cui offerta di 40 milioni e una sterlina ha gettato non poca ilarità sull'operato di Wenger. Da Birmingham arriva invece una delle regine del mercato inglese: l'Aston Villa di Lambert, che promette battaglia e un organico di tutto rispetto. Le conferme di Weimann e Benteke sono le fondamenta di un progetto sportivo che ha visto l'arrivo di promesse e future stelle del calcio europeo. Da Okore ad Helenius, da Bacuna passando da Luna e Tonev, giovani che daranno filo da torcere ai veterani di Premier. Qualità e voglia di mettersi in mostra che saranno un arma in più dalle parti del Villa Park.

Londra protagonista anche per la sfida tra il West Ham e il neo promosso Cardiff. Gli Hammers sono diventati una succursale per giocatori da recuperare. Da Liverpool infatti, dopo Joe Cole arriva a titolo definitivo Carroll e soprattuto Downing fresco di firma su un contratto quadriennale. I ragazzi di Allardyce sono chiamati a ricoprire il ruolo di mina vagante e gli innesti dell'esperto Rat, di Whitehead e Adrian dal Betis, confermano le attese. Squadra solida che ospiterà una cenerentola d'eccezione. Il Cardiff City diventa la seconda gallese di Premier insieme allo Swansea. I dragoni partono da tante conferme vedi McNaughton e Bellamy, uomini di cuore ed intensità per l'obiettivo salvezza che passa anche dai nomi dei nuovi. Da Caulkner in cerca di gloria dopo la parentesi Spurs, fino ai colpi Cornelius dal Copenaghen e Medel dal Siviglia. Coach Mackay promette battaglia e spettacolo assicurato.

Derby londinese anche per il Tottenham. La squadra di Villas Boas sembra essersi rinforzata nonostante un pre campionato negativo. Gli arrivi di Soldado, Chadli e Paulinho danno una dimensione internazionale alla società. L'affare Bale ha però scalfito la forza di gruppo che sembra ora spaccato dal possibile addio milionario del fuoriclasse gallese. Il Real Madrid prende tempo perchè le cifre sono fuori mercato. A mettere i bastoni tra le ruote agli Hotspurs i neopromossi del Crystal Palace. Con i lavori al Selhurst Park obiettivo primario, la campagna di rafforzamento ha vissuto dei rinnovi di uomini di fiducia come Gabbidon, Garvan e Ramage. In entrata da segnalare gli arrivi di Dobbie, Jose Campana dal Siviglia, ma soprattutto Chamakh, desideroso di dare un senso alla sua esperienza inglese dopo l'anonimato vissuto all'Emirates. Il sipario sulla capitale lo chiude il Chelsea di Jose Mourinho, vero colpo di questa estate. Il portoghese ha oscurato gli arrivi dei giovani Schurrle, Van Ginkel e Cuevas. Inutile dire che con lo Special One in panca i Blues diventano una delle squadre da battere nella corsa al titolo. I Tigers non vogliono però passare per vittima sacrificale di giornata. L'Hull City neopromosso infatti, sotto l'occhio attento di mister Bruce, cresce giorno dopo giorno e vive di un progressivo inserimento negli schemi tattici dei nuovi acquisti. Elmohamady e Figueroa sono esperti giocatori di Premier, Harper, McGregor oltre ai giovani Davies, Sagbo sapranno integrare un gruppo che va via via crescendo. Danny Graham è la scommessa per l'attacco.

La prima giornata di Premier si completa con la sfida infuocata tra Norwich ed Everton. I Canaries difenderanno con le unghie e con i denti Carrow Road. Per farlo ecco a disposizione le bocche da fuoco Hooper dal Celtic e Van Wolsfinkel dallo Sporting. Olsson è garanzia di affidabilità dal Blackburn, Redmond la carta vincente da giocare nei momenti in cui serve spaccare i match. I Toffees ripartono da Martinez dopo l'addio di Moyes. Alcaraz e Kone gli uomini su cui punta lo spagnolo per confermare le ottime stagioni degli ultimi anni. Dal Barcelona ecco il numero 10 Deulofeu in rampa di lancio per una carriera che promette lampi di genio. Riparte anche il Sunderland di Di Canio pronto ad inaugurare una stagione ben diversa da quella appena trascorsa. Tanti arrivi e molte cessioni in casa Black Cats. Rosa rivoluzionata che avrà in campo un campione d'Italia in carica. Dalla Juve è arrivato Giaccherini, pupillo di Conte, ma ceduto dietro offerta irrinunciabile. Diakitè, Celustka e Mannone sono i nuovi baluardi difensivi. Altidore invece, è chiamato a fare la voce grossa tra le tra le maglie difensive avversarie. Il Fulham di Jol sarà avversario ostico. Impianto di gioco che funziona a memoria e qualche innesto interessante come Taraabt dal Qpr in prestito, oltre all'investimento Amorebieta e la carta Boateng dal Dnipro. Dopo sedici anni lo storico proprietario Al Fayed ha ceduto il club a Shadid Khan già main man dei Jacksonville Jaguars della NFL.

