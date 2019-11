Le altre gare dei preliminari: Shock Celtic, Real Sociedad e Zenit ipotecano i gironi

Shakhter Karagandy-Celtic 2-0

La giornata è iniziata con la gara in teoria più squilibrata dell'intera fase di playoff con i biancoverdi di Glasgow impegnati contro gli sconosciuti campioni del Kazakhstan dello Shakhter Karagandy. Se il pronostico pendeva decisamente da una parte prima dell'incontro le cose stanno ben diversamente ora visto il sorprendente risultato maturato nello stadio di Astana dove i locali hanno vinto e ottenuto un risultato ottimo in vista del ritorno in programma tra 7 giorni al Celtic Park. Le reti sono state realizzate da Finonchenko che sottomisura batte Forster e dal bomber Khizhnichenko che con un colpo di testa realizza il 2-0 a 15 minuti dalla fine. Per gli scozzesi una traversa di Commons e tanti tiri terminati fuori o parati dal portiere locale Makin. Il sogno dei kazaki è vicino alla realizzazione...





Paços de Ferreira-Zenit San Pietroburgo 1-4

Ci spostiamo in Portogallo dove il Paços de Ferreira capace nella scorsa stagione di arrivare terzo nel torneo portoghese precedendo lo Sporting Braga che eliminò l'Udinese ha affrontato lo Zenit, secondo classificato nel campionato russo. Si è giocato ad Oporto dato che l'impianto dei gialloverdi locali non è omologato per le competizioni UEFA. Le luci della ribalta se le prende senza ombra di dubbio Shirokov che realizza una tripletta che di fatto regala alla squadra di Luciano Spalletti il passaggio alla fase a gironi. Illusorio momentaneo pareggio per i lusitani di André Leao, mentre il terzo goal ospite è una beffarda autorete del portiere Degra: sulla punizione calciata da Kerzhakov il tiro impatta sull'incrocio dei pali e quindi sulla schiena dell'incolpevole estremo difensore carambolando in rete. Gara di ritorno tra 7 giorni che sarà poco più di una gara amichevole.

Viktoria Plzen-Maribor 3-1

Alla Doosan Arena va in scena il match tra i campioni della Repubblica Ceca e quelli di Slovenia. Gara subito in discesa per i rossoblu in gol già all'ottavo minuto con Cisovsky grazie ad una serie di lisci della difesa ospite. I padroni di casa giocano meglio e trovano il raddoppio con Darida tutto solo in area ad inizio ripresa ma poi a sorpresa con un gran tiro da fuori è Mejac a siglare il gol che rimette tutto in discussione fino all'ultimo minuto quando Duris in spaccata ristabilisce le distanze di 2 reti e regala al Viktoria Plzen maggiore tranquillità in vista del ritorno di Mercoledì prossimo.

Olympique Lyonnais-Real Sociedad 0-2

Concludiamo la rassegna con il big match della giornata che vedeva contrapposte l'Olympique Lyonnais, terzo classificato nell'ultima Ligue 1 e la Real Sociedad classificatasi quarta nella Liga. Alla Gerland passa un po' a sorpresa la formazione ospite che intravede così la qualificazione alla fase a gironi che manca dalla lontana stagione 2003/2004 quando la corsa dei baschi si fermò guardacaso agli ottavi di finale proprio contro la formazione francese. Gol della serata e forse già della stagione quello del vantaggio firmato da Griezmann che con una straordinaria rovesciata al volo fa impazzire i numerosi sostenitori baschi giunti alla Gerland. Nella ripresa poi ci pensa l'ex Fiorentina Haris Seferovic con un tiro da 30 metri che sorprende Lopes e consente alla Real Sociedad di chiudere forse la pratica con 90 minuti di anticipo. A completare il tabellino 1 palo per parte (Gonalons per i francesi, Vela per gli spagnoli) e l'espulsione tra le fila locali di Bisevac per doppia ammonizione. La probabile eliminazione dei francesi inoltre fa sorridere la Juventus che al sorteggio dei gironi eviterebbe la terza fascia salendo in seconda.