Sfida tra possibili rivelazioni di campionato quella tra West Bromwich e Southampton. Dopo una stagione fantasica i ragazzi di Clarke hanno messo a segno il colpo Vydra nelle ultime ore, oltre ad aver aggiunto esperienza ai reparti con Lugano e Anelka a fare da chioccia a qualche giovane pronto ad irrompere in prima squadra, uno su tutti il sedicenne Isaiah Brown cercato anche dal Chelsea. Il Southampton ha vissuto un'estate tranquilla illuminata però dai colpi Lovren e Wanyama che competano un organico già pieno di talento e voglia di fare. Manca un bomber e i Saints sapranno completare il mercato con un altro innesto di livello. Si torna in Galles per la sfida tra i ragazzi terribili si Laudrup e i campioni dello United. L'addio di Ferguson lascia un vuoto difficilmente colmabile dalle parti di Manchester. Moyes è un ottimo allenatore ma riscrivere la storia non è impresa da tutti. Mercato assente perchè Varela è una scommessa, e pre campionato deludente hanno lanciato molte ombre sulla solidità del nuovo progetto, nonostante il successo in Supercoppa con il Wigan. La grana Rooney ha riempito i giornali e continuerà a farlo fino alla chiusura del mercato. Il nazionale inglese vuole cambiare aria, Moyes prova a trattenerlo ma la spaccatura sembra insanabile già dallo scorso anno. A rovinare l'esordio in Premier League del nuovo corso United ci proverà un'altra regina di mercato, lo Swansea. Bony e Shelvey sono due colpi da non sottovalutare. Il ritorno in una competizione europea dopo più di dieci anni ha sottolineato la bontà del progetto e la solidità di una squadra che regalerà spettacolo ai tifosi.

Il Primo Monday Night di Premier ci regalerà la sfida affascinante tra il nuovo City di Pellegrini e il Newcastle di Pardew. I padroni di casa sono una delle squadre che ha speso di più sul mercato registrando gli arrivi di Fernandinho, Navas, Jovetic dalla Fiorentina per ben 30 milioni di euro e Negredo in gol nella sfida ai campioni d'Europa del Bayern. L'Etihad vedrà poche squadre avere la meglio dei Citizens che sulla carta sembrano essere la squadra da battere nonostante le numerose novità. Il mercato non ancora chiuso lascia margini di miglioramento ad un gruppo che forse ha necessità nel reparto arretrato ma che potrebbe pesare altro anche dal centrocampo in su. Il Newcaslte vive nell'attesa di qualche rinforzo dopo l'arrivo di Remy in prestito.Pochi movimenti e qualche punto interrogativo per una squadra che sembra aver bisogno di forze fresche e motivazioni nuove per rilanciarsi ai livelli di un tempo, quando un certo Shearer faceva esplodere il St James.

La grande novità di questa stagione però, sarà l'utilizzo dell'Hawk-Eye. Per i meno esperti, è si tratta dello srumento ideato da Paul Hawkins, che porrà fine all'incertezza del gol sulla linea. Una tecnologia che metterà un freno alle sviste arbitrali cresciute numericamente negli ultimi anni, e che ha portato la Barclays Premier League ad essere il primo campionato domestico ad utilizzare questo metodo già ampiamente conosciuto in altra discipline sportive. Motivo di orgoglio per il calcio inglese, ma soprattutto vera necessità in un calcio che sta aumentando i propri ritmi e non può permettersi di lasciare spazio a personali interpretazioni e decisioni discutibili. Gli ingredienti per un campionato da non perdere e per una stagione esaltante ci sono tutti. Fate largo arriva il "Football"